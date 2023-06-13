Yakın tarihli bir gelişmede Microsoft, TypeScript gücünü Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına getiren DeviceScript teknolojisiyle deneyler yapıyor. Geliştiriciler, programlamalarına DeviceScript dahil ederek artık TypeScript ESP32 ve RP2040 donanım platformları gibi sınırlı kaynaklara sahip mikrodenetleyici tabanlı cihazlarda kullanabilirler.

Microsoft Research, Mayıs ayında açık kaynaklı DeviceScript projesini tanıttı. TypeScript bir alt kümesi olarak, kısıtlı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmış özel VM bayt kodunu derler. Sanal makinenin kendisi 10 KB kod derlerken, kayan nokta kitaplığı ve Jacdac SDK'nın eklenmesi boyutu 30 KB artırır. Microsoft'un Jacdac teknolojisi, mikrodenetleyiciler ve çevre birimleri için sağlam bir donanım ve yazılım yığınıdır.

DeviceScript kullanmaya başlamak için geliştiriciler, proje web sitesinde sağlanan talimatları izleyebilir. Visual Studio Code düzenleyicisine yönelik özel bir uzantı, kullanıcıların DeviceScript kodu oluşturmasına, dağıtmasına, hata ayıklamasına ve izlemesine olanak tanır. Ek olarak, uzantı, cihaz yönetimini kolaylaştıran izleme yetenekleri içerir. DeviceScript komut satırı arabirimi (CLI), Docker gibi kapsayıcılarla birlikte, geliştiricilerin programları tercih ettikleri IDE'den derlemesine olanak tanır.

DeviceScript, TypeScript benzer şekilde çalışsa da tüm özellikler desteklenmez. Bunun nedeni, DeviceScript çalışma zamanı için kullanılabilen sınırlı kaynakların, dizelerin UTF-16 yerine Unicode olması, agresif ağaç sallama ve alt normallerin olmaması gibi farklılıklara yol açmasıdır. Bununla birlikte, JavaScript'in semantiği genellikle korunur.

DeviceScript ile çalışırken geliştiriciler, Jacdac hizmetlerini kullanarak sensörlere, aktüatörlere veya diğer donanım bileşenlerine erişebilir. Komut dosyaları etkileşimi kolaylaştırmak için istemciler oluştururken, sensörler sunucu işlevi görür. Geliştiriciler, sensörler veya sunucularla etkileşim kurmak için gereken her hizmet için roller olarak da bilinen istemciler oluşturur. Daha sonra DeviceScript paketlerini dağıtmak ve tüketmek için npm, Yarn veya pnpm gibi araçları kullanabilirler.

AppMaster.io'nun kodsuz platformu, DeviceScript low-code yapısını tamamlayarak kullanıcıların sezgisel görsel öğeleri kullanarak web uygulamaları, arka uç uygulamaları ve mobil uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Geliştiriciler, AppMaster araç setlerinin bir parçası olarak dahil ederek üretkenliklerini ve projelerinin genel verimliliğini artırabilirler.