Utilização de tabelas em aplicações web

Table set properties e Table update properties blocos são utilizados para desenhar mesas.

À primeira vista, estes dois blocos parecem ser os mesmos. A diferença está em como eles funcionam:

Table Set Properties O bloco altera completamente as definições actuais. Mesmo que se defina apenas um campo de entrada, todos os campos serão alterados; eles ficarão vazios. Table Update Properties O bloco altera apenas os campos especificados, por isso é uma óptima solução se quiser alterar apenas parcialmente as definições da tabela.

Vamos ver que tipo de configurações de visualização podem ser aplicadas às tabelas.

As definições são definidas utilizando os campos de entrada nos blocos Table set properties e Table update properties. Existem os seguintes campos:

Component ID - determina a que tabela as alterações serão aplicadas;

- determina a que tabela as alterações serão aplicadas; Title da tabela;

da tabela; Style - redimensiona as linhas na tabela;

- redimensiona as linhas na tabela; Pagination - responsável pelas tabelas de várias páginas; pode ser utilizado numa tabela com um grande número de entradas para não a sobrecarregar;

- responsável pelas tabelas de várias páginas; pode ser utilizado numa tabela com um grande número de entradas para não a sobrecarregar; Bordered - bordas na tabela;

- bordas na tabela; Visible - mostrar/ocultar a tabela;

- mostrar/ocultar a tabela; Loading - estado de carregamento; esta opção mostra aos utilizadores que há alterações na tabela.

As seguintes configurações só funcionam quando pagination está activado:

Current page - selecção da página da tabela a mostrar;

- selecção da página da tabela a mostrar; Records for page - número de registos por página;

- número de registos por página; Total records - número total de registos na tabela.

Exemplo prático

Vamos utilizar uma tabela simples para o modelo "Tarefa".

Os dados foram carregados da base de dados para a tabela usando o onShow gatilho. Vamos definir primeiro as definições do visor. Para isso, utilizar o Table set properties bloco.

No bloco Component IDSeleccionar a tabela requerida.

Em Title fornecer o nome da tabela - To Do List.

Conjunto Style - Meio.

Ligar Pagination.

Ligar Bordered.

É necessário ligar Visible. Caso contrário, a mesa não será vista.

Ligar Loading.

Conjunto Current page a 1 para ver a primeira página.

Records for page são limitadas a 5.

Total records estão definidas para 10, por exemplo.

Todas as definições podem ser guardadas agora.

Mais sobre Loading

A mesa tomou a forma requerida. A única coisa que resta, o estado de carregamento não desaparece. Pode ser facilmente fixado. Para o fazer, alterar o valor de loading. O estado de carregamento deve aparecer quando os dados estão a ser carregados nas tabelas e desaparecer quando o processo está completo.

Assim, é necessário um processo empresarial que altere as propriedades da tabela após a conclusão da carga de dados BP.

O bloco de carregamento de dados termina com o Table update data bloco, e há um onDataUpdate que funcionará depois de as tabelas serem actualizadas.

Atribuir-lhe um novo BP. Pegue no Table update properties bloquear para alterar apenas um campo e desligar o carregamento.

Todas as alterações podem ser guardadas, e a tabela será exibida conforme necessário.

onFilter gatilho

Vamos dar uma olhada mais atenta ao onFilter gatilho. Só funciona quando a paginação é activada, quando há uma transição através das páginas da tabela. Tem dois campos adicionais:

_limit - transmite o número de registos que são exibidos na tabela no momento em que a paginação é accionada;

- transmite o número de registos que são exibidos na tabela no momento em que a paginação é accionada; _offset - especifica qual o registo a partir do qual se inicia o processamento.

Vamos criar o PB para demonstrar como o onFilter trabalhos de gatilho.

O onFilter trigger funciona quando há uma transição de uma página para outra numa tabela de várias páginas (paginação).

Vamos levar uma tabela com três páginas, cada uma com cinco registos.

Criar um PB que mostrará dados do onFilter campos na interface.

Para o fazer, converter os _limit e _offset campos utilizando o to string blocos e passar o resultado para o notification blocos.

Ao passar da primeira página para a segunda, aparecerão duas mensagens: _limit - 5 e _offset - 5. Isto significa que havia cinco registos na página anterior da tabela (_limit), e a tabela está agora a processar registos a partir da 5ª (_offset). Se for para a terceira página, aparecerão as seguintes mensagens: _limit - 5 (porque a página anterior também tinha cinco registos) e _offset - 10 (porque a tabela processa registos a partir de 10).

onRowClick e onRowDoubleClick triggers.

Vejamos os gatilhos onRowClick e onRowDoubleClick. Funcionam quando há um clique ou duplo clique numa fila. Estes gatilhos têm um campo Record ID que armazena o ID do registo clicado. É útil para criar tabelas ligadas e hierarquias de construção

Para mostrar como funciona este gatilho, vamos criar um BP que exibirá ao utilizador o número da linha em que este clicou.

To string e Notification são necessários blocos. Em To string passar o valor do campo Record ID. E após a conversão, passar o valor resultante para o campo Título do bloco Notification.