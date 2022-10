El mundo del desarrollo de software crece y se expande tan rápido que cada día se popularizan nuevas plataformas y herramientas. Docker es una de ellas, y está abriendo el camino a una nueva generación de desarrolladores. En este artículo, exploraremos lo que es Docker y Docker Container así como sus beneficios, cómo usarlos y otros detalles. Así que, sin más dilación, vamos a profundizar en nuestra visión general de Docker Container.

Si te parece demasiado complejo para ti y tu nivel de conocimientos, lee hasta el final porque, al final del artículo, también ofrecemos una alternativa más sencilla no-code alternativa que podría ser más adecuada para los principiantes, los desarrolladores ciudadanos y cualquier persona que necesite desarrollar una aplicación de forma más fácil y rápida.

¿Qué es Docker Container ?

Antes de hablar de lo que es Docker Container, tenemos que dar un paso atrás y hablar de lo que es Docker . Docker es una plataforma de código abierto para desarrolladores. Con Docker, la aplicación puede empaquetarse, con todas sus dependencias, en forma de contenedores. Con este sistema, cada aplicación puede trabajar en un entorno aislado: cada contenedor es independiente y contiene la aplicación con sus dependencias y bibliotecas. Las aplicaciones, de este modo, no interferirán entre sí, y el desarrollador puede trabajar en cada una de ellas de forma independiente. Docker Containers también son importantes y útiles cuando se trata de trabajar en equipo.

Un desarrollador, por ejemplo, podría desarrollar un contenedor y pasarlo al equipo. El equipo podría ejecutar el contenedor replicando todo el entorno desarrollado por el primer programador.

Arquitectura de Docker

Docker despliega una arquitectura cliente-servidor que funciona con los siguientes "ladrillos":

El Docker Daemon : escucha las peticiones del Docker Cliente y gestiona los objetos como contenedores e imágenes, y volúmenes y redes.

: escucha las peticiones del Cliente y gestiona los objetos como contenedores e imágenes, y volúmenes y redes. El cliente Docker : es la forma en que el usuario interactúa con la plataforma Docker .

: es la forma en que el usuario interactúa con la plataforma . Docker hub: es un registro (los registros almacenan imágenes, ver más abajo) que es público, lo que significa que cualquier usuario de Docker puede acceder a él y buscar imágenes allí. Docker buscaría por defecto las imágenes en el Docker Hub, pero también se podría configurar y utilizar un registro privado.

Docker imágenes: son plantillas para crear contenedores. Las imágenes de contenedores pueden basarse en otras imágenes de contenedores con alguna personalización. Además de utilizar imágenes creadas por otros usuarios y disponibles en los registros públicos, puedes crear tus imágenes y almacenarlas en tu registro privado o compartirlas en uno público.

imágenes: son plantillas para crear contenedores. Las imágenes de contenedores pueden basarse en otras imágenes de contenedores con alguna personalización. Además de utilizar imágenes creadas por otros usuarios y disponibles en los registros públicos, puedes crear tus imágenes y almacenarlas en tu registro privado o compartirlas en uno público. Docker contenedores: son las instancias ejecutables de las imágenes de contenedores. Cada contenedor en ejecución está bien aislado de todos los demás, pero también puedes ensamblarlos para crear tu aplicación. Los contenedores pueden verse como software aislado en ejecución o como bloques de construcción de una misma aplicación.

Ahora que sabes qué es y qué hace cada cosa, puedes entender mejor la arquitectura de Docker: tenemos el cliente Docker que "habla" con el demonio Docker, que es el que se ocupa de construir y ejecutar los Docker Containers. El cliente Docker, en concreto, se comunica con el Docker Daemon utilizando una API REST a través de una interfaz de red o de sockets UNIX. Un Cliente Docker puede comunicarse con más de un Docker Daemon.

¿Por qué necesitamos un contenedor Docker ?

El principio en el que se basan los contenedores Docker y su despliegue es la contenedorización. Para entender su importancia y ventajas, podría ser útil describir un escenario de desarrollo sin contenerización.

Antes de la contenedorización

Los desarrolladores siempre han querido trabajar en aplicaciones en entornos aislados para que no interfieran entre sí. Antes de la contenerización, la única forma de aislar las aplicaciones y sus dependencias era colocar cada una de ellas en una máquina virtual independiente.

De este modo, las aplicaciones se ejecutan en el mismo hardware; la separación es virtual. Sin embargo, la virtualización tiene muchos límites (sobre todo, como vamos a descubrir al compararla con la contenedorización). En primer lugar, las máquinas virtuales son de gran tamaño. En segundo lugar, la ejecución de múltiples máquinas virtuales hace que el rendimiento de cada una de ellas sea inestable.

También hay otros problemas relacionados con el uso de máquinas virtuales en lo que respecta a las actualizaciones, la portabilidad y las integraciones, y el proceso de arranque a veces puede ser muy lento. Estos problemas empujaron a la comunidad de desarrolladores a crear una nueva solución. Y la nueva solución es la contenedorización.

Containerización

La contenerización es también un tipo de virtualización, pero lleva la virtualización al nivel del sistema operativo. Esto significa que mientras la virtualización, con el uso de máquinas virtuales, crea hardware virtual, la contenerización crea un sistema operativo virtual.

A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores son más eficientes porque:

Utilizan un sistema operativo anfitrión y, por tanto, no hay un sistema operativo invitado;

Comparten las bibliotecas y los recursos pertinentes cuando se necesitan, lo que hace que la ejecución sea muy rápida.

Como todos los contenedores comparten el mismo sistema operativo anfitrión, el proceso de arranque también es extremadamente rápido (¡puede requerir unos pocos segundos!).

En otras palabras, con la contenedorización, tenemos una estructura de entorno de desarrollo que se parece a esto

un sistema operativo anfitrión compartido en la base

un motor de contenedores

contenedores que sólo contienen las bibliotecas y dependencias específicas de su aplicación y que están completamente aislados unos de otros.

Mientras que con las máquinas virtuales, la estructura sería la siguiente

un núcleo del sistema operativo anfitrión;

un sistema operativo huésped (separado) para cada una de las aplicaciones;

las diferentes aplicaciones con sus librerías y dependencias.

Como hemos mencionado, la mayor diferencia entre ambos sistemas es la ausencia de un sistema operativo invitado en el modelo de Containerización, lo que marca la diferencia.

Las ventajas de Docker

Docker Container es una plataforma que permite explotar la contenerización tal y como la hemos descrito. Si tuviéramos que juntar todos los beneficios que tiene para los desarrolladores, serían los siguientes

Entorno aislado y múltiples contenedores

Docker no sólo permite crear y configurar contenedores aislados entre sí y capaces de trabajar sin molestarse unos a otros, sino que también permite configurar múltiples contenedores al mismo tiempo y en el mismo host. Cada uno de los múltiples contenedores puede acceder únicamente a los recursos asignados. Además, el proceso de eliminación de una aplicación que ya no necesitas es también más fácil: sólo tienes que eliminar su contenedor.

Velocidad de despliegue

Al estar estructurado como lo está (véase el párrafo anterior), Docker hace que el proceso de despliegue de aplicaciones sea mucho más rápido (en comparación con la alternativa, que es utilizar máquinas virtuales). La razón por la que los contenedores Docker pueden funcionar tan bien es que Docker crea un contenedor diferente para cada proceso, de modo que los contenedores Docker no arrancan en un sistema operativo.

Flexibilidad y escalabilidad

Docker Container hace que el proceso de hacer cambios en sus aplicaciones sea mucho más fácil. Esto se debe a que cuando necesites intervenir en una aplicación, puedes simplemente acceder a su contenedor, y no afectará a todas las demás de ninguna manera. La herramienta de comandos Docker Compose (véase el párrafo siguiente) mejora la flexibilidad y la escalabilidad de forma imposible con cualquier otro enfoque de desarrollo de aplicaciones.

Portabilidad

Las aplicaciones creadas dentro de los contenedores de software son extremadamente portables. Los contenedores Docker pueden ejecutarse en cualquier plataforma siempre que el sistema operativo anfitrión soporte Docker. Cuando hayas creado tu aplicación dentro del contenedor, puedes moverla a cualquier plataforma que soporte Docker, y funcionará de forma similar en todas ellas.

Seguridad

Los contenedores Docker mejoran la seguridad porque:

Una aplicación (y sus posibles problemas) no afecta a ninguna otra.

El desarrollador tiene un control total sobre el curso del tráfico.

A cada contenedor en ejecución se le asigna un conjunto separado de recursos.

Una aplicación no puede acceder a los datos de otra aplicación sin autorización.

¿Qué es Docker Compose?

Docker Compose es un comando de Docker que lleva el "poder" de Docker y la Containerización a otro nivel. Con esta herramienta, su proceso de desarrollo de aplicaciones puede ser mucho más rápido y fácil. La herramienta Docker Compose es una herramienta de línea de comandos y lo que hace es tomar múltiples contenedores y ensamblarlos en una aplicación. La aplicación puede entonces ejecutarse en un único host.

Con Docker Compose, tienes la posibilidad de dividir tu complejo proyecto de desarrollo de aplicaciones en otros más pequeños. Puedes trabajar en los diferentes aspectos por separado, y finalmente puedes ensamblarlos para crear tu aplicación web final u otra aplicación.

Utilizar Docker Compose también significa que podrás utilizar el contenedor que has creado para este proyecto en otros proyectos diferentes. También significa que cuando necesites actualizar un solo aspecto, podrás trabajar en él sin afectar a todo el proyecto de desarrollo de la aplicación.

Pasos para utilizar el contenedor Docker

Al leer este artículo, ya has dado tus primeros pasos en el mundo del desarrollo de aplicaciones con Docker. No puedes utilizar una herramienta tan potente y a la vez tan compleja si no tienes conocimientos sobre todos sus aspectos. Ahora, una vez que tienes Docker instalado en tu ordenador (está disponible para Mac, Windows y Linux), tus próximos pasos son los siguientes.

Cómo construir y ejecutar contenedores Cómo desplegar aplicaciones Cómo ejecutar una aplicación utilizando Docker Compose

Una de las muchas ventajas de utilizar Docker es que hay una documentación detallada disponible en línea, y está redactada y publicada por el propio equipo de Docker (por lo que es muy fiable). Puedes consultar su documentación al principio y durante tu viaje de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, en este caso, nos gustaría recomendar comenzar con estos dos pasos:

Iniciar el tutorial

Docker tiene un tutorial incorporado para los nuevos usuarios. Para lanzarlo, abre un símbolo del sistema y escribe este comando (puedes copiarlo y pegarlo):

Docker run -d -p 80:80 docker/getting-started

Hay algunas cosas que se pueden aprender con sólo echar un vistazo a este comando:

el "-" ejecuta el contenedor en segundo plano;

-p 80:80 asigna el puerto 80 en el host al puerto 80 en el contenedor;

docker/getting-started especifica la imagen a utilizar.

Entender el panel de control

Justo después de haber pasado por el tutorial y antes de profundizar en la documentación proporcionada por el equipo de Docker, es importante que entiendas el Docker Dashboard. Se trata de un panel que proporciona un acceso rápido a los registros de los contenedores y a sus ciclos de vida. Por ejemplo, es muy fácil mover o eliminar contenedores desde el tablero.

Docker Container: ¿requiere conocimientos de desarrollo de aplicaciones?

Docker Container: ¿requiere conocimientos de desarrollo de aplicaciones?

El uso de Docker, su contenedor y la herramienta Docker Compose requiere algunos conocimientos de lenguajes de programación, marcos de trabajo y arquitectura. Docker puede facilitar el proceso, pero sólo para aquellos que ya están familiarizados con la programación y el despliegue de aplicaciones. Sin embargo, para los principiantes, los ciudadanos desarrolladores o cualquier persona que busque la forma más sencilla posible de desplegar aplicaciones, existe una alternativa válida: el desarrollo de software sin código.

AppMaster es, de hecho, una plataforma líder en el mundo no-code que permite crear una aplicación web, una aplicación móvil y un backend sin escribir el código manualmente. AppMaster proporcionaría bloques de construcción para su proyecto, así como una interfaz visual donde puede ensamblarlos con un sistemadrag-and-drop . Mientras creas tu software de esta manera, AppMaster crearía automáticamente el código fuente por ti. El código fuente es accesible en todo momento, y también es exportable.

AppMasterLos bloques de construcción de software de AppMaster pueden parecerse en cierto modo a las imágenes de Docker, pero le proporcionan la preciosa ventaja de que pueden ensamblarse sin necesidad de escribir el código fuente en absoluto. AppMaster puede ser una plataforma más adecuada para ti si eres un principiante.

Dato interesante: AppMaster también utiliza un contenedor Docker. Por defecto, todas las aplicaciones de los clientes son alojadas automáticamente por AppMaster en Docker Containers aislados. Normalmente, cuando un cliente hace clic en el botón de publicar, en menos de 30 segundos, AppMaster genera el código fuente, lo compila, lo prueba y lo empaqueta en un Docker Container. La plataforma envía este Docker Container al docker local AppMaster's, un hub que está en la plataforma. AppMaster, utilizado por Harbor, es una solución de código abierto. Y después, AppMaster envía un comando al servidor de destino para que recoja este contenedor y lo lance.

Conclusión

Docker es una herramienta importante en manos de los desarrolladores. Como hemos visto, resuelve muchos de los límites que tenía el antiguo enfoque de la máquina virtual. Sin embargo, sigue siendo un método apto para desarrolladores expertos: después de todo, aunque se pueden utilizar plantillas e imágenes, todavía es necesario escribir código para hacer muchas cosas dentro de la plataforma Docker. Si estás buscando una alternativa más fácil, si quieres evitar escribir código en absoluto, AppMaster y el enfoque no-code son las soluciones perfectas para ti.