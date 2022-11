Wykorzystanie tabel w aplikacjach internetowych

Table set properties oraz Table update properties bloki są używane do projektowania tabel.

Na pierwszy rzut oka te dwa bloki wydają się być takie same. Różnica polega na tym, jak działają:

Table Set Properties blok całkowicie zmienia bieżące ustawienia. Nawet jeśli ustawisz tylko jedno pole wejściowe, wszystkie pola ulegną zmianie; staną się puste. Table Update Properties block zmienia tylko określone pola, więc jest to świetne rozwiązanie, jeśli chcesz tylko częściowo zmienić ustawienia tabeli.

Zobaczmy, jakie ustawienia wyświetlania można zastosować do tabel.

Ustawienia ustawia się za pomocą pól wejściowych w blokach Table set properties i Table update properties. Znajdują się tam następujące pola:

Component ID - określa, do której tabeli zostaną zastosowane zmiany;

- określa, do której tabeli zostaną zastosowane zmiany; Title tabeli;

tabeli; Style - zmienia rozmiar wierszy w tabeli;

- zmienia rozmiar wierszy w tabeli; Pagination - odpowiada za tabele wielostronicowe; można go użyć w tabeli z dużą liczbą wpisów, aby jej nie przeciążyć;

- odpowiada za tabele wielostronicowe; można go użyć w tabeli z dużą liczbą wpisów, aby jej nie przeciążyć; Bordered - obramowania w tabeli;

- obramowania w tabeli; Visible - pokaż/ukryj tabelę;

- pokaż/ukryj tabelę; Loading - stan załadowania; opcja ta pokazuje użytkownikom, że w tabeli zachodzą zmiany.

Poniższe ustawienia działają tylko wtedy, gdy włączona jest opcja pagination:

Current page - wybór strony tabeli do wyświetlenia;

- wybór strony tabeli do wyświetlenia; Records for page - liczba rekordów na stronie;

- liczba rekordów na stronie; Total records - całkowita liczba rekordów w tabeli.

Przykład praktyczny.

Użyjmy prostej tabeli dla modelu "Zadanie".

Dane zostały załadowane z bazy danych do tabeli za pomocą onShow triggera. Ustawmy dla nich najpierw ustawienia wyświetlania. W tym celu użyj bloku Table set properties blok.

W polu Component ID, wybierz wymaganą tabelę.

W Title podaj nazwę tabeli -. To Do List.

Ustaw Style - Środek.

Włącz Pagination.

Turn on Bordered.

Konieczne jest włączenie Visible. W przeciwnym razie stół nie będzie widoczny.

Włącz Loading.

Ustaw Current page na 1, aby zobaczyć pierwszą stronę.

Records for page są ograniczone do 5.

Total records są ustawione na przykład na 10.

Wszystkie ustawienia mogą być teraz zapisane.

Więcej na temat Loading

Tabela przybrała wymaganą formę. Pozostało tylko to, że status ładowania nie znika. Można to łatwo naprawić. Aby to zrobić, zmień wartość loading. Status ładowania powinien pojawiać się, gdy dane są ładowane do tabel i znikać po zakończeniu procesu.

Tak więc wymagany jest proces biznesowy, który zmieni właściwości tabeli po zakończeniu ładowania danych BP.

Blok ładowania danych kończy się na Table update data blok, a także istnieje onDataUpdate wyzwalacz, który zostanie uruchomiony po aktualizacji tabel.

Przypisz do niego nowy BP. Wykonaj Table update properties blok, aby zmienić tylko jedno pole i wyłączyć ładowanie.

Wszystkie zmiany można zapisać, a tabela zostanie wyświetlona zgodnie z wymaganiami.

onFilter wyzwalacz

Przyjrzyjmy się bliżej onFilter wyzwalaczowi. Działa on tylko przy włączonej paginacji, gdy następuje przejście przez strony tabeli. Posiada on dwa dodatkowe pola:

_limit - przekazuje liczbę rekordów, które są wyświetlane w tabeli w momencie uruchomienia paginacji;

- przekazuje liczbę rekordów, które są wyświetlane w tabeli w momencie uruchomienia paginacji; _offset - określa, od którego rekordu należy rozpocząć przetwarzanie.

Skonfigurujmy BP, aby zademonstrować, jak działa wyzwalacz. onFilter wyzwalacza.

Wyzwalacz onFilter działa, gdy następuje przejście z jednej strony na drugą w tabeli wielostronicowej (paginacja).

Weźmy tabelę z trzema stronami, z których każda zawiera pięć rekordów.

Utwórz BP, który będzie pokazywał dane z. onFilter pól w interfejsie.

Aby to zrobić, przekonwertuj pola _limit oraz _offset używając bloków to string i przekaż wynik do bloków notification bloków.

Podczas przechodzenia z pierwszej strony na drugą pojawią się dwa komunikaty: _limit - 5 oraz _offset - 5. Oznacza to, że na poprzedniej stronie tabeli (_limit), znajdowało się pięć rekordów, a tabela przetwarza teraz rekordy zaczynające się od piątego (_offset). Jeśli przejdziemy na trzecią stronę, pojawią się następujące komunikaty: _limit - 5 (ponieważ na poprzedniej stronie również było pięć rekordów) oraz _offset - 10 (ponieważ tabela przetwarza rekordy zaczynając od 10).

onRowClick oraz onRowDoubleClick triggers.

Przyjrzyjmy się wyzwalaczom onRowClick i onRowDoubleClick. Działają one w przypadku kliknięcia lub podwójnego kliknięcia w wierszu. Wyzwalacze te mają pole Record ID, które przechowuje identyfikator klikniętego rekordu. Jest to przydatne do tworzenia tabel połączonych i budowania hierarchii.

Aby pokazać jak działa ten wyzwalacz, ustawmy BP, który wyświetli użytkownikowi numer wiersza, na którym kliknął.

To string oraz Notification bloki są wymagane. Na stronie To string przekaż wartość pola Record ID. A po konwersji przekaż wynikową wartość do pola Title bloku Notification.