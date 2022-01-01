Web uygulamalarında tablo kullanımı

Table set properties ve Table update properties blokları, tabloları tasarlamak için kullanılır.

İlk bakışta, bu iki blok aynı gibi görünüyor. Fark, nasıl çalıştıklarındadır:

Table Set Properties bloğu, mevcut ayarları tamamen değiştirir. Yalnızca bir giriş alanı ayarlasanız bile tüm alanlar değişecektir; boşalacaklar. Table Update Properties bloğu yalnızca belirtilen alanları değiştirir, bu nedenle tablo ayarlarını yalnızca kısmen değiştirmek istiyorsanız harika bir çözümdür.

Tablolara ne tür görüntü ayarları uygulanabileceğini görelim.

Ayarlar, Table set properties ve Table update properties bloklarındaki giriş alanları kullanılarak belirlenir. Aşağıdaki alanlar vardır:

Component ID – değişikliklerin hangi tabloya uygulanacağını belirler;

– değişikliklerin hangi tabloya uygulanacağını belirler; Tablonun Title ;

; Style – tablodaki satırları yeniden boyutlandırır;

– tablodaki satırları yeniden boyutlandırır; Pagination – çok sayfalı tablolardan sorumludur; aşırı yüklenmemesi için çok sayıda giriş içeren bir tabloda kullanılabilir;

– çok sayfalı tablolardan sorumludur; aşırı yüklenmemesi için çok sayıda giriş içeren bir tabloda kullanılabilir; Bordered – tablodaki kenarlıklar;

– tablodaki kenarlıklar; Visible – tabloyu göster/gizle;

– tabloyu göster/gizle; Loading – yükleme durumu; bu seçenek, kullanıcılara tabloda değişiklik olduğunu gösterir.

Aşağıdaki ayarlar yalnızca pagination etkinleştirildiğinde çalışır:

Current page – görüntülenecek tablo sayfasının seçimi;

– görüntülenecek tablo sayfasının seçimi; Records for page kayıtları – sayfa başına kayıt sayısı;

kayıtları – sayfa başına kayıt sayısı; Total records – tablodaki toplam kayıt sayısı.

pratik örnek

"Görev" modeli için basit bir tablo kullanalım.

Veriler, onShow tetikleyicisi kullanılarak veritabanından tabloya yüklendi. Önce bunun için ekran ayarlarını yapalım. Bunun için Table set properties bloğunu kullanın.

Component ID gerekli tabloyu seçin.

Title tablonun adını girin – To Do List.

Style Ayarla – Orta.

Pagination.

Bordered açın.

Visible açmak gereklidir. Aksi takdirde tablo görülmeyecektir.

Yüklemeyi açın Loading.

İlk sayfayı görmek için Current page 1 olarak ayarlayın.

Records for page 5 ile sınırlıdır.

Örneğin Total records 10'a ayarlanmıştır.

Tüm ayarlar şimdi kaydedilebilir.

Loading hakkında daha fazla bilgi

Tablo gerekli formu almıştır. Geriye kalan tek şey, yükleme durumu kaybolmaz. Kolayca sabitlenebilir. Bunu yapmak için loading. Yükleme durumu, veriler tablolara yüklenirken görünmeli ve işlem tamamlandığında kaybolmalıdır.

Bu nedenle, BP veri yüklemesi tamamlandıktan sonra tablonun özelliklerini değiştirecek bir iş süreci gereklidir.

Veri yükleme bloğu, Table update data bloğu ile sona erer ve tablolar güncellendikten sonra çalışacak bir onDataUpdate tetikleyicisi vardır.

Buna yeni bir BP atayın. Yalnızca bir alanı değiştirmek ve yüklemeyi kapatmak için Table update properties bloğunu alın.

Tüm değişiklikler kaydedilebilir ve tablo gerektiği gibi görüntülenecektir.

onFilter tetikleyicisi

onFilter tetikleyicisine daha yakından bakalım. Yalnızca sayfalandırma etkinleştirildiğinde, tablonun sayfaları arasında bir geçiş olduğunda çalışır. İki ek alanı vardır:

_limit – sayfalandırma tetiklendiğinde tabloda görüntülenen kayıt sayısını iletir;

– sayfalandırma tetiklendiğinde tabloda görüntülenen kayıt sayısını iletir; _offset – hangi kaydın işlemeye başlayacağını belirtir.

onFilter tetikleyicisinin nasıl çalıştığını göstermek için BP'yi ayarlayalım.

onFilter tetikleyicisi, çok sayfalı bir tabloda (sayfalandırma) bir sayfadan diğerine geçiş olduğunda çalışır.

Her birinde beş kayıt bulunan üç sayfalık bir tablo alalım.

onFilter alanlarından gelen verileri gösterecek bir BP oluşturun.

Bunu yapmak için, to string bloklarını kullanarak _limit ve _offset alanlarını dönüştürün ve sonucu notification bloklarına iletin.

İlk sayfadan ikinci sayfaya geçerken iki mesaj belirir: _limit - 5 ve _offset - 5. Bu, tablonun önceki sayfasında (_limit), beş kayıt olduğu ve tablonun şu anda ile başlayan kayıtları işlediği anlamına gelir. 5. (_offset) . Üçüncü sayfaya geçilirse, şu mesajlar olacaktır: _limit - 5 (çünkü bir önceki sayfada da beş kayıt vardı) ve _offset - 10 (çünkü tablo 10'dan başlayan kayıtları işler).

onRowClick ve onRowDoubleClick triggers.

onRowClick ve onRowDoubleClick tetikleyicilerine bakalım. Bir satırda bir tıklama veya çift tıklama olduğunda çalışırlar. Bu tetikleyiciler, tıklanan kaydın kimliğini depolayan bir Record ID alanına sahiptir. Bağlantılı tablolar oluşturmak ve hiyerarşiler oluşturmak için kullanışlıdır.

Bu tetikleyicinin nasıl çalıştığını göstermek için, kullanıcıya tıkladığı satırın numarasını gösterecek bir BP oluşturalım.

To string ve Notification blokları gereklidir. To string Record ID alanının değerini iletin. Dönüştürmeden sonra, elde edilen değeri Notification bloğunun Başlık alanına iletin.