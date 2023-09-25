Dağılım grafiği veya dağılım grafiği olarak da bilinen Dağılım Grafiği, Kartezyen koordinat sistemindeki iki değişkenin grafiksel temsilidir. Veri Görselleştirme bağlamında, ayrı veri noktalarını iki boyutlu bir düzlemde çizerek iki niceliksel değişken arasındaki korelasyonu veya ilişkiyi görüntülemek için bir dağılım grafiği kullanılır. Her veri noktası, daire veya nokta gibi basit bir geometrik şekil olarak temsil edilir; burada x ekseni boyunca konumu birinci değişkenin değerine karşılık gelir ve y ekseni boyunca konumu ikinci değişkenin değerine karşılık gelir değişken.

Dağılım grafikleri, büyük veri kümelerindeki eğilimleri, kalıpları ve aykırı değerleri belirlemeye yardımcı olduğundan veri analizi ve görselleştirme alanında hayati bir rol oynar. Dağılım grafikleri, iki değişken arasındaki ilişkiyi görselleştirerek araştırmacıların ve analistlerin olası korelasyonların gücünü ve yönünü değerlendirmesine veya verilerdeki farklı gruplamaların varlığını araştırmasına olanak tanır. Bu görsel temsil, bilinçli çıkarımlar yapmayı ve sunulan bilgilere dayanarak veriye dayalı kararlar almayı kolaylaştırır.

Örneğin, müşterinin yaşı ile harcama alışkanlıkları arasındaki veya bir kuruluştaki çalışan sayısı ile toplam geliri arasındaki veya bir öğrencinin test puanları ile okulda geçirdiği saat sayısı arasındaki korelasyon gibi ilişkileri araştırmak için dağılım grafikleri kullanılabilir. çalışarak geçirdi. Bazı durumlarda ilişki, net bir pozitif veya negatif eğilimle doğrusal olabilirken, diğer ilişkiler doğrusal olmayabilir veya fark edilebilir bir yapıya sahip olmayabilir. Dağılım grafikleri aynı zamanda genel eğilime uymayan, hatalı verilere işaret edebilen veya önemlerinin anlaşılması için daha fazla analiz gerektirebilen aykırı değerlerin tespit edilmesinde de faydalıdır.

no-code bir platform olan AppMaster yazılım geliştirme konusunda uzman olan kullanıcılar, verileri verimli bir şekilde sunmak ve analiz etmek için dağılım grafiklerini web ve mobil uygulamalarına entegre edebilir. Platform, AppMaster görsel tasarımcılarının ve web uygulamaları için Vue3, Android uygulamaları için Kotlin ve Jetpack Compose ve SwiftUI kullanan oluşturulan uygulamaların gücünden yararlanarak kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan görsel olarak ilgi çekici, etkileşimli ve duyarlı dağılım grafikleri oluşturmasına olanak tanır. iOS uygulamaları için.

Bir uygulama için dağılım grafikleri tasarlarken kullanıcılar, renkler, eksen etiketleri, nokta boyutları ve şekiller gibi grafiğin çeşitli yönlerini özelleştirme esnekliğine sahip olur. Ayrıca, araç ipuçları, fareyle üzerine gelme efektleri, seçimler ve yakınlaştırma yetenekleri gibi etkileşimli özelliklerin kullanımıyla kullanıcılar, izleyicilerine gelişmiş bir deneyim sunarak sunulan verileri ilgi çekici bir şekilde keşfetmelerine olanak sağlayabilir. Ayrıca platform, gerçek zamanlı veri güncellemelerini destekleyerek dağılım grafiğinin en son verilerle güncel kalmasını sağlar.

Dağılım grafikleri, ek bağlam ve öngörüler sağlamak için çizgi grafikler ve çubuk grafikler gibi diğer grafik türleriyle de birleştirilebilir. Bu çoklu grafik entegrasyonu, kullanıcıların verilerinin farklı yönlerini kapsamlı, görsel olarak uyumlu bir şekilde sergileyen karmaşık, bilgilendirici gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster, belirli kullanıcı gereksinimlerini karşılayan özelleştirilmiş ve odaklanmış dağılım grafiği görselleştirmeleri oluşturmak için veri işleme ve analize yardımcı olacak güçlü filtreleme, sıralama ve toplama araçları sağlar.

Son olarak, AppMaster platformunda bulunan gelişmiş veri bağlantıları ve API desteği aracılığıyla dağılım grafikleri, PostgreSQL uyumlu veritabanları, harici REST ve WSS endpoints gibi çeşitli veri kaynaklarına ve hatta web tabanlı aracılığıyla toplanan kullanıcı tarafından oluşturulan verilere bağlanabilir. formlar ve anketler. Bu esneklik, AppMaster destekli uygulamaların farklı veri kaynaklarından anlamlı içgörüler elde etmesine ve bilinçli karar almayı ve iş büyümesini desteklemek için ilgi çekici, etkileşimli ve veri açısından zengin görselleştirmeler sunmak üzere dağılım grafiklerinin gücünden yararlanmasını sağlar.

Sonuç olarak, dağılım grafikleri Veri Görselleştirme alanında önemli bir bileşendir ve iki niceliksel değişken arasındaki ilişkiye dair değerli bilgiler sağlar. AppMaster bir yazılım geliştirme uzmanı olarak artık bu güçlü grafik türünü web ve mobil uygulamalarınıza güvenle dahil edebilir, benzersiz gereksinimlerinizi karşılayan ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan anlamlı, ilgi çekici ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturabilirsiniz.