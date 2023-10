Les types de visualisation de données font référence à des représentations graphiques distinctes ou à des éléments visuels utilisés pour afficher des ensembles de données complexes, permettant une interprétation et une analyse simplifiées d'informations complexes. En tant que composant intégral dans le domaine de la visualisation de données, divers types de visualisation de données s'adressent à des formats de données spécifiques, aidant à présenter efficacement des informations et des modèles essentiels d'une manière visuellement attrayante et facilement compréhensible. Dans le contexte du développement de logiciels, en particulier au sein de la plateforme no-code AppMaster, les types de visualisation de données constituent des outils puissants pour communiquer et analyser les données, aidant les concepteurs et les développeurs à dériver des observations précieuses et à prendre des décisions basées sur les données.

Il existe de nombreux types de visualisation de données qui englobent un large éventail de styles de graphiques, notamment :

1.: les graphiques à barres représentent des données discrètes à travers des barres rectangulaires de longueurs proportionnelles aux valeurs qu'elles représentent. Ils sont couramment utilisés pour comparer plusieurs catégories et découvrir des tendances au fil du temps. Les variantes de graphiques à barres incluent les graphiques à barres horizontaux, verticaux, empilés et groupés. 2.: les graphiques linéaires affichent des données continues, cartographiant des points de données individuels connectés par des segments de ligne. Les graphiques linéaires sont particulièrement utiles pour suivre les changements ou les tendances sur une période donnée et sont souvent utilisés pour l'analyse financière, les tendances météorologiques et le suivi des mesures de performances. 3.: les diagrammes circulaires représentent les proportions d'un tout à travers des segments circulaires, illustrant le pourcentage relatif des différentes catégories. Ils sont principalement utilisés pour présenter des parties d’un système plus vaste ou pour mettre en évidence les contributions de plusieurs éléments dans une seule entité. 4.: les nuages ​​de points affichent la relation entre deux variables numériques à l'aide de coordonnées cartésiennes. Chaque point de données représente une instance des deux variables. Ils aident à révéler des modèles et des corrélations entre lesdites variables et sont largement utilisés dans des domaines tels que l'ingénierie, la recherche scientifique et la finance. 5.: les cartes thermiques représentent des données matricielles à l'aide de cellules codées par couleur qui varient en teinte et en intensité, permettant une identification rapide des valeurs élevées et faibles dans l'ensemble de données. Ils sont largement utilisés pour l’exploration visuelle et l’analyse des données, fournissant des informations sur le comportement des utilisateurs, la répartition géographique et les corrélations de données. 6.: les graphiques en aires, similaires aux graphiques linéaires, affichent la tendance des données quantitatives au fil du temps en utilisant des zones ombrées sous la ligne. Ce type de graphique est couramment utilisé pour présenter la croissance d'une mesure particulière et souligner son ampleur par rapport aux autres. 7.: les graphiquesreprésentent des données à l'aide de cercles de différentes tailles et couleurs, présentant la relation entre trois variables en fonction de leurs positions sur les axes X et Y et de leurs tailles relatives de bulles. Ils peuvent aider à visualiser de grands ensembles de données en mettant l’accent sur les disparités et les tendances des données. 8.: les graphiques radiaux utilisent une grille circulaire pour afficher des données à multiples facettes basées sur la distance radiale (la distance entre le centre et les points de données) et le déplacement angulaire (l'angle sous-tendu par les points de données par rapport au centre). Des exemples de graphiques radiaux incluent les graphiques radar (araignée) et les graphiques à barres circulaires. 9.: les cartes choroplèthes présentent des données géographiques via des dégradés de couleurs, mettant en évidence les différences de valeurs de données entre les régions. Ce type de visualisation est utile pour analyser les modèles spatiaux et les écarts régionaux en matière de densité de population, de résultats électoraux ou d'études épidémiologiques. 10.: Les Treemaps affichent des données hiérarchiques à l'aide de rectangles imbriqués. La taille et la couleur des rectangles représentent des attributs spécifiques des données incluses, permettant une représentation complète et compacte de grands ensembles de données.

AppMaster, une plateforme no-code leader, permet aux utilisateurs d'exploiter ces types de visualisation de données en les intégrant de manière transparente dans les applications Web, mobiles et backend. Grâce aux éditeurs visuels et aux concepteurs BP d' AppMaster, les développeurs ont accès à une gamme diversifiée de bibliothèques de graphiques et d'outils de visualisation qui aident à créer des applications interactives, réactives et basées sur les données qui répondent à divers cas d'utilisation et industries à travers le monde. La nature robuste et évolutive des applications générées par AppMaster garantit une représentation, une analyse et une visualisation précises et efficaces des données, permettant ainsi aux entreprises d'exploiter la puissance des données et de générer des informations exploitables.