Utilizzo delle tabelle nelle applicazioni web

Table set properties e Table update properties vengono utilizzati per progettare le tabelle.

A prima vista, questi due blocchi sembrano essere uguali. La differenza sta nel loro funzionamento:

Table Set Properties Il blocco modifica completamente le impostazioni correnti. Anche se si imposta un solo campo di input, tutti i campi cambieranno, diventando vuoti. Table Update Properties block modifica solo i campi specificati, quindi è un'ottima soluzione se si desidera modificare solo parzialmente le impostazioni della tabella.

Vediamo che tipo di impostazioni di visualizzazione si possono applicare alle tabelle.

Le impostazioni vengono impostate utilizzando i campi di input dei blocchi Table set properties e Table update properties. Ci sono i seguenti campi:

Component ID - determina a quale tabella verranno applicate le modifiche;

- determina a quale tabella verranno applicate le modifiche; Title della tabella;

della tabella; Style - ridimensiona le righe della tabella;

- ridimensiona le righe della tabella; Pagination - responsabile delle tabelle a più pagine; può essere usato in una tabella con un gran numero di voci per non sovraccaricarla;

- responsabile delle tabelle a più pagine; può essere usato in una tabella con un gran numero di voci per non sovraccaricarla; Bordered - bordi della tabella;

- bordi della tabella; Visible - mostra/nasconde la tabella;

- mostra/nasconde la tabella; Loading - stato di caricamento; questa opzione mostra agli utenti che ci sono modifiche alla tabella.

Le seguenti impostazioni funzionano solo quando pagination è abilitato:

Current page - selezione della pagina della tabella da visualizzare;

- selezione della pagina della tabella da visualizzare; Records for page - numero di record per pagina;

- numero di record per pagina; Total records - numero totale di record nella tabella.

Esempio pratico

Utilizziamo una semplice tabella per il modello "Task".

I dati sono stati caricati dal database nella tabella usando il trigger onShow . Per prima cosa, impostiamo le impostazioni di visualizzazione. A tale scopo, utilizzare il blocco Table set properties .

Nella finestra Component IDselezionare la tabella desiderata.

In Title indicare il nome della tabella To Do List.

Impostare Style - In mezzo.

Attivare Pagination.

Accendere Bordered.

È necessario accendere Visible. In caso contrario, il tavolo non sarà visibile.

Accendere Loading.

Impostare Current page su 1 per vedere la prima pagina.

Records for page sono limitati a 5.

Total records sono impostati su 10, ad esempio.

Tutte le impostazioni possono essere salvate ora.

Per saperne di più Loading

La tabella ha assunto la forma richiesta. L'unica cosa che rimane è che lo stato di caricamento non scompare. Può essere facilmente risolto. Per farlo, modificare il valore di loading. Lo stato di caricamento deve apparire quando i dati vengono caricati nelle tabelle e scomparire quando il processo è completato.

È quindi necessario un processo aziendale che modifichi le proprietà della tabella al termine del caricamento dei dati BP.

Il blocco di caricamento dei dati termina con il blocco Table update data e c'è un trigger onDataUpdate che verrà eseguito dopo l'aggiornamento delle tabelle.

Assegnare un nuovo BP ad esso. Prendere il Table update properties per modificare solo un campo e disattivare il caricamento.

Tutte le modifiche possono essere salvate e la tabella sarà visualizzata come richiesto.

onFilter innesco

Diamo un'occhiata più da vicino al onFilter trigger. Funziona solo quando la paginazione è abilitata, quando c'è una transizione tra le pagine della tabella. Ha due campi aggiuntivi:

_limit - trasmette il numero di record visualizzati nella tabella nel momento in cui viene attivata la paginazione;

- trasmette il numero di record visualizzati nella tabella nel momento in cui viene attivata la paginazione; _offset - specifica da quale record iniziare l'elaborazione.

Configuriamo il BP per dimostrare come funziona il trigger. onFilter per dimostrare come funziona il trigger.

Il trigger onFilter funziona quando c'è una transizione da una pagina all'altra in una tabella multipagina (paginazione).

Prendiamo una tabella con tre pagine, ciascuna con cinque record.

Creare un BP che mostri i dati dei campi onFilter campi dell'interfaccia.

Per farlo, convertire i campi _limit e _offset utilizzando i blocchi to string e passare il risultato ai blocchi notification e ai blocchi.

Quando si passa dalla prima alla seconda pagina, vengono visualizzati due messaggi: _limit - 5 e _offset - 5. Significa che c'erano cinque record nella pagina precedente della tabella (_limit), e che la tabella sta ora elaborando i record a partire dal quinto (_offset). Se si passa alla terza pagina, appariranno i seguenti messaggi: _limit - 5 (perché anche la pagina precedente conteneva cinque record) e _offset - 10 (perché la tabella elabora i record a partire da 10).

onRowClick e onRowDoubleClick triggers.

Osserviamo i trigger onRowClick e onRowDoubleClick. Funzionano quando si fa clic o doppio clic su una riga. Questi trigger hanno un campo Record ID che memorizza l'ID del record cliccato. È utile per creare tabelle collegate e costruire gerarchie.

Per mostrare come funziona questo trigger, impostiamo una BP che mostrerà all'utente il numero della riga su cui ha fatto clic.

To string e Notification sono necessari. In To string passare il valore del campo Record ID. Dopo la conversione, passare il valore risultante al campo Titolo del blocco Notification.