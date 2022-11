Utilisation des tableaux dans les applications web

Table set properties et Table update properties Les blocs sont utilisés pour concevoir des tableaux.

À première vue, ces deux blocs semblent être les mêmes. La différence réside dans leur mode de fonctionnement :

Table Set Properties Un bloc modifie complètement les paramètres actuels. Même si vous ne définissez qu'un seul champ de saisie, tous les champs seront modifiés ; ils deviendront vides. Table Update Properties Le bloc ne modifie que les champs spécifiés. Il s'agit donc d'une solution idéale si vous ne souhaitez modifier que partiellement les paramètres de la table.

Voyons quels types de paramètres d'affichage peuvent être appliqués aux tableaux.

Les paramètres sont définis à l'aide de champs de saisie dans les blocs Table set properties et Table update properties. Il s'agit des champs suivants :

Component ID - détermine la table à laquelle les modifications seront appliquées ;

- détermine la table à laquelle les modifications seront appliquées ; Title de la table ;

de la table ; Style - redimensionne les lignes de la table ;

- redimensionne les lignes de la table ; Pagination - responsable des tableaux multi-pages ; il peut être utilisé dans un tableau avec un grand nombre d'entrées pour ne pas le surcharger ;

- responsable des tableaux multi-pages ; il peut être utilisé dans un tableau avec un grand nombre d'entrées pour ne pas le surcharger ; Bordered - les bordures dans le tableau ;

- les bordures dans le tableau ; Visible - afficher/masquer le tableau ;

- afficher/masquer le tableau ; Loading - état de chargement ; cette option permet de montrer aux utilisateurs que des modifications ont été apportées au tableau.

Les paramètres suivants ne fonctionnent que lorsque pagination est activé :

Current page - sélection de la page du tableau à afficher ;

- sélection de la page du tableau à afficher ; Records for page - nombre d'enregistrements par page ;

- nombre d'enregistrements par page ; Total records - nombre total d'enregistrements dans le tableau.

Exemple pratique

Utilisons un tableau simple pour le modèle "Task".

Les données ont été chargées de la base de données dans la table à l'aide du déclencheur onShow pour charger les données de la base de données dans la table. Commençons par définir les paramètres d'affichage. Pour cela, utilisez le bloc Table set properties bloc.

Dans l'onglet Component IDsélectionnez la table souhaitée.

Dans Title indiquez le nom de la table - To Do List.

Définissez Style - Au milieu.

Activer Pagination.

Allumer Bordered.

Il est nécessaire d'allumer Visible. Sinon, le tableau ne sera pas visible.

Allumer Loading.

Réglez Current page sur 1 pour voir la première page.

Records for page sont limitées à 5.

Total records sont réglés sur 10, par exemple.

Tous les paramètres peuvent être enregistrés maintenant.

En savoir plus Loading

Le tableau a pris la forme requise. La seule chose qui reste, l'état de chargement ne disparaît pas. Cela peut être facilement corrigé. Pour ce faire, modifiez la valeur de loading.. L'état de chargement doit apparaître lorsque les données sont chargées dans les tableaux et disparaître lorsque le processus est terminé.

Il faut donc mettre en place un processus de gestion qui modifiera les propriétés de la table une fois le chargement des données BP terminé.

Le bloc de chargement des données se termine par le bloc Table update data et il y a un déclencheur onDataUpdate déclencheur qui sera exécuté après la mise à jour des tables.

Attribuez-lui une nouvelle BP. Prenez le Table update properties pour modifier un seul champ et désactiver le chargement.

Toutes les modifications peuvent être sauvegardées, et la table sera affichée comme il se doit.

onFilter Trigger

Regardons de plus près le onFilter déclencheur. Il ne fonctionne que lorsque la pagination est activée, lorsqu'il y a une transition entre les pages de la table. Il comporte deux champs supplémentaires :

_limit - transmet le nombre d'enregistrements qui sont affichés dans la table au moment où la pagination est déclenchée ;

- transmet le nombre d'enregistrements qui sont affichés dans la table au moment où la pagination est déclenchée ; _offset - spécifie à partir de quel enregistrement le traitement doit commencer.

Configurons la BP pour montrer comment le déclencheur onFilter fonctionne.

Le déclencheur onFilter fonctionne lorsqu'il y a une transition d'une page à l'autre dans une table multipage (pagination).

Prenons une table comportant trois pages, chacune contenant cinq enregistrements.

Créez une BP qui affichera les données des champs onFilter dans l'interface.

Pour ce faire, convertissez les champs _limit et _offset à l'aide des blocs to string et transmettez le résultat aux blocs notification pour le passer aux blocs

Lorsque l'on passe de la première page à la deuxième, deux messages apparaissent : _limit - 5 et _offset - 5. Cela signifie qu'il y avait cinq enregistrements sur la page précédente du tableau (_limit), et que le tableau traite maintenant les enregistrements à partir du 5e (_offset). Si l'on passe à la troisième page, les messages suivants apparaîtront : _limit - 5 (parce que la page précédente contenait également cinq enregistrements) et _offset - 10 (parce que la table traite les enregistrements à partir de 10).

onRowClick et onRowDoubleClick triggers.

Examinons les déclencheurs onRowClick et onRowDoubleClick. Ils fonctionnent lorsqu'il y a un clic ou un double clic sur une ligne. Ces déclencheurs ont un champ Record ID qui stocke l'ID de l'enregistrement cliqué. Il est utile pour créer des tables liées et construire des hiérarchies.

Pour montrer comment ce déclencheur fonctionne, mettons en place une BP qui affichera à l'utilisateur le numéro de la ligne sur laquelle il a cliqué.

To string et Notification sont nécessaires. Dans To string passez la valeur du champ Record ID. Et après la conversion, passez la valeur résultante au champ Title du bloc Notification.