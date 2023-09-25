Veri görselleştirme türleri, karmaşık veri kümelerini görüntülemek için kullanılan farklı grafiksel gösterimleri veya görsel öğeleri ifade eder ve karmaşık bilgilerin basitleştirilmiş şekilde yorumlanmasına ve analizine olanak tanır. Veri Görselleştirme alanının ayrılmaz bir bileşeni olarak çeşitli veri görselleştirme türleri, belirli veri formatlarına hitap ederek, hayati içgörülerin ve kalıpların görsel olarak çekici ve kolay anlaşılır bir şekilde verimli bir şekilde sergilenmesine yardımcı olur. Yazılım geliştirme bağlamında, özellikle AppMaster no-code platformunda, veri görselleştirme türleri, verileri iletmek ve analiz etmek için güçlü araçlar olarak hizmet eder, tasarımcılara ve geliştiricilere değerli gözlemler elde etmede ve veriye dayalı kararlar almada yardımcı olur.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli grafik stillerini kapsayan çok sayıda veri görselleştirme türü vardır:

Bubble

Bubble

1.: Çubuk grafikler, uzunlukları temsil ettikleri değerlerle orantılı olan dikdörtgen çubuklar aracılığıyla ayrık verileri temsil eder. Genellikle birden fazla kategoriyi karşılaştırmak ve zaman içindeki eğilimleri keşfetmek için kullanılırlar. Çubuk grafik çeşitleri yatay, dikey, yığınlanmış ve gruplandırılmış çubuk grafikleri içerir. 2.: Çizgi grafikleri, çizgi parçalarıyla birbirine bağlanan bireysel veri noktalarını eşleyerek sürekli verileri görüntüler. Çizgi grafikler özellikle belirli bir dönemdeki değişiklikleri veya eğilimleri izlemek için kullanışlıdır ve genellikle finansal analiz, hava durumu eğilimleri ve performans ölçümlerini izlemek için kullanılır. 3.: Pasta grafikleri, farklı kategorilerin göreceli yüzdesini gösteren, dairesel bölümler aracılığıyla bir bütünün oranlarını temsil eder. Öncelikle daha büyük bir sistemin parçalarını sergilemek veya tek bir varlıktaki birden fazla unsurun katkılarını vurgulamak için kullanılırlar. 4.: Dağılım grafikleri, Kartezyen koordinatları kullanarak iki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Her veri noktası her iki değişkenin bir örneğini temsil eder. Bahsedilen değişkenler arasındaki kalıpları ve korelasyonları ortaya çıkarmaya yardımcı olurlar ve mühendislik, bilimsel araştırma ve finans gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar. 5.: Isı haritaları, renk tonu ve yoğunluk bakımından farklılık gösteren renk kodlu hücreleri kullanarak matris verilerini temsil eder ve veri seti içindeki yüksek ve düşük değerlerin hızlı bir şekilde tanımlanmasına olanak tanır. Bunlar büyük ölçüde görsel keşif ve veri analizi için kullanılır ve kullanıcı davranışı, coğrafi dağılım ve veri korelasyonları hakkında bilgi sağlar. 6.: Çizgi grafiklere benzer alan grafikleri, çizginin altındaki gölgeli alanları kullanarak niceliksel verilerin zaman içindeki eğilimini görüntüler. Bu tür grafik genellikle belirli bir metriğin büyümesini göstermek ve diğerlerine göre büyüklüğünü vurgulamak için kullanılır. 7.grafikleri, farklı boyutlarda ve renklerde daireler kullanarak verileri temsil eder ve X ve Y eksenlerindeki konumlarına ve göreceli kabarcık boyutlarına göre üç değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. Veri eşitsizliklerini ve eğilimlerini vurgulayarak büyük veri kümelerinin görselleştirilmesine yardımcı olabilirler. 8.: Radyal grafikler, radyal mesafeye (merkezden veri noktalarına olan mesafe) ve açısal yer değiştirmeye (veri noktalarının merkezden baktığı açı) dayalı çok yönlü verileri görüntülemek için dairesel bir ızgara kullanır. Radyal grafik örnekleri arasında radar (örümcek) grafikleri ve dairesel çubuk grafikleri yer alır. 9.: Koroplet haritaları, coğrafi verileri renk gradyanları aracılığıyla sergiler ve bölgeler arasındaki veri değerlerindeki farklılıkları vurgular. Bu tür görselleştirme, nüfus yoğunluğu, seçim sonuçları veya epidemiyolojik çalışmalardaki mekansal kalıpları ve bölgesel farklılıkları analiz etmek için kullanışlıdır. 10.: Ağaç haritaları, iç içe dikdörtgenler kullanarak hiyerarşik verileri görüntüler. Dikdörtgenlerin boyutu ve rengi, ekteki verilerin belirli niteliklerini temsil eder ve büyük veri kümelerinin kapsamlı ve kompakt bir şekilde temsil edilmesine olanak tanır.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcıların bu veri görselleştirme türlerini web, mobil ve arka uç uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek bunlardan yararlanmasına olanak tanır. AppMaster görsel editörleri ve BP tasarımcıları aracılığıyla geliştiriciler, dünya çapındaki çeşitli kullanım durumlarına ve sektörlere hitap eden etkileşimli, duyarlı ve veri odaklı uygulamalar oluşturmaya yardımcı olan çok çeşitli grafik kitaplıklarına ve görselleştirme araçlarına erişebilir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların sağlam ve ölçeklenebilir doğası, doğru ve verimli veri temsili, analiz ve görselleştirme sağlar ve sonuçta işletmelerin verilerin gücünden yararlanma ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmelerini sağlar.