İş süreçleri sorun giderme

Bu makale, uygulama beklendiği gibi çalışmıyorsa (yanlış sonuç elde edilir / veriler güncellenmez) yapılması gereken adımları açıklayacaktır.

İş süreci akışları ve bağlantıları

İsteği sunucuya göndermekten sorumlu iş sürecinin doğru yapılandırıldığından emin olun.

Bir düğme tıklandığında iş süreci tetiklendiğinde bir örnek düşünün. Bu nedenle, BP'nin onClick tetikleyicisiyle başladığını kontrol etmek önemlidir.

Ayrıca, iş süreçleri arasında tüm bağlayıcıların ayarlandığını ve Component ID belirtildiğini görmek önemlidir.

Ayrıca, BP'nin yürütülmesinde belirli bir adıma gittiğinden emin olmak Write to log ve Show notification Show toast bloklarını göster'i kullanabilirsiniz. Böylece akışını takip edebilir ve işlemin hangi blokta çalışmadığını veya hatalı çalıştığını görebilirsiniz.

Web uygulamalarında Write to log kullanırken, mesaj geliştirici aracı konsolunda görüntülenecektir (Google Chrome tarayıcısında F12).

Sunucu isteği sorunu

İsteğin gerçekten sunucuya gittiğinden emin olun. Bunu yapmak için yayınlanan uygulamada geliştirici moduna (F12) geçmeniz gerekir. Tüm istekler Network sekmesinde görünür olacaktır. Sadece talebin gerçekliğini değil, aynı zamanda tüm ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz. Payloads sekmesinde istek parametrelerini görebilirsiniz.

Sunucunun yanıtı Preview sekmesinde bulunabilir.

Yük hataları iste

İstek gönderildiyse ve tetikleyiciler doğru yapılandırıldıysa, isteğin kendisinde hatalar olup olmadığını kontrol etmeye değer. Yanlış parametreler sağlanmış (veya hiç verilmemiş) olabilir. Bu, Network sekmesinde kontrol edilebilir ve Payload sekmesinde tam olarak amaçlananın iletildiğini kontrol edebilirsiniz.

Talebin doğruluğu konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, o zaman #1'den başlamanız ve Show Notification ve Write To Log bloklarını iş sürecindeki hataları belirleyerek “zayıf” yerlere koymanız gerekir.

Hata başka yerde

Düğmeye basıldı, istek doğru, hata yok ama yine de çalışmıyor. O zaman yanlış olan ne? İstenen sonuç, aradığınız yerde aranmıyor olabilir. Örneğin, bir tabloya bir kayıt eklersiniz ve bu gerçekten eklenir, ancak bu tablodaki veri güncelleme işlemi düzgün yapılandırılmadığından sonuç görünmez. En iyi seçenek, Swagger süreç akışını kontrol etmektir. Project API bölümündeki Preview açılır menüsünde bulunabilir. Bu, AppMaster her uygulamada oluşturulan harika bir araçtır. Aslında bu, uygulama için otomatik olarak oluşturulmuş bir belgedir. Tüm Endpoints test etmek, olası tüm eylemleri test etmek ve bunları pratikte görmek mümkündür. Örneğin, gerekli parametrelerle bir istek gönderebilir ve bu isteğin sonucunu alabilirsiniz.

Günlükleri kullanma

Belki de sürecin kendisinde hatalar var? İş süreçleri genellikle oldukça karmaşıktır. Çok sayıda blok, farklı koşullar, kontroller, dallar, döngüler. Bu durumda hatayı ön tarafta görmenize yardımcı olabilecek Bildirim ve Toast bloklarına ek olarak loglara dikkat etmenizde fayda var. Hem önceden oluşturulmuş bir Write to log bloğunu kullanabilirsiniz hem de günlüğe kaydetme ayarlandıktan sonra neyin yanlış gittiğini öğrenebilirsiniz.

Yukarıdaki tüm adımlardan sonra hala sorun yaşıyorsanız, muhtemelen bizim (AppMaster Ekibi) farkında olmadığımız yeni bir hata buldunuz. Sorunu çözmemize izin vermek için bize ulaşın. Lütfen en kapsamlı bilgileri sağlayın: ekran görüntüleri, sorunun ayrıntılı açıklaması ve istek örnekleri ile Trace-ID .