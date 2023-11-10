حلول مخصصة بدون تعليمات برمجية للاحتياجات المحلية

مع تطور الشركات في بيئة دائمة التغير، أصبح الطلب على حلول البرمجيات المخصصة والمصممة خصيصًا لتناسب متطلباتها الفريدة أكبر من أي وقت مضى. يمكن أن تستغرق منهجيات التنمية التقليدية وقتًا طويلاً، وتستهلك الكثير من الموارد، وغالبًا ما تؤدي إلى ديون فنية. ظهرت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية كحل يعمل على تبسيط عملية تطوير البرامج وتسريعها بشكل كبير. ومع ذلك، لا تلبي كافة الأنظمة no-code المؤسسات التي لديها احتياجات البنية التحتية المحلية.

أدخل إلى AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي بدون تعليمات برمجية مصمم لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية في جزء صغير من الوقت، مع دمج قابلية التوسع والأمان المطلوبين للبيئات المحلية. ستقدم لك هذه المقالة مفهوم النشر داخل المؤسسة، ولماذا قد تختار الشركات الحلول المحلية والمخصصة no-code ، وتعرض نهج AppMaster الفريد في هذا المجال من تطوير البرامج .

ما هو داخل المنشأة؟

يشير مصطلح "محلي" إلى استضافة تطبيقات البرامج على خوادم الشركة أو مراكز البيانات الخاصة بها، بدلاً من الاعتماد على الحلول المستندة إلى السحابة والتي يديرها موفرو الطرف الثالث. فهو يوفر للمؤسسات مزيدًا من التحكم في تطبيقاتها وبياناتها وبنيتها التحتية، مما يسمح لها بالتأكد من التزام أنظمتها بمعاييرها ومتطلباتها المحددة. بالإضافة إلى التحكم، يمكن أن يوفر النشر داخل الشركة أمانًا محسنًا للبيانات، وزمن وصول أقصر للشبكة، وسهولة الامتثال للوائح المختلفة.

لماذا تختار الحلول No-Code داخل الشركة؟

هناك أسباب متعددة وراء اختيار الشركات لتطوير ونشر حلول no-code للبنية التحتية المحلية:

أمن البيانات: تحتاج الشركات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة والسرية، مثل المؤسسات المالية ومقدمي الرعاية الصحية، إلى ضمان أمان وخصوصية بياناتها. يمكن أن يوفر النشر داخل الشركة طبقة إضافية من الحماية من خلال السماح للمؤسسات بالحفاظ على التحكم في الإجراءات الأمنية المادية والشبكية وإدارة الوصول إلى البيانات. التخصيص: قد تحتاج الشركات ذات المتطلبات الفريدة أو المعقدة إلى تخصيص أكبر لحلولها البرمجية. توفر الأنظمة الأساسية المحلية no-code ، مثل AppMaster ، درجة أعلى من قابلية التخصيص مقارنةً بمعظم الحلول المستندة إلى السحابة، لأنها تتيح إنشاء تعليمات برمجية قياسية يمكن تعديلها وتخصيصها وفقًا لمتطلبات محددة. التحكم الكامل في البنية التحتية: يمكّن النشر داخل الشركة المؤسسات من الحفاظ على التحكم في البنية التحتية الخاصة بها، مما يسمح ببنية مخصصة وأجهزة مخصصة وإعدادات البرامج. تضمن هذه المرونة أن تتمكن الشركات من تطوير التطبيقات التي تتوافق تمامًا مع متطلباتها التشغيلية والتكنولوجية. الامتثال: تخضع بعض الصناعات، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، لأنظمة صارمة لحماية البيانات والخصوصية. يمكن أن يؤدي نشر الحلول داخل الشركة إلى تبسيط الامتثال لهذه اللوائح من خلال منح الشركات التحكم الكامل في تخزين البيانات والوصول إليها. الأداء: توفر الحلول المحلية إمكانية تحسين الأداء من خلال التخلص من الاعتماد على الشبكات الخارجية وتقليل زمن الوصول المرتبط بمقدمي الخدمات السحابية. ومن خلال استضافة التطبيقات محليًا، يمكن للشركات ضمان اتصال أسرع وأكثر استقرارًا، وتحسين الأداء وتجربة المستخدم .

يمكن أن توفر الحلول no-code داخل الشركة العديد من المزايا، بما في ذلك تعزيز أمان البيانات والتخصيص والتحكم والامتثال التنظيمي وتحسين الأداء، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للعديد من المؤسسات عبر مختلف الصناعات.

التحديات مع الأنظمة الأساسية النموذجية No-Code

في حين أن الأنظمة الأساسية no-code تقدم فوائد عديدة، مثل تسريع عملية التطوير، وتقليل الاعتماد على الترميز المعقد، وتقليل التكاليف، إلا أن بعض التحديات تنشأ عند نشر الحلول داخل الشركة باستخدام هذه الأدوات النموذجية no-code. بعض القضايا الرئيسية تشمل ما يلي:

قيود التخصيص: تأتي العديد من الأنظمة الأساسية no-code مع قوالب محددة مسبقًا وكتل بناء، مما قد يحد من خيارات التخصيص للشركات التي تحتاج إلى حلول مخصصة لتناسب متطلباتها الفريدة.

تأتي العديد من الأنظمة الأساسية مع قوالب محددة مسبقًا وكتل بناء، مما قد يحد من خيارات التخصيص للشركات التي تحتاج إلى حلول مخصصة لتناسب متطلباتها الفريدة. الافتقار إلى الميزات المحلية: تم تصميم معظم الحلول no-code بشكل أساسي للنشر المستند إلى السحابة وقد لا توفر الميزات الأساسية اللازمة لعمليات سلسة داخل المؤسسة. وبالتالي، يمكن أن يشكل هذا صعوبات للشركات التي تتطلب إعدادًا محليًا للوفاء باعتبارات أمن البيانات أو الامتثال أو البنية التحتية.

تم تصميم معظم الحلول بشكل أساسي للنشر المستند إلى السحابة وقد لا توفر الميزات الأساسية اللازمة لعمليات سلسة داخل المؤسسة. وبالتالي، يمكن أن يشكل هذا صعوبات للشركات التي تتطلب إعدادًا محليًا للوفاء باعتبارات أمن البيانات أو الامتثال أو البنية التحتية. الاعتماد على خدمات الطرف الثالث: تعتمد العديد من الأنظمة no-code على خدمات الطرف الثالث في وظائف معينة، مثل المصادقة أو إدارة قاعدة البيانات. يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث تعارضات في البيئة المحلية، خاصة عندما تكون هذه الخدمات ذات قيود أمنية صارمة أو غير متوافقة مع البنية التحتية الحالية للشركة.

تعتمد العديد من الأنظمة على خدمات الطرف الثالث في وظائف معينة، مثل المصادقة أو إدارة قاعدة البيانات. يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث تعارضات في البيئة المحلية، خاصة عندما تكون هذه الخدمات ذات قيود أمنية صارمة أو غير متوافقة مع البنية التحتية الحالية للشركة. الديون التقنية: يمكن للمنصات No-code في بعض الأحيان تقديم الديون الفنية لأنها تسمح بالتطوير السريع للتطبيقات دون معالجة المشكلات الأساسية مثل جودة التعليمات البرمجية أو قابلية التوسع. يمكن أن يؤدي هذا حتمًا إلى مشكلات في الأداء وصعوبات في الصيانة مع نمو التطبيق وتطوره.

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تحتاج الشركات التي تحتاج إلى حلول محلية no-code إلى نظام أساسي للتغلب على هذه التحديات، وتزويدها بالمرونة والأمان والتحكم التشغيلي الذي يتطلبه موقفها الفريد.

AppMaster: النظام No-Code للحلول المحلية

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول قابلة للتطوير والتخصيص. على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى no-code ، تم تصميم AppMaster مع وضع النشر داخل المؤسسة في الاعتبار، مما يوفر أدوات وميزات قوية مطلوبة للحلول الناجحة داخل المؤسسة. تشمل الإمكانيات الرئيسية للمنصة ما يلي:

واجهة خلفية قابلة للتطوير وعديمة الحالة: تستخدم التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام AppMaster Go (Golang) لإنشاء الواجهة الخلفية، مما يوفر حلولاً سريعة وقابلة للتطوير تناسب متطلبات أي مؤسسة أو حالات استخدام عالية التحميل. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كتخزين أساسي، مما يجعلها قابلة للتكيف مع بيئات مختلفة.

التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام Go (Golang) لإنشاء الواجهة الخلفية، مما يوفر حلولاً سريعة وقابلة للتطوير تناسب متطلبات أي مؤسسة أو حالات استخدام عالية التحميل. يمكن لتطبيقات العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كتخزين أساسي، مما يجعلها قابلة للتكيف مع بيئات مختلفة. منطق أعمال قابل للتخصيص: يتيح مصمم عمليات الأعمال المرئي في AppMaster للمستخدمين إنشاء مسارات عمل مخصصة ومنطق أعمال دون كتابة أي تعليمات برمجية. تضمن هذه المرونة أن تتمكن الشركات من تطوير حلول تلبي احتياجاتها الخاصة.

يتيح مصمم عمليات الأعمال المرئي في للمستخدمين إنشاء مسارات عمل مخصصة ومنطق أعمال دون كتابة أي تعليمات برمجية. تضمن هذه المرونة أن تتمكن الشركات من تطوير حلول تلبي احتياجاتها الخاصة. إنشاء تطبيق حقيقي: عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود مصدر لتطبيقاتهم، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزمها في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، وينشرها على السحابة. نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية، يمكن للعملاء الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (اشتراك Business وBusiness+) أو حتى التعليمات البرمجية المصدر (اشتراك Enterprise) واستضافتها محليًا بأقل جهد.

فوائد AppMaster للنشر داخل الشركة

يأتي اختيار AppMaster للحلول no-code داخل الشركة مع مجموعة من المزايا، مما يساهم في نجاح نشر التطبيق. بعض المزايا الرئيسية تشمل ما يلي:

أمان البيانات: مع AppMaster ، تحتفظ الشركات بالتحكم الكامل في بياناتها وبنيتها التحتية، مما يلغي مخاطر إسناد معلومات حساسة إلى موفري خدمات خارجيين. وهذا مهم بشكل خاص للمؤسسات التي تتعامل مع البيانات المهمة أو شديدة التنظيم.

مع ، تحتفظ الشركات بالتحكم الكامل في بياناتها وبنيتها التحتية، مما يلغي مخاطر إسناد معلومات حساسة إلى موفري خدمات خارجيين. وهذا مهم بشكل خاص للمؤسسات التي تتعامل مع البيانات المهمة أو شديدة التنظيم. التخصيص المرن: يوفر AppMaster خيارات تخصيص قوية، مما يسمح للشركات بتطوير تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتناسب متطلباتها الفريدة. يمكن للشركات تصميم التطبيقات وتنفيذها دون الحاجة إلى البرمجة أو الخبرة الفنية من خلال الاستفادة من مصمم عمليات الأعمال المرئي وواجهة drag-and-drop لإنشاء واجهات المستخدم.

يوفر خيارات تخصيص قوية، مما يسمح للشركات بتطوير تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتناسب متطلباتها الفريدة. يمكن للشركات تصميم التطبيقات وتنفيذها دون الحاجة إلى البرمجة أو الخبرة الفنية من خلال الاستفادة من مصمم عمليات الأعمال المرئي وواجهة لإنشاء واجهات المستخدم. التطوير السريع: يتيح نهج AppMaster no-code إمكانية التطوير السريع للتطبيقات، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لنشر حل محلي. تدعي المنصة أنها تجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات من الطرق التقليدية، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في الأعمال.

يتيح نهج إمكانية التطوير السريع للتطبيقات، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لنشر حل محلي. تدعي المنصة أنها تجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات من الطرق التقليدية، مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في الأعمال. تقليل الديون الفنية: نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، فإنه يساعد في التخلص من الديون الفنية. تضمن عملية التطوير المبسطة هذه أن تظل التطبيقات عالية الأداء ويمكن صيانتها بسهولة بمرور الوقت.

نظرًا لأن ينشئ تطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، فإنه يساعد في التخلص من الديون الفنية. تضمن عملية التطوير المبسطة هذه أن تظل التطبيقات عالية الأداء ويمكن صيانتها بسهولة بمرور الوقت. حلول فعالة من حيث التكلفة: تعمل منصة AppMaster no-code على تقليل الحاجة إلى المطورين المكلفين ودورات التطوير الطويلة، مما يساعد الشركات على توفير التكاليف مع تحقيق أقصى استفادة من النشر داخل الشركة.

تعمل منصة على تقليل الحاجة إلى المطورين المكلفين ودورات التطوير الطويلة، مما يساعد الشركات على توفير التكاليف مع تحقيق أقصى استفادة من النشر داخل الشركة. حالات استخدام متعددة الاستخدامات: إن إمكانيات AppMaster تجعله مناسبًا لمختلف الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والحكومة والتصنيع والمزيد. إن مرونته وتعدد استخداماته تجعله مثاليًا لأي مؤسسة تتطلب حلولًا مخصصة no-code داخل الشركة.

من خلال اختيار AppMaster كمنصة no-code لعمليات النشر داخل الشركة، يمكن للشركات التغلب على التحديات المرتبطة بالحلول النموذجية no-code والاستمتاع بمزايا التطوير السريع والتخصيص وأمن البيانات، كل ذلك مع تقليل الديون الفنية.

نماذج لحالات استخدام للحلول التي No-Code

تتيح إمكانات AppMaster القوية no-code للمؤسسات إنشاء ونشر مجموعة واسعة من التطبيقات داخل الشركة. سيناقش هذا القسم بعض حالات الاستخدام المحددة عبر الصناعات المختلفة حيث تكون الحلول no-code داخل الشركة مفيدة.

المؤسسات المالية

تواجه المؤسسات المالية مثل البنوك والاتحادات الائتمانية وشركات الاستثمار لوائح صارمة بشأن أمن البيانات والخصوصية. يمكن للحلول no-code داخل الشركة من AppMaster أن تساعد هذه المؤسسات على إنشاء تطبيقات آمنة وبوابات للعملاء ومنصات لتحليل البيانات دون القلق بشأن خروقات البيانات المحتملة أو انتهاك المتطلبات التنظيمية.

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مقدمي الرعاية الصحية

يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بقوانين خصوصية البيانات المختلفة (مثل قانون HIPAA في الولايات المتحدة) لحماية معلومات المرضى. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster no-code ، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية إنشاء أنظمة مخصصة لإدارة المرضى وجدولة المواعيد وتطبيقات السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) للبنية التحتية داخل الشركة، مما يضمن الأمان والامتثال القويين.

الجهات الحكومية والقطاع العام

غالبًا ما تتعامل الوكالات الحكومية وكيانات القطاع العام مع البيانات الحساسة، بما في ذلك معلومات المواطنين والوثائق السرية. من خلال نشر حلول محلية no-code تم تطويرها من خلال AppMaster ، يمكن لهذه المؤسسات إنشاء تطبيقات آمنة ومصممة خصيصًا لمهام مثل إدارة السجلات العامة وكشوف مرتبات الموظفين والاتصالات الداخلية مع الحفاظ على رقابة صارمة على بياناتهم.

إدارة التصنيع وسلسلة التوريد

يمكن أن تواجه صناعات التصنيع وسلسلة التوريد تحديات تتطلب تطبيقات محلية مرنة وقابلة للتخصيص لتحسين عملياتها. يمكن استخدام AppMaster لإنشاء تطبيقات مخصصة لإدارة المخزون، وأنظمة تتبع عمليات التصنيع، ومراقبة الموارد في الوقت الفعلي، والمزيد. تم تصميم جميع هذه الحلول للعمل بسلاسة داخل الشركة، مما يضمن مستوى عالٍ من أمان البيانات والتخصيص.

الشركات القانونية وإدارة الملكية الفكرية

تتعامل الشركات القانونية مع معلومات العملاء الحساسة وأصول الملكية الفكرية، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمهنيين القانونيين إنشاء تطبيقات إدارة الممارسات القانونية المصممة لهذا الغرض، وأنظمة إدارة المستندات، ومنصات اتصالات العملاء التي يمكن نشرها داخل الشركة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة ومأمونة.

البحث والتطوير

تعتمد الشركات المشاركة في البحث والتطوير على تحديد السرية والوصول الآمن إلى المعلومات الهامة. يمكن أن تساعد حلول AppMaster الداخلية no-code في تطوير التطبيقات لإدارة بيانات البحث والتعاون في المشاريع وتتبع تخصيص الموارد في بيئة آمنة داخل الشركة.

الشروع في العمل مع AppMaster

يقدم AppMaster نظامًا أساسيًا شاملاً no-code للشركات من جميع الأحجام والصناعات لإنشاء ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول داخل الشركة. إذا كنت مستعدًا لتسخير قوة تقنية no-code لتلبية احتياجات مؤسستك المحلية، فاتبع الخطوات أدناه للبدء:

التسجيل للحصول على حساب مجاني: لاستكشاف ميزات AppMaster ومعرفة المزيد حول النظام الأساسي، ابدأ بالتسجيل للحصول على حساب Learn & Explore مجاني. تسمح لك هذه الخطة بالتعرف على النظام الأساسي وتحديد ما إذا كان هذا هو الحل المناسب لمؤسستك. حدد خطة الاشتراك المناسبة: يقدم AppMaster خطط اشتراك متنوعة، بما في ذلك خيارات Startup وStartup+ وBusiness وBusiness+ وEnterprise المخصصة. قم بتقييم الميزات والموارد والأسعار لكل خطة لاختيار الخطة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك، مع الأخذ في الاعتبار أن خيارات Business وBusiness+ تسمح لك بالحصول على ملفات ثنائية للنشر داخل المؤسسة، بينما توفر خطة Enterprise كود مصدر قابل للتحرير . تصميم تطبيقك وتطويره: استخدم أدوات AppMaster المرئية، مثل BP Designer ، وأدوات إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop لإنشاء تطبيقك المخصص وفقًا لمتطلباتك الفريدة. يمكنك تكرار عملية التصميم بسرعة وضبط منطق الأعمال واختبار التطبيق الخاص بك بسهولة. نشر التطبيق الخاص بك داخل المؤسسة: بمجرد أن يصبح التطبيق الخاص بك جاهزًا، استخدم الملفات الثنائية أو كود المصدر (اعتمادًا على خطة الاشتراك الخاصة بك) لنشر التطبيق على البنية التحتية داخل مؤسستك. يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية في Go (Golang) ولتطبيقات الويب والهاتف المحمول في إطار عمل Vue3 و Kotlin وSwift، مما يضمن التوافق مع معظم البيئات المحلية. صيانة تطبيقك وتوسيع نطاقه: تسمح لك بنية AppMaster القابلة للتطوير بصيانة تطبيقك وتوسيع نطاقه بسهولة مع تطور احتياجات مؤسستك بمرور الوقت. مع تغير المتطلبات، قم بتحديث مخططات التطبيق الخاص بك داخل AppMaster IDE، وأعد إنشاء التطبيق من البداية، وأعد النشر داخل الشركة، مما يضمن التحسين المستمر مع تقليل الديون الفنية.

باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكنك تطوير تطبيقات محلية قوية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك، مما يضمن تعزيز الأمان والتخصيص والتحكم لمؤسستك.