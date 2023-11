Soluções personalizadas sem código para necessidades locais

À medida que as empresas evoluem num ambiente em constante mudança, a procura por soluções de software personalizadas, adaptadas aos seus requisitos exclusivos, nunca foi tão elevada. As metodologias de desenvolvimento tradicionais podem consumir muito tempo, consumir muitos recursos e muitas vezes resultar em dívida técnica. As plataformas no-code e low-code surgiram como uma solução que simplifica e acelera significativamente o desenvolvimento de software. Ainda assim, nem todas as plataformas no-code atendem às organizações com necessidades de infraestrutura local.

Conheça o AppMaster , uma poderosa plataforma sem código projetada para desenvolver aplicativos web, móveis e back-end em uma fração do tempo, ao mesmo tempo que incorpora a escalabilidade e a segurança necessárias para ambientes locais. Este artigo apresentará o conceito de implantação local, por que as empresas podem optar por soluções locais personalizadas no-code e mostrará a abordagem exclusiva do AppMaster para esta área de desenvolvimento de software .

O que é local?

On-premise refere-se à hospedagem de aplicativos de software nos próprios servidores ou data centers de uma empresa, em vez de depender de soluções baseadas em nuvem gerenciadas por fornecedores terceirizados. Oferece às organizações mais controlo sobre as suas aplicações, dados e infraestrutura, permitindo-lhes garantir que os seus sistemas cumprem os seus padrões e requisitos específicos. Além do controle, a implantação local pode oferecer maior segurança de dados, menor latência de rede e facilidade de conformidade com diversas regulamentações.

Por que escolher soluções locais No-Code?

Existem vários motivos pelos quais as empresas podem optar por desenvolver e implantar soluções no-code para infraestrutura local:

Segurança de dados: As empresas que lidam com informações sensíveis e confidenciais, tais como instituições financeiras e prestadores de cuidados de saúde, precisam de garantir a segurança e a privacidade dos seus dados. A implantação no local pode oferecer uma camada adicional de proteção, permitindo que as organizações mantenham o controle sobre as medidas de segurança física e de rede e gerenciem o acesso aos dados. Personalização: Empresas com requisitos únicos ou complexos podem exigir maior personalização de suas soluções de software. Plataformas locais no-code , como AppMaster , oferecem um maior grau de customização quando comparadas à maioria das soluções baseadas em nuvem, pois permitem a geração de código padrão que pode ser modificado e adaptado de acordo com demandas específicas. Controle total sobre a infraestrutura: a implantação no local permite que as organizações mantenham o controle sobre sua infraestrutura, permitindo arquitetura sob medida, hardware personalizado e configurações de software. Esta flexibilidade garante que as empresas possam desenvolver aplicações que se alinhem perfeitamente com os seus requisitos operacionais e tecnológicos. Conformidade: Certos setores, como serviços financeiros e saúde, estão sujeitos a regulamentações rigorosas de proteção de dados e privacidade. A implantação de soluções locais pode simplificar a conformidade com essas regulamentações, concedendo às empresas controle total sobre o armazenamento e o acesso aos dados. Desempenho: As soluções locais oferecem potencial para melhor desempenho, eliminando a dependência de redes externas e reduzindo a latência associada a provedores baseados em nuvem. Ao hospedar aplicativos localmente, as empresas podem garantir uma conexão mais rápida e estável, melhorando o desempenho e a experiência do usuário .

As soluções locais no-code podem oferecer muitas vantagens, incluindo maior segurança de dados, personalização, controle, conformidade regulatória e desempenho aprimorado, tornando-as uma escolha preferida para muitas organizações em vários setores.

Desafios com plataformas típicas No-Code

Embora as plataformas no-code ofereçam inúmeros benefícios, como acelerar o desenvolvimento, reduzir a dependência de codificação complexa e minimizar custos, certos desafios surgem ao implantar soluções locais usando essas ferramentas típicas no-code. Algumas das principais questões incluem:

Limitações de personalização: muitas plataformas no-code vêm com modelos e blocos de construção predefinidos, o que pode limitar as opções de personalização para empresas que precisam de soluções personalizadas para atender às suas necessidades exclusivas.

muitas plataformas vêm com modelos e blocos de construção predefinidos, o que pode limitar as opções de personalização para empresas que precisam de soluções personalizadas para atender às suas necessidades exclusivas. Falta de recursos locais: a maioria das soluções no-code são projetadas principalmente para implantação baseada em nuvem e podem não oferecer os recursos essenciais necessários para operações locais tranquilas. Conseqüentemente, isso pode representar dificuldades para empresas que exigem uma configuração local para atender a considerações de segurança de dados, conformidade ou infraestrutura.

a maioria das soluções são projetadas principalmente para implantação baseada em nuvem e podem não oferecer os recursos essenciais necessários para operações locais tranquilas. Conseqüentemente, isso pode representar dificuldades para empresas que exigem uma configuração local para atender a considerações de segurança de dados, conformidade ou infraestrutura. Dependências de serviços de terceiros: muitas plataformas no-code dependem de serviços de terceiros para determinadas funcionalidades, como autenticação ou gerenciamento de banco de dados. Isto pode levar a conflitos num ambiente local, especialmente quando estes serviços têm restrições de segurança rigorosas ou não são compatíveis com a infra-estrutura existente da empresa.

muitas plataformas dependem de serviços de terceiros para determinadas funcionalidades, como autenticação ou gerenciamento de banco de dados. Isto pode levar a conflitos num ambiente local, especialmente quando estes serviços têm restrições de segurança rigorosas ou não são compatíveis com a infra-estrutura existente da empresa. Dívida técnica: As plataformas No-code podem, por vezes, introduzir dívida técnica , pois permitem o rápido desenvolvimento de aplicações sem abordar questões subjacentes, como qualidade ou escalabilidade do código. Isso pode inevitavelmente levar a problemas de desempenho e dificuldades de manutenção à medida que o aplicativo cresce e evolui.

As empresas que necessitam de soluções locais no-code precisam de uma plataforma para superar esses desafios, proporcionando-lhes a flexibilidade, a segurança e o controle operacional que sua situação específica exige.

AppMaster: a plataforma No-Code para soluções locais

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code que permite que empresas de todos os tamanhos criem back-end, web e aplicativos móveis escalonáveis ​​e personalizáveis. Ao contrário de outras plataformas no-code, AppMaster foi desenvolvido com a implantação local em mente, oferecendo ferramentas e recursos poderosos necessários para soluções locais bem-sucedidas. Os principais recursos da plataforma incluem:

Backend escalonável e sem estado: aplicativos desenvolvidos com AppMaster usam Go (Golang) para geração de backend, fornecendo soluções rápidas e escalonáveis ​​que atendem aos requisitos de qualquer empresa ou casos de uso de alta carga. Os aplicativos AppMaster podem trabalhar com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como armazenamento primário, tornando-os adaptáveis ​​a diferentes ambientes.

aplicativos desenvolvidos com usam Go (Golang) para geração de backend, fornecendo soluções rápidas e escalonáveis ​​que atendem aos requisitos de qualquer empresa ou casos de uso de alta carga. Os aplicativos podem trabalhar com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como armazenamento primário, tornando-os adaptáveis ​​a diferentes ambientes. Lógica de negócios personalizável: o Business Process Designer visual do AppMaster permite que os usuários criem fluxos de trabalho e lógica de negócios personalizados sem escrever nenhum código. Essa flexibilidade garante que as empresas possam desenvolver soluções que atendam às suas necessidades específicas.

o Business Process Designer visual do permite que os usuários criem fluxos de trabalho e lógica de negócios personalizados sem escrever nenhum código. Essa flexibilidade garante que as empresas possam desenvolver soluções que atendam às suas necessidades específicas. Geração real de aplicativos: sempre que os clientes pressionam o botão "Publicar", AppMaster gera código-fonte para seus aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (apenas back-end) e os implanta na nuvem. Como AppMaster gera aplicativos reais, os clientes podem obter arquivos binários executáveis ​​(assinatura Business e Business+) ou até mesmo código-fonte (assinatura Enterprise) e hospedá-los localmente com esforço mínimo.

Benefícios do AppMaster para implantação local

Escolher AppMaster para soluções locais no-code traz uma série de benefícios, contribuindo para o sucesso da implantação do aplicativo. Algumas das principais vantagens incluem:

Segurança de dados: Com AppMaster , as empresas mantêm controle total sobre seus dados e infraestrutura, eliminando o risco de confiar informações confidenciais a fornecedores terceirizados. Isto é particularmente importante para organizações que lidam com dados de missão crítica ou fortemente regulamentados.

Com , as empresas mantêm controle total sobre seus dados e infraestrutura, eliminando o risco de confiar informações confidenciais a fornecedores terceirizados. Isto é particularmente importante para organizações que lidam com dados de missão crítica ou fortemente regulamentados. Personalização flexível: AppMaster oferece opções de personalização poderosas, permitindo que as empresas desenvolvam aplicativos sob medida, feitos sob medida para atender às suas necessidades exclusivas. As empresas podem projetar e implementar aplicativos sem codificação ou conhecimento técnico, aproveitando seu Business Process Designer visual e interface drag-and-drop para criar interfaces de usuário.

oferece opções de personalização poderosas, permitindo que as empresas desenvolvam aplicativos sob medida, feitos sob medida para atender às suas necessidades exclusivas. As empresas podem projetar e implementar aplicativos sem codificação ou conhecimento técnico, aproveitando seu Business Process Designer visual e interface para criar interfaces de usuário. Desenvolvimento rápido: a abordagem no-code do AppMaster permite o desenvolvimento rápido de aplicativos, minimizando o tempo e o esforço necessários para implantar uma solução local. A plataforma afirma tornar o desenvolvimento de aplicativos 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico do que os métodos tradicionais, levando a economias comerciais significativas.

a abordagem do permite o desenvolvimento rápido de aplicativos, minimizando o tempo e o esforço necessários para implantar uma solução local. A plataforma afirma tornar o desenvolvimento de aplicativos 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico do que os métodos tradicionais, levando a economias comerciais significativas. Dívida técnica minimizada: Como AppMaster gera aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, ele ajuda a eliminar a dívida técnica. Esse processo de desenvolvimento simplificado garante que os aplicativos permaneçam de alto desempenho e de fácil manutenção ao longo do tempo.

Como gera aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, ele ajuda a eliminar a dívida técnica. Esse processo de desenvolvimento simplificado garante que os aplicativos permaneçam de alto desempenho e de fácil manutenção ao longo do tempo. Soluções econômicas: a plataforma no-code do AppMaster reduz a necessidade de desenvolvedores caros e longos ciclos de desenvolvimento, ajudando as empresas a economizar custos e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo sua implantação local.

a plataforma do reduz a necessidade de desenvolvedores caros e longos ciclos de desenvolvimento, ajudando as empresas a economizar custos e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo sua implantação local. Casos de uso versáteis: os recursos do AppMaster o tornam adequado para vários setores, incluindo finanças, saúde, governo, manufatura e muito mais. Sua flexibilidade e versatilidade o tornam ideal para qualquer organização que exija soluções personalizadas no local no-code .

Ao escolher AppMaster como plataforma no-code para implantações locais, as empresas podem superar os desafios associados às soluções típicas no-code e aproveitar os benefícios do rápido desenvolvimento, personalização e segurança de dados, ao mesmo tempo que minimizam o débito técnico.

Exemplos de casos de uso de soluções locais No-Code

Os poderosos recursos no-code do AppMaster permitem que as organizações criem e implantem uma ampla variedade de aplicativos no local. Esta seção discutirá alguns casos de uso específicos em diferentes setores, onde soluções locais no-code são vantajosas.

Instituições financeiras

Instituições financeiras como bancos, cooperativas de crédito e empresas de investimento enfrentam regulamentações rigorosas de segurança e privacidade de dados. As soluções locais no-code da AppMaster podem ajudar essas organizações a criar aplicativos seguros, portais de clientes e plataformas de análise de dados sem se preocupar com possíveis violações de dados ou violação de requisitos regulatórios.

Prestadores de cuidados de saúde

Os prestadores de cuidados de saúde devem cumprir várias leis de privacidade de dados (como a HIPAA nos EUA) para proteger as informações dos pacientes. Ao aproveitar a plataforma no-code do AppMaster, as organizações de saúde podem criar sistemas personalizados de gerenciamento de pacientes, agendadores de consultas e aplicativos de registro eletrônico de saúde (EHR) para sua infraestrutura local, garantindo forte segurança e conformidade.

Entidades governamentais e do setor público

As agências governamentais e entidades do sector público lidam frequentemente com dados sensíveis, incluindo informações de cidadãos e documentos confidenciais. Ao implantar soluções locais no-code desenvolvidas por meio do AppMaster, essas organizações podem criar aplicativos seguros e personalizados para tarefas como gerenciamento de registros públicos, folha de pagamento de funcionários e comunicação interna, mantendo ao mesmo tempo um controle rigoroso sobre seus dados.

Gerenciamento de manufatura e cadeia de suprimentos

As indústrias de manufatura e cadeia de suprimentos podem enfrentar desafios que exigem aplicações locais flexíveis e personalizáveis ​​para otimizar suas operações. AppMaster pode ser usado para criar aplicativos personalizados de gerenciamento de estoque, sistemas de rastreamento de processos de fabricação, monitoramento de recursos em tempo real e muito mais. Todas essas soluções são projetadas para funcionar perfeitamente no local, garantindo um alto nível de segurança e personalização de dados.

Escritórios Jurídicos e Gestão de Propriedade Intelectual

Os escritórios de advocacia lidam com informações confidenciais de clientes e ativos de propriedade intelectual, priorizando a segurança dos dados. Usando a plataforma no-code do AppMaster, os profissionais jurídicos podem criar aplicativos de gerenciamento de práticas jurídicas, sistemas de gerenciamento de documentos e plataformas de comunicação de cliente especialmente desenvolvidos que podem ser implantados no local, garantindo que os dados permaneçam seguros e protegidos.

Pesquisa e desenvolvimento

As empresas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento dependem da determinação da confidencialidade e do acesso seguro a informações críticas. As soluções locais no-code da AppMaster podem ajudar a desenvolver aplicativos para gerenciar dados de pesquisa, colaborar em projetos e rastrear a alocação de recursos em um ambiente local seguro.

Introdução ao AppMaster

AppMaster oferece uma plataforma abrangente no-code para empresas de todos os tamanhos e setores criarem e implantarem aplicativos back-end, web e móveis no local. Se você estiver pronto para aproveitar o poder da tecnologia no-code para as necessidades locais da sua organização, siga as etapas abaixo para começar:

Inscreva-se para uma conta gratuita: para explorar os recursos do AppMaster e aprender mais sobre a plataforma, comece inscrevendo-se para uma conta gratuita Aprenda e Explore. Este plano permite-lhe familiarizar-se com a plataforma e decidir se é a solução certa para a sua organização. Selecione o plano de assinatura certo: AppMaster oferece vários planos de assinatura, incluindo Startup, Startup+, Business, Business+ e opções empresariais personalizadas. Avalie os recursos, recursos e preços de cada plano para escolher o que melhor se adapta às suas necessidades, tendo em mente que as opções Business e Business+ permitem adquirir arquivos binários para implantação local, enquanto o plano Enterprise oferece código-fonte editável . Projete e desenvolva seu aplicativo: use as ferramentas visuais do AppMaster , como o BP Designer , e construtores de UI drag-and-drop para criar seu aplicativo personalizado de acordo com seus requisitos exclusivos. Você pode iterar rapidamente pelo processo de design, ajustar a lógica de negócios e testar facilmente seu aplicativo. Implante seu aplicativo no local: quando seu aplicativo estiver pronto, utilize os arquivos binários ou o código-fonte (dependendo do seu plano de assinatura) para implantar o aplicativo na infraestrutura local da sua organização. AppMaster gera código-fonte para aplicativos backend em Go (Golang) e para aplicativos web e móveis em framework Vue3 , Kotlin e Swift, o que garante compatibilidade com a maioria dos ambientes locais. Mantenha e dimensione seu aplicativo: a arquitetura escalável do AppMaster permite manter e dimensionar facilmente seu aplicativo à medida que as necessidades da sua organização evoluem ao longo do tempo. À medida que os requisitos mudam, atualize os projetos do seu aplicativo no AppMaster IDE, regenere o aplicativo do zero e reimplante no local, garantindo a melhoria contínua e minimizando o débito técnico.

Com a plataforma no-code do AppMaster, você pode desenvolver aplicativos locais poderosos de forma rápida e econômica, adaptados às suas necessidades de negócios, garantindo maior segurança, personalização e controle para sua organização.