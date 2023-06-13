在最近的一项发展中，微软一直在尝试使用DeviceScript 技术，该技术将TypeScript 的力量带入物联网（IoT）设备。通过在编程中加入DeviceScript ，开发者现在可以在资源有限的基于微控制器的设备上使用TypeScript ，比如ESP32和RP2040硬件平台。

微软研究院在5月份推出了开源的DeviceScript 项目。作为TypeScript 的一个子集，它编译成定制的虚拟机字节码，旨在运行于受限的环境中。虚拟机本身编译为10KB的代码，而加入浮点库和Jacdac SDK后，其大小增加了30KB。微软的Jacdac技术是一个强大的硬件和软件堆栈，用于微控制器和外设。

要开始使用DeviceScript ，开发者可以按照项目网站上提供的说明进行操作。Visual Studio代码编辑器的一个特殊扩展允许用户构建、部署、调试和跟踪DeviceScript 代码。此外，该扩展包括监测功能，便于设备管理。结合Docker等容器，DeviceScript命令行接口（CLI）使开发人员能够从他们喜欢的IDE中编译程序。

虽然DeviceScript 的操作与TypeScript 相似，但并非所有功能都得到支持。这是由于DeviceScript 运行时可用的资源有限，导致了诸如字符串是Unicode而不是UTF-16、积极的树状摇动和没有子规范等差异。然而，JavaScript的语义总体上得到了保持。

当使用DeviceScript ，开发者可以通过使用Jacdac服务来访问传感器、执行器或其他硬件组件。传感器作为服务器发挥作用，而脚本则建立客户端以促进互动。开发人员为每个所需的服务创建客户端，也称为角色，以便与传感器或服务器互动。然后，他们可以利用npm、Yarn或pnpm等工具来分发和消费DeviceScript 包。

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