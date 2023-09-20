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Yapay Zeka Direncini Artırma: OpenAI, OpenAI Red Teaming Ağını Tanıtıyor

Eyl 20, 2023
Yapay Zeka Direncini Artırma: OpenAI, OpenAI Red Teaming Ağını Tanıtıyor

Yapay zeka ortamı olgunlaştıkça, yapay zeka modellerinin sağlamlığını güçlendirecek mekanizmalara olan ihtiyaç da artıyor. Bunun farkına varan OpenAI, yakın zamanda şirketin yapay zeka modeli risk analizini ve azaltma stratejilerini geliştirmeye yönelik sözleşmeli uzmanlardan oluşan bir grup olan OpenAI Red Teaming Network kullanıma sundu.

Kırmızı ekip uygulaması, özellikle üretken teknolojilerin ana akıma nüfuz etmesiyle birlikte, yapay zeka modeli geliştirmede önemli bir ivme kazanıyor. Kırmızı takım oluşturma, OpenAI ırk ve cinsiyete bağlı stereotipleri güçlendirmesiyle ünlü DALL-E 2 gibi modellerdeki önyargıları etkili bir şekilde tespit edebilir. Ek olarak, ChatGPT ve GPT-4 gibi metin üreten modellerin güvenlik filtrelerini atlamasına yol açabilecek tetikleyicilerin yerini tespit edebilir.

OpenAI modellerini test etmek ve kıyaslamak için harici uzmanlarla işbirliğine dayalı bir geçmişe sahiptir. Bu, hata ödül programı veya araştırmacı erişim programı aracılığıyla olabilir. Bununla birlikte, Red Teaming Network'ün kullanıma sunulması, şirketin bilim insanları, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini 'derinleştirmeyi' ve 'genişletmeyi' amaçlayan daha resmi bir platform sağlıyor.

Bir şirketin blog yazısında dile getirildiği üzere OpenAI, bu girişimin üçüncü taraf denetimleri gibi dışarıdan belirlenen yönetişim uygulamalarını tamamlamasını öngörüyor. Bu ağ üyeleri, uzmanlıklarına göre model ve ürün geliştirme yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında kırmızı takım çalışmasına katılmaya davet edilecek.

Red Teaming Network üyeleri, OpenAI tarafından başlatılan kırmızı ekip çalışmalarının ötesinde, kırmızı ekip oluşturma metodolojileri ve keşifleri konusunda birbirleriyle işbirliği yapma fırsatına sahip olacak. OpenAI, tüm üyelerin her yeni model veya ürünle ilişkilendirilmeyeceğini açıkladı. Muhtemelen yıllık 5-10 yıl gibi kısa bir süre olan katkı süresi, üyelerle bireysel olarak tartışılacaktır.

OpenAI dil bilimi, biyometri, finans ve sağlık konularında uzmanlaşmış olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli alan uzmanlarını katkıda bulunmaya davet ediyor. Uygunluk için yapay zeka sistemleri veya dil modelleriyle ilgili önceden deneyim sahibi olmanızı zorunlu kılmaz. Ancak şirket, Red Teaming Network içindeki fırsatların, diğer araştırmaları potansiyel olarak etkileyebilecek ifşa etmeme ve gizlilik anlaşmalarına tabi olabileceği konusunda uyardı.

OpenAI davetinde, yapay zeka sistemlerinin etkilerini değerlendirme konusunda farklı bakış açılarına açık olmayı vurguladı ve şunu belirtti: 'En çok değer verdiğimiz şey, sizin etkileşime geçme ve yapay zeka sistemlerinin etkilerini nasıl değerlendirdiğimize dair bakış açınızı ortaya koyma konusundaki istekliliğinizdir.' Seçim sürecinde coğrafi ve alan çeşitliliğine öncelik veren şirket, dünya çapındaki uzmanların başvurularını memnuniyetle karşılıyor.

Yapay zeka ile ilgili artan ilerlemeler ve buna karşılık gelen riskler, sağlam sistemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılan güçlü no-code bir platform olan AppMaster gibi platformlar, yapay zeka uygulamalarının bütünlüğünü ve güvenliğini korumaya yardımcı olabilir. Önemli uzman katılımıyla OpenAI Kırmızı Takım Ağı kesinlikle doğru yönde atılmış bir adımdır.

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