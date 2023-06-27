Kodsuz ve düşük kodlu geliştirme platformlarının popülaritesindeki artış, AppSheet'i geleneksel kodlama olmadan uygulamalar oluşturmak için yaygın olarak benimsenen bir araç olarak ön plana çıkardı. Ancak, kodlama olmadan verimli uygulama geliştirmeye yönelik talep artmaya devam ettikçe, piyasada bulunan çeşitli alternatifleri keşfetmek çok önemlidir.

Bu makalede, kullanıcıların kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan kolaylıkla mobil ve web uygulamaları oluşturmalarını sağlayan AppSheet'in en iyi alternatiflerinden bazılarını inceleyeceğiz. Bu alternatifleri inceleyerek yeni olasılıklar keşfedebilir ve özel geliştirme gereksinimlerinize en uygun platformu belirleyebilirsiniz.

no-code geliştirme nedir?

Kodsuz geliştirme, geleneksel programlama dillerine veya kod yazmaya ihtiyaç duymadan yazılım uygulamaları oluşturma pratiğini ifade eder. Sezgisel görsel arayüzler ve sürükle ve bırak bileşenleri aracılığıyla işlevsel uygulamalar oluşturmak için genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılan, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan bireylere güç verir. no-code geliştirmenin bazı temel özellikleri şunlardır:

Görsel Arayüz : No-code platformlar, kullanıcıların uygulama mantığını, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyan ve manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran bir grafik arayüz sağlar.

: platformlar, kullanıcıların uygulama mantığını, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyan ve manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran bir grafik arayüz sağlar. Sürükle ve Bırak İşlevselliği : Kullanıcılar, önceden oluşturulmuş bileşenleri, şablonları ve modülleri uygulamalarının tasarım tuvaline basitçe sürükleyip bırakarak yararlanabilir.

: Kullanıcılar, önceden oluşturulmuş bileşenleri, şablonları ve modülleri uygulamalarının tasarım tuvaline basitçe sürükleyip bırakarak yararlanabilir. Yapılandırılabilirlik : No-code platformlar, kullanıcıların uygulamanın davranışını, görünümünü ve işlevselliğini kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanıyan kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar.

: platformlar, kullanıcıların uygulamanın davranışını, görünümünü ve işlevselliğini kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanıyan kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Hızlı Prototip Oluşturma ve Yineleme : no-code geliştirme ile, hızlı bir şekilde prototipler oluşturmak ve bunları gerçek zamanlı olarak yinelemek mümkündür, bu da geleneksel yazılım geliştirme döngüleri için gereken zaman ve çabayı azaltır.

: geliştirme ile, hızlı bir şekilde prototipler oluşturmak ve bunları gerçek zamanlı olarak yinelemek mümkündür, bu da geleneksel yazılım geliştirme döngüleri için gereken zaman ve çabayı azaltır. Entegrasyon Yetenekleri : No-code platformlar genellikle harici sistemler ve veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak uygulamaların karmaşık kod yazmadan veritabanları, API'ler ve diğer hizmetlerle etkileşime girmesine olanak tanır.

: platformlar genellikle harici sistemler ve veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak uygulamaların karmaşık kod yazmadan veritabanları, API'ler ve diğer hizmetlerle etkileşime girmesine olanak tanır. Erişilebilirlik ve Güçlendirme : No-code geliştirme, giriş engelini azaltarak ve farklı geçmişlere sahip kişilerin yazılım oluşturma sürecine katılmasını sağlayarak uygulama geliştirmeyi demokratikleştirir.

Genel olarak, no-code geliştirme, kullanıcılara fikirlerini işlevsel uygulamalara dönüştürme gücü vererek, yeniliği ortaya çıkarır ve derin kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı en aza indirirken geliştirme sürecini hızlandırır.

AppSheet Tanıtımı: Genel Bakış

AppSheet, kullanıcıların geleneksel kodlamaya ihtiyaç duymadan özel mobil, web ve tablet uygulamaları oluşturmasını sağlayan lider bir no-code geliştirme platformudur. AppSheet'in sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleriyle, kodlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişiler, uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde tasarlayabilir ve dağıtabilir. Platform, kullanıcıların mevcut kaynakları kullanmasına ve elektronik tablolar, veritabanları ve bulut hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarıyla entegre olmasına olanak tanıyan bir dizi önceden oluşturulmuş şablon, pencere öğesi ve veri bağlayıcı sunar.

AppSheet'in görsel geliştirme araçları, uygulama iş akışlarının, kullanıcı arayüzlerinin ve iş mantığının kolayca özelleştirilmesine olanak tanıyarak uygulamaların özel ihtiyaçlara göre uyarlanmasını sağlar. İster dahili iş süreçleri, ister müşteriye dönük çözümler veya veri toplama olsun, AppSheet çok çeşitli uygulamalar oluşturmak için çok yönlü bir platform sağlar. Ancak, belirli proje gereksinimlerine daha iyi uyabilecek ek özellikleri ve yetenekleri keşfetmek için AppSheet'e alternatif seçenekleri keşfetmek önemlidir.

AppSheet alternatiflerine duyulan ihtiyaç, çeşitli ve özel yazılım geliştirme çözümlerine yönelik artan talepten kaynaklanmaktadır. AppSheet no-code yaklaşımı nedeniyle popülerlik kazanmış olsa da, her kuruluşun benzersiz gereksinimlerini karşılayamayabilir. İşletmeler, AppSheet'in sunduklarının ötesine geçen gelişmiş veri entegrasyonu, işbirliği araçları, ölçeklenebilirlik veya belirli özelliklere ihtiyaç duyabilir.

Ek olarak, farklı geliştirme ekiplerinin farklı tercihleri ​​ve becerileri olabilir, bu low-code veya no-code alternatif platformları cazip hale getirir. Kuruluşlar, AppSheet alternatiflerini keşfederek kendi özel gereksinimlerine daha uygun platformlar bulabilir ve onları son derece özelleştirilmiş, verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma konusunda güçlendirebilir.

Bubble

Bubble kodlamadan web ve mobil uygulamalar oluşturmak için görsel bir programlama platformudur. Bubble ile kullanıcılar, herhangi bir kod yazmadan dinamik kullanıcı arayüzleri, iş akışları ve entegrasyonlarla güçlü web uygulamaları oluşturabilir.

Bubble diğer uygulamalar ve hizmetlerle entegre olabilen özel uygulamalar oluşturmak için çeşitli görsel öğeler içeren bir sürükle drag and drop arabirimi sunar. Ayrıca Bubble, kullanıcıların uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olabilecek şablonlar sunar ve çok çeşitli API'leri ve üçüncü taraf hizmetleri destekler.

AppMaster

AppMaster görsel olarak web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmeye yönelik no-code bir platformdur. AppMaster ile kullanıcılar, iOS, Android ve web dahil olmak üzere farklı platformlar için hızlı bir şekilde veri modelleri, REST API , sunucu tarafı mantığı ve dinamik UI bileşenleri oluşturabilir.

AppMaster gelişmiş veri entegrasyonu yetenekleri, çeşitli veri kaynaklarıyla sorunsuz entegrasyona olanak vererek, uygulamalardaki verilerin yönetimini ve kullanımını geliştirir. Ek olarak, yerleşik işbirliği araçları, etkin ekip çalışmasını ve geliştirme ekipleri arasında işbirliğini teşvik ederek akıcı ve üretken bir geliştirme süreci sağlar.

AppMaster mobil uygulama geliştirmeye yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcıların App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermeden kullanıcı arabirimini, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır. Ek olarak AppMaster, ücretsizden işletme düzeyine kadar çeşitli abonelikler sunarak farklı işletme türleri için uygun maliyetli bir seçim olmasını sağlar.

Hazar

Caspio, kullanıcıların web ve mobil uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan başka bir no-code platformdur. Uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak için drag-and-drop arabirimi ve kapsamlı bir şablon, tema ve bileşen kitaplığı içeren bulut tabanlı bir platform sağlar.

Caspio, yerleşik iş akışı otomasyonu , veri içe ve dışa aktarma ve uygulama dağıtımı gibi özellikler sunar. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve devlet kurumları dahil olmak üzere farklı işletme türleri için uygundur.

aferin turta

Appy Pie, Android ve iOS için mobil ve web uygulamaları oluşturmaya yönelik no-code bir platformdur. Appy Pie ile kullanıcılar özel arayüzler tasarlayabilir, push bildirimleri gibi özellikler ekleyebilir ve uygulama mağazalarında uygulama yayınlayabilir.

Ayrıca Appy Pie, kullanıcı verilerini ve uygulama performansını yönetmek ve analiz etmek için kapsamlı bir araç paketi sunar. Appy Pie, kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturması gereken küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Zoho Yaratıcısı

Zoho Creator, kullanıcıların drag-and-drop araçlarıyla özel iş uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Zoho Creator, iş akışı yönetimi, diğer Zoho uygulamalarıyla önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve üçüncü taraf hizmetlerle özel entegrasyonlar gibi özellikler içerir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur ve proje yönetimi, envanter yönetimi ve sipariş takibi gibi çeşitli kullanım durumlarına yönelik uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir.

mendix

Mendix, her büyüklükteki işletme için güçlü ve esnek bir çözüm sunan kapsamlı bir low-code geliştirme platformudur. Mendix ile kullanıcılar, kurumsal düzeyde web ve mobil uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtabilir. Platform, görsel modelleme araçları, drag-and-drop bileşenleri ve önceden oluşturulmuş şablonlardan ve bağlayıcılardan oluşan kapsamlı bir kitaplık sağlayarak geliştiricilerin hızlı ve verimli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Mendix, birden çok ekip üyesinin uygulama geliştirme projelerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyan özelliklerle işbirliğini de vurgular. Ek olarak Mendix, geliştiricilerin gerektiğinde özel kod eklemesine olanak tanıyan gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunar. Yeniden kullanılabilir bileşenler ve entegrasyonlar için güçlü ekosistemi ve pazarıyla Mendix, AppSheet'e ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde bir alternatif arayan işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar.

Bir AppSheet Alternatifi Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

AppSheet'e doğru alternatifi seçmek, seçilen platformun özel proje gereksinimleriniz ve geliştirme hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamak için çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. AppSheet alternatiflerini keşfederken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

İşlevsellik ve Özellikler

Uygulamanızın özel gereksinimlerini destekleyebildiğinden emin olmak için alternatif platformun özellik setini ve işlevselliğini değerlendirin. Veri bütünleştirme yetenekleri, kullanıcı arabirimi özelleştirme seçenekleri, iş akışı otomasyonu ve ölçeklenebilirlik gibi hususları göz önünde bulundurun.

Entegrasyon Yetenekleri

Alternatif platformun diğer sistemler ve veri kaynaklarıyla bütünleşme yeteneğini değerlendirin. Kesintisiz veri akışı ve uygulama birlikte çalışabilirliği için gerekli API'leri, veritabanlarını ve üçüncü taraf hizmetlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Kullanım kolaylığı

Alternatif platformla ilişkili öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun. Sorunsuz bir katılım süreci sağlamak için sezgisel bir kullanıcı arabirimi , görsel geliştirme araçları ve kapsamlı belgeler veya destek kaynakları sunan bir çözüm arayın.

Özelleştirme Seçenekleri

Alternatif platformun sunduğu özelleştirme düzeyini belirleyin. Uygulamanızın belirli gereksinimleri karşılamasını ve marka yönergelerinizle uyumlu olmasını sağlamak için tasarım, davranış ve iş mantığı özelleştirme açısından esneklik sağlayıp sağlamadığını değerlendirin.

Ölçeklenebilirlik ve Performans

Alternatif platformun ölçeklenebilirlik ve performans yeteneklerini değerlendirin. Büyük veri kümelerini işleme yeteneği, eşzamanlı kullanıcılar için destek ve platformun güvenilir ve yüksek performanslı uygulamalar sunma konusundaki geçmişi gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Topluluk ve Destek

Alternatif platformun kullanıcı topluluğunu ve destek ekosistemini araştırın. Öngörüler, en iyi uygulamalar ve sorun giderme yardımı sağlayabilecek aktif bir topluluk arayın. Ek olarak, platformun satıcısı tarafından sağlanan belgeler, forumlar, öğreticiler ve müşteri destek kanalları gibi destek seçeneklerini değerlendirin.

Fiyatlandırma ve Lisanslama

Alternatif platformun fiyatlandırma modelini ve lisanslama yapısını göz önünde bulundurun. Bütçenize ve gelecekteki ölçeklenebilirlik planlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirin. Fiyatlandırma modelinin kullanıma mı, kullanıcı sayısına mı yoksa belirli özelliklere mi dayalı olduğunu belirleyin ve projeniz için uygun bir yatırım getirisi sunduğundan emin olun.



Bu faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurarak, proje gereksinimlerinize en uygun, geliştirme hedeflerinizle uyumlu ve verimli bir şekilde ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir AppSheet alternatifi seçerken bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Geleneksel Geliştirme ve No-Code Geliştirme: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yazılım geliştirme alanında iki temel yaklaşım vardır: kodlama uzmanlığına dayanan geleneksel geliştirme ve manuel kodlama olmadan uygulama oluşturmaya olanak tanıyan no-code geliştirme. İşte iki yaklaşım arasında bir karşılaştırma:

Geleneksel Gelişim

Kodlama Yeterliliği : Geleneksel geliştirme, derinlemesine kodlama bilgisi ve Java , Python veya C# gibi programlama dillerinde uzmanlık gerektirir. Geliştiricilerin, uygulamaları sıfırdan oluşturmak için kod yazması ve sürdürmesi gerekir.

: Geleneksel geliştirme, derinlemesine kodlama bilgisi ve Java , Python veya C# gibi programlama dillerinde uzmanlık gerektirir. Geliştiricilerin, uygulamaları sıfırdan oluşturmak için kod yazması ve sürdürmesi gerekir. Zaman ve Çaba : Yazılım geliştirmek, geleneksel olarak, zaman alıcı ve emek yoğun olabilen kapsamlı planlama, tasarım, kodlama, test etme ve hata ayıklama işlemlerini içerir.

: Yazılım geliştirmek, geleneksel olarak, zaman alıcı ve emek yoğun olabilen kapsamlı planlama, tasarım, kodlama, test etme ve hata ayıklama işlemlerini içerir. Esneklik ve Özelleştirme : Geleneksel geliştirme, geliştiricilerin belirli gereksinimleri karşılamak için uygulamanın her yönüne ince ayar yapmasına olanak tanıyan maksimum esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar.

: Geleneksel geliştirme, geliştiricilerin belirli gereksinimleri karşılamak için uygulamanın her yönüne ince ayar yapmasına olanak tanıyan maksimum esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Öğrenme Eğrisi : Geleneksel geliştirmede yetkin olmak, programlama dillerinde ve geliştirme çerçevelerinde uzmanlaşmak için genellikle yıllarca çalışma, uygulama ve uygulamalı deneyim gerektirir.

No-Code Geliştirme

Erişilebilirlik : No-code geliştirme platformları, teknik olmayan kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturmasını sağlayarak yazılım oluşturmayı demokratikleştirir. Bu erişilebilirlik, işbirliğini teşvik eder ve çeşitli alanlardan bireylerin uygulama geliştirmeye katılmasına olanak tanır.

: geliştirme platformları, teknik olmayan kullanıcıların kapsamlı kodlama bilgisi olmadan uygulamalar oluşturmasını sağlayarak yazılım oluşturmayı demokratikleştirir. Bu erişilebilirlik, işbirliğini teşvik eder ve çeşitli alanlardan bireylerin uygulama geliştirmeye katılmasına olanak tanır. Hız ve Verimlilik : No-code geliştirme, görsel arayüzler, drag-and-drop işlevselliği ve önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak yazılım geliştirme sürecini hızlandırır. Prototip oluşturma, yineleme ve devreye alma hızla gerçekleştirilebilir ve pazara sürüm süresi kısaltılır.

: geliştirme, görsel arayüzler, işlevselliği ve önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak yazılım geliştirme sürecini hızlandırır. Prototip oluşturma, yineleme ve devreye alma hızla gerçekleştirilebilir ve pazara sürüm süresi kısaltılır. Kullanım Kolaylığı No-code platformlar, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran sezgisel arayüzler sunar. Kullanıcılar, uygulama mantığını, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlayarak öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltabilir ve daha hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılabilir.

platformlar, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran sezgisel arayüzler sunar. Kullanıcılar, uygulama mantığını, iş akışlarını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlayarak öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltabilir ve daha hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılabilir. Sınırlamalar : no-code geliştirme, hızlı uygulama oluşturma ve kullanım kolaylığı açısından mükemmel olsa da, özel kod veya harici sistemlerle kapsamlı entegrasyon gerektiren son derece karmaşık veya benzersiz senaryoları yönetme konusunda sınırlamalara sahip olabilir.

Geleneksel geliştirme, benzersiz esneklik ve özelleştirme sağlayarak kodlama uzmanlığı, zaman ve çaba gerektirir. Öte yandan, no-code geliştirme erişilebilirliğe, hıza ve kullanım kolaylığına odaklanarak görsel arayüzlerden ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak hızlı uygulama oluşturmaya olanak tanır. En uygun yaklaşımı seçmek, proje gereksinimlerine, geliştirme kaynaklarına ve özelleştirme ile geliştirme hızı arasındaki dengeye bağlıdır.

Çözüm

AppSheet şüphesiz güçlü ve çok yönlü bir no-code platform olsa da, işletmelerin özel ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak için alternatif seçenekleri keşfetmeleri önemlidir. Bu blog gönderisinde tartışılan alternatifler, farklı iş gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlayabilecek benzersiz özellikler ve yetenekler sunar.

Bu alternatifler değerlendirilirken kullanım kolaylığı, esneklik, ölçeklenebilirlik ve entegrasyon yetenekleri gibi faktörler dikkatle değerlendirilmelidir. İşletmeler bilinçli bir karar vererek ve en uygun platformu seçerek no-code geliştirme potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilir ve dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırabilir.

AppSheet'in doğru alternatifini benimsemek, işletmelere uygulama geliştirme süreçlerini düzene sokma, üretkenliği artırma ve günümüzün rekabetçi endüstrisinde bir adım önde olma gücü verir. Mevcut çok çeşitli no-code geliştirme platformlarıyla işletmeler, hedefleriyle uyumlu mükemmel çözümü bulma ve sürekli gelişen yazılım geliştirme dünyasında başarılarını artırma fırsatına sahip olur.