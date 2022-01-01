表在网络应用中的使用

Table set properties和 Table update properties块用于设计表。
乍一看，这两个块似乎是一样的。区别在于它们的工作方式。
Table Set Properties块完全改变了当前的设置。即使你只设置一个输入字段，所有字段都会改变；它们会变成空的。 Table Update Properties block只改变指定的字段，所以如果你只想部分地改变表的设置，它是一个很好的解决方案。
让我们看看什么样的显示设置可以应用于表格。
这些设置是通过Table set properties 和Table update properties块中的输入字段来设置的。有以下几个字段。
- Component ID- 决定变化将应用于哪个表。
- Title的表。
- Style - 调整表中的行的大小。
- Pagination - 负责多页表；它可以在有大量条目的表中使用，以避免过载。
- Bordered - 表中的边框。
- Visible - 显示/隐藏表格。
- Loading - 加载状态；该选项向用户显示表格有变化。
以下设置只有在启用pagination 时才起作用。
- Current page- 选择要显示的表格的页面。
- Records for page - 每页的记录数。
- Total records- 表中的总记录数。
实际例子
让我们为 "任务 "模型使用一个简单的表格。
数据从数据库加载到表中，使用了 onShow触发器将数据从数据库加载到表中。让我们首先为它设置显示设置。为此，使用 Table set properties 块。
在 Component ID，选择所需的表。
在 Title中提供该表的名称- To Do List.
设置 Style - 中。
开启 Pagination.
开启 Bordered.
有必要打开 Visible.否则，将无法看到表。
开启 Loading.
设置为 Current page为1，可以看到第一页。
Records for page被限制在5。
Total records被设置为10，例如。
现在可以保存所有的设置。
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该表已经采取了所需的形式。唯一剩下的是，加载状态没有消失。它可以很容易地被修复。要做到这一点，改变loading. 的值。加载状态应该在数据加载到表中时出现，并在过程完成后消失。
所以需要一个业务流程，在数据加载BP完成后改变表的属性。
数据加载块以 Table update data块结束，并且有一个 onDataUpdate触发器，它将在表更新后运行。
给它分配一个新的BP。以 Table update properties块只改变一个字段并关闭加载。
所有的改变都可以被保存，并且表将按要求显示。
onFilter 触发器
让我们仔细看看这个 onFilter触发器。它只在分页功能启用时起作用，即在表的各页之间有一个过渡。它有两个额外的字段。
- _limit- 传递触发分页时，表中显示的记录数。
- _offset- 指定从哪条记录开始处理。
让我们设置BP以演示 onFilter触发器如何工作。
触发器 onFilter触发器在多页表（分页）中从一页过渡到另一页时起作用。
让我们来看看一个有三个页面的表，每个页面有五条记录。
创建一个BP，它将显示来自 onFilter字段中的数据。
要做到这一点，将 _limit和 _offset 字段使用 to string 块进行转换，并将结果传递给 notification块。
当从第一页到第二页时，会出现两条信息。 _limit - 5和_offset - 5。这意味着在表的前一页有5条记录 (_limit), ，现在该表正在处理从第5条开始的记录(_offset) 。如果进入第三页，会有以下信息。 _limit - 5（因为前一页也有5条记录）和_offset - 10（因为表格处理的记录从10开始）。
onRowClick 和onRowDoubleClick triggers.
让我们来看看onRowClick 和onRowDoubleClick触发器。它们在对某一行进行点击或双击时发挥作用。这些触发器有一个Record ID 字段，存储被点击记录的ID。它对于创建链接表和构建层次结构非常有用。
为了说明这个触发器是如何工作的，让我们设置一个BP，它将向用户显示他所点击的行的编号。
To string和 Notification块是必需的。在 To string 传递Record ID 字段的值。并在转换后，将结果值传递给Notification 块的标题字段。