Gebruik van tabellen in webapplicaties

Table set properties en Table update properties blokken worden gebruikt om tabellen te ontwerpen.

Op het eerste gezicht lijken deze twee blokken hetzelfde. Het verschil zit hem in hoe ze werken:

Table Set Properties blok verandert de huidige instellingen volledig. Zelfs als u slechts één invoerveld instelt, veranderen alle velden; ze worden leeg. Table Update Properties blok verandert alleen de opgegeven velden, dus het is een prima oplossing als u de tabelinstellingen slechts gedeeltelijk wilt wijzigen.

Laten we eens kijken welke weergave-instellingen kunnen worden toegepast op tabellen.

De instellingen worden ingesteld met behulp van invoervelden in de blokken Table set properties en Table update properties. Er zijn de volgende velden:

Component ID - bepaalt op welke tabel de wijzigingen worden toegepast;

- bepaalt op welke tabel de wijzigingen worden toegepast; Title van de tabel;

van de tabel; Style - de rijen in de tabel aanpast;

- de rijen in de tabel aanpast; Pagination - verantwoordelijk voor multi-page tabellen; kan gebruikt worden in een tabel met een groot aantal entries om deze niet te overbelasten;

- verantwoordelijk voor multi-page tabellen; kan gebruikt worden in een tabel met een groot aantal entries om deze niet te overbelasten; Bordered - randen in de tabel;

- randen in de tabel; Visible - tonen/verbergen van de tabel;

- tonen/verbergen van de tabel; Loading - laadtoestand; deze optie toont gebruikers dat er wijzigingen zijn in de tabel.

De volgende instellingen werken alleen als pagination is ingeschakeld:

Current page - selectie van de pagina van de tabel die getoond moet worden;

- selectie van de pagina van de tabel die getoond moet worden; Records for page - aantal records per pagina;

- aantal records per pagina; Total records - totaal aantal records in de tabel.

Praktijkvoorbeeld

Laten we een eenvoudige tabel gebruiken voor het model "Taak".

De gegevens zijn vanuit de database in de tabel geladen met behulp van de onShow trigger. Laten we eerst de weergave-instellingen ervoor instellen. Hiervoor gebruik je het Table set properties blok.

In het Component ID, selecteert u de gewenste tabel.

In Title geeft u de naam van de tabel - To Do List.

Stel Style - Midden.

Aanzetten Pagination.

Zet aan Bordered.

Het is noodzakelijk om aan te zetten Visible. Anders wordt de tafel niet gezien.

Aanzetten Loading.

Zet Current page op 1 om de eerste pagina te zien.

Records for page zijn beperkt tot 5.

Total records zijn bijvoorbeeld ingesteld op 10.

Alle instellingen kunnen nu worden opgeslagen.

Meer over Loading

De tabel heeft de vereiste vorm aangenomen. Alleen verdwijnt de laadstatus niet. Dat kan eenvoudig worden hersteld. Wijzig daartoe de waarde van loading. De laadstatus moet verschijnen wanneer de gegevens in de tabellen worden geladen en verdwijnen wanneer het proces is voltooid.

Er is dus een bedrijfsproces nodig dat de eigenschappen van de tabel wijzigt nadat de gegevenslading BP is voltooid.

Het blok voor het laden van gegevens eindigt met het Table update data blok, en er is een onDataUpdate trigger die zal lopen nadat de tabellen zijn bijgewerkt.

Wijs er een nieuwe BP aan toe. Neem het Table update properties blok om slechts één veld te wijzigen en het laden uit te schakelen.

Alle wijzigingen kunnen worden opgeslagen, en de tabel wordt weergegeven zoals vereist.

onFilter trigger

Laten we de onFilter trigger. Het werkt alleen wanneer paginering is ingeschakeld, wanneer er een overgang is door de pagina's van de tabel. Hij heeft twee extra velden:

_limit - geeft het aantal records door dat in de tabel wordt weergegeven op het moment dat de paginering wordt geactiveerd;

- geeft het aantal records door dat in de tabel wordt weergegeven op het moment dat de paginering wordt geactiveerd; _offset - specificeert vanaf welk record de verwerking moet beginnen.

Laten we de BP opzetten om te demonstreren hoe de onFilter trigger werkt.

De onFilter trigger werkt wanneer er een overgang is van de ene pagina naar de andere in een tabel met meerdere pagina's (paginering).

Laten we een tabel nemen met drie pagina's, elk met vijf records.

Maak een BP die gegevens toont van de onFilter velden in de interface.

Zet hiervoor de _limit en _offset velden met behulp van de to string blokken en geef je het resultaat door aan de notification blokken.

Wanneer we van de eerste pagina naar de tweede gaan, verschijnen er twee berichten: _limit - 5 en _offset - 5. Het betekent dat er vijf records waren op de vorige pagina van de tabel (_limit), en dat de tabel nu records verwerkt vanaf de 5e (_offset). Als u naar de derde pagina gaat, verschijnen de volgende berichten: _limit - 5 (omdat de vorige pagina ook vijf records had) en _offset - 10 (omdat de tabel records verwerkt vanaf 10).

onRowClick en onRowDoubleClick triggers.

Laten we eens kijken naar de triggers onRowClick en onRowDoubleClick. Ze werken wanneer er op een rij wordt geklikt of dubbel geklikt. Deze triggers hebben een veld Record ID dat de ID van het aangeklikte record opslaat. Het is nuttig voor het maken van gekoppelde tabellen en het bouwen van hiërarchieën.

Om te laten zien hoe deze trigger werkt, laten we een BP opzetten die de gebruiker het nummer van de regel waarop hij heeft geklikt laat zien.

To string en Notification blokken zijn vereist. In To string geeft u de waarde van het veld Record ID door. En geef na de conversie de resulterende waarde door aan het veld Titel van het blok Notification.