Verwendung von Tabellen in Webanwendungen

Table set properties und Table update properties Blöcke werden zur Gestaltung von Tabellen verwendet.

Auf den ersten Blick scheinen diese beiden Blöcke identisch zu sein. Der Unterschied liegt in ihrer Funktionsweise:

Table Set Properties Block ändert die aktuellen Einstellungen vollständig. Auch wenn Sie nur ein Eingabefeld festlegen, werden alle Felder geändert; sie werden leer. Table Update Properties block ändert nur die angegebenen Felder, ist also eine gute Lösung, wenn Sie die Tabelleneinstellungen nur teilweise ändern wollen.

Schauen wir uns an, welche Art von Anzeigeeinstellungen auf Tabellen angewendet werden können.

Die Einstellungen werden über Eingabefelder in den Blöcken Table set properties und Table update properties festgelegt. Es gibt die folgenden Felder:

Component ID - bestimmt, auf welche Tabelle die Änderungen angewendet werden;

- bestimmt, auf welche Tabelle die Änderungen angewendet werden; Title der Tabelle;

der Tabelle; Style - die Größe der Zeilen in der Tabelle ändert;

- die Größe der Zeilen in der Tabelle ändert; Pagination - zuständig für mehrseitige Tabellen; kann in einer Tabelle mit einer großen Anzahl von Einträgen verwendet werden, um sie nicht zu überlasten;

- zuständig für mehrseitige Tabellen; kann in einer Tabelle mit einer großen Anzahl von Einträgen verwendet werden, um sie nicht zu überlasten; Bordered - Grenzen in der Tabelle;

- Grenzen in der Tabelle; Visible - zeigt/versteckt die Tabelle;

- zeigt/versteckt die Tabelle; Loading - Ladestatus; diese Option zeigt dem Benutzer an, dass es Änderungen in der Tabelle gibt.

Die folgenden Einstellungen funktionieren nur, wenn pagination aktiviert ist:

Current page - Auswahl der Seite der Tabelle, die angezeigt werden soll;

- Auswahl der Seite der Tabelle, die angezeigt werden soll; Records for page - Anzahl der Datensätze pro Seite;

- Anzahl der Datensätze pro Seite; Total records - Gesamtzahl der Datensätze in der Tabelle.

Praktisches Beispiel

Lassen Sie uns eine einfache Tabelle für das Modell "Aufgabe" verwenden.

Die Daten wurden aus der Datenbank in die Tabelle geladen, indem der onShow Trigger geladen. Lassen Sie uns zunächst die Anzeigeeinstellungen für die Tabelle festlegen. Verwenden Sie dazu den Table set properties Block.

In der Spalte Component IDwählen Sie die gewünschte Tabelle aus.

In Title geben Sie den Namen der Tabelle an - To Do List.

Stellen Sie ein. Style - Mitte.

Einschalten Pagination.

Einschalten Bordered.

Es ist notwendig, einzuschalten Visible. Andernfalls wird die Tabelle nicht angezeigt.

Einschalten Loading.

Stellen Sie Current page auf 1, um die erste Seite zu sehen.

Records for page sind auf 5 begrenzt.

Total records sind zum Beispiel auf 10 gesetzt.

Alle Einstellungen können nun gespeichert werden.

Mehr über Loading

Die Tabelle hat die gewünschte Form angenommen. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass der Ladestatus nicht verschwindet. Das kann leicht behoben werden. Ändern Sie dazu den Wert von loading.. Der Ladestatus sollte erscheinen, wenn die Daten in die Tabellen geladen werden, und verschwinden, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Es ist also ein Geschäftsprozess erforderlich, der die Eigenschaften der Tabelle ändert, nachdem der Datenladeprozess abgeschlossen ist.

Der Datenladeblock endet mit dem Table update data Block, und es gibt einen onDataUpdate Trigger, der ausgeführt wird, nachdem die Tabellen aktualisiert wurden.

Weisen Sie ihm einen neuen GP zu. Nehmen Sie den Table update properties Block, um nur ein Feld zu ändern und das Laden abzuschalten.

Alle Änderungen können gespeichert werden, und die Tabelle wird wie gewünscht angezeigt.

onFilter Trigger

Schauen wir uns den onFilter Auslöser. Er funktioniert nur, wenn die Paginierung aktiviert ist, d. h. wenn es einen Übergang durch die Seiten der Tabelle gibt. Er hat zwei zusätzliche Felder:

_limit - überträgt die Anzahl der Datensätze, die in der Tabelle zum Zeitpunkt der Auslösung der Paginierung angezeigt werden;

- überträgt die Anzahl der Datensätze, die in der Tabelle zum Zeitpunkt der Auslösung der Paginierung angezeigt werden; _offset - gibt an, ab welchem Datensatz die Verarbeitung beginnen soll.

Richten wir das BP ein, um zu zeigen, wie der onFilter Auslöser funktioniert.

Der onFilter Trigger funktioniert, wenn es in einer mehrseitigen Tabelle einen Übergang von einer Seite zur anderen gibt (Paginierung).

Nehmen wir eine Tabelle mit drei Seiten, die jeweils fünf Datensätze enthalten.

Erstellen Sie einen GP, der die Daten aus den onFilter Feldern in der Schnittstelle anzeigt.

Dazu wandeln Sie die Felder _limit und _offset Felder mit Hilfe der to string Blöcke um und übergeben das Ergebnis an die notification Blöcke.

Wenn Sie von der ersten Seite zur zweiten wechseln, erscheinen zwei Meldungen: _limit - 5 und _offset - 5. Das bedeutet, dass auf der vorherigen Seite der Tabelle (_limit), fünf Datensätze vorhanden waren und die Tabelle nun Datensätze ab der 5. (_offset) verarbeitet. Wenn Sie die dritte Seite aufrufen, erscheinen die folgenden Meldungen: _limit - 5 (weil die vorherige Seite ebenfalls fünf Datensätze enthielt) und _offset - 10 (weil die Tabelle Datensätze ab 10 verarbeitet).

onRowClick und onRowDoubleClick triggers.

Schauen wir uns die Auslöser onRowClick und onRowDoubleClick an. Sie funktionieren, wenn ein Klick oder Doppelklick auf eine Zeile erfolgt. Diese Trigger haben ein Record ID Feld, das die ID des angeklickten Datensatzes speichert. Es ist nützlich, um verknüpfte Tabellen zu erstellen und Hierarchien aufzubauen.

Um zu zeigen, wie dieser Trigger funktioniert, richten wir einen BP ein, der dem Benutzer die Nummer der Zeile anzeigt, auf die er geklickt hat.

To string und Notification Blöcke sind erforderlich. In To string übergeben Sie den Wert des Feldes Record ID. Und nach der Konvertierung übergeben Sie den resultierenden Wert an das Feld Titel des Blocks Notification.