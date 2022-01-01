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表在网络应用中的使用

表在网络应用中的使用

Table set propertiesTable update properties块用于设计表。

乍一看，这两个块似乎是一样的。区别在于它们的工作方式。

Table Set Properties块完全改变了当前的设置。即使你只设置一个输入字段，所有字段都会改变；它们会变成空的。 Table Update Properties block只改变指定的字段，所以如果你只想部分地改变表的设置，它是一个很好的解决方案。

让我们看看什么样的显示设置可以应用于表格。

这些设置是通过Table set propertiesTable update properties块中的输入字段来设置的。有以下几个字段。

  • Component ID- 决定变化将应用于哪个表。
  • Title的表。
  • Style - 调整表中的行的大小。
  • Pagination - 负责多页表；它可以在有大量条目的表中使用，以避免过载。
  • Bordered - 表中的边框。
  • Visible - 显示/隐藏表格。
  • Loading - 加载状态；该选项向用户显示表格有变化。

以下设置只有在启用pagination 时才起作用。

  • Current page- 选择要显示的表格的页面。
  • Records for page - 每页的记录数。
  • Total records- 表中的总记录数。

实际例子

让我们为 "任务 "模型使用一个简单的表格。

数据从数据库加载到表中，使用了 onShow触发器将数据从数据库加载到表中。让我们首先为它设置显示设置。为此，使用 Table set properties 块。

Component ID，选择所需的表。

Title中提供该表的名称- To Do List.

设置 Style - 中。

开启 Pagination.

开启 Bordered.

有必要打开 Visible.否则，将无法看到表。

开启 Loading.

设置为 Current page为1，可以看到第一页。

Records for page被限制在5。

Total records被设置为10，例如。

现在可以保存所有的设置。

更多关于Loading

该表已经采取了所需的形式。唯一剩下的是，加载状态没有消失。它可以很容易地被修复。要做到这一点，改变loading. 的值。加载状态应该在数据加载到表中时出现，并在过程完成后消失。

所以需要一个业务流程，在数据加载BP完成后改变表的属性。

数据加载块以 Table update data块结束，并且有一个 onDataUpdate触发器，它将在表更新后运行。

给它分配一个新的BP。以 Table update properties块只改变一个字段并关闭加载。

所有的改变都可以被保存，并且表将按要求显示。

onFilter 触发器

让我们仔细看看这个 onFilter触发器。它只在分页功能启用时起作用，即在表的各页之间有一个过渡。它有两个额外的字段。

  • _limit- 传递触发分页时，表中显示的记录数。
  • _offset- 指定从哪条记录开始处理。

让我们设置BP以演示 onFilter触发器如何工作。

触发器 onFilter触发器在多页表（分页）中从一页过渡到另一页时起作用。

让我们来看看一个有三个页面的表，每个页面有五条记录。

创建一个BP，它将显示来自 onFilter字段中的数据。

要做到这一点，将 _limit_offset 字段使用 to string 块进行转换，并将结果传递给 notification块。

当从第一页到第二页时，会出现两条信息。 _limit - 5和_offset - 5。这意味着在表的前一页有5条记录 (_limit), ，现在该表正在处理从第5条开始的记录(_offset) 。如果进入第三页，会有以下信息。 _limit - 5（因为前一页也有5条记录）和_offset - 10（因为表格处理的记录从10开始）。

onRowClick 和onRowDoubleClick triggers.

让我们来看看onRowClickonRowDoubleClick触发器。它们在对某一行进行点击或双击时发挥作用。这些触发器有一个Record ID 字段，存储被点击记录的ID。它对于创建链接表和构建层次结构非常有用。

为了说明这个触发器是如何工作的，让我们设置一个BP，它将向用户显示他所点击的行的编号。

To stringNotification块是必需的。在 To string 传递Record ID 字段的值。并在转换后，将结果值传递给Notification 块的标题字段。

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