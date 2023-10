Os tipos de visualização de dados referem-se a representações gráficas distintas ou elementos visuais usados ​​para exibir conjuntos de dados complexos, permitindo interpretação e análise simplificadas de informações complexas. Como um componente integral no campo da visualização de dados, vários tipos de visualização de dados atendem a formatos de dados específicos, ajudando a apresentar com eficiência insights e padrões vitais de uma maneira visualmente atraente e facilmente compreensível. No contexto do desenvolvimento de software, especialmente na plataforma no-code AppMaster, os tipos de visualização de dados servem como ferramentas poderosas para comunicar e analisar dados, auxiliando designers e desenvolvedores na obtenção de observações valiosas e na tomada de decisões baseadas em dados.

Existem vários tipos de visualização de dados que abrangem uma ampla variedade de estilos de gráfico, incluindo:

1.: os gráficos de barras representam dados discretos por meio de barras retangulares com comprimentos proporcionais aos valores que representam. Eles são comumente usados ​​para comparar múltiplas categorias e descobrir tendências ao longo do tempo. Variações de gráficos de barras incluem gráficos de barras horizontais, verticais, empilhados e agrupados. 2.: os gráficos de linhas exibem dados contínuos, mapeando pontos de dados individuais conectados por segmentos de linha. Os gráficos de linhas são especialmente úteis para rastrear mudanças ou tendências ao longo de um período e são frequentemente usados ​​para análises financeiras, tendências climáticas e monitoramento de métricas de desempenho. 3.: os gráficos de pizza representam proporções de um todo por meio de segmentos circulares, ilustrando a porcentagem relativa de diferentes categorias. Eles são usados ​​principalmente para mostrar partes de um sistema maior ou para destacar as contribuições de vários elementos em uma única entidade. 4.: Os gráficos de dispersão exibem a relação entre duas variáveis ​​numéricas usando coordenadas cartesianas. Cada ponto de dados representa uma instância de ambas as variáveis. Eles ajudam a revelar padrões e correlações entre as referidas variáveis ​​e são amplamente utilizados em áreas como engenharia, pesquisa científica e finanças. 5.: Os mapas de calor representam dados de matriz usando células codificadas por cores que variam em matiz e intensidade, permitindo a identificação rápida de valores altos e baixos no conjunto de dados. Eles são amplamente usados ​​para exploração visual e análise de dados, fornecendo insights sobre o comportamento do usuário, distribuição geográfica e correlações de dados. 6.: Os gráficos de área, semelhantes aos gráficos de linhas, exibem a tendência dos dados quantitativos ao longo do tempo usando áreas sombreadas abaixo da linha. Este tipo de gráfico é comumente usado para mostrar o crescimento de uma métrica específica e enfatizar sua magnitude em relação a outras. 7.: Os gráficos derepresentam dados usando círculos de tamanhos e cores variados, mostrando a relação entre três variáveis ​​com base em suas posições nos eixos X e Y e em seus tamanhos relativos de bolhas. Eles podem ajudar a visualizar grandes conjuntos de dados, enfatizando as disparidades e tendências dos dados. 8.: Os gráficos radiais usam uma grade circular para exibir dados multifacetados com base na distância radial (a distância do centro aos pontos de dados) e no deslocamento angular (o ângulo subtendido pelos pontos de dados do centro). Exemplos de gráficos radiais incluem gráficos de radar (aranha) e gráficos de barras circulares. 9.: Os mapas Choropleth mostram dados geográficos por meio de gradientes de cores, destacando as diferenças nos valores dos dados entre as regiões. Este tipo de visualização é útil para analisar padrões espaciais e discrepâncias regionais na densidade populacional, resultados eleitorais ou estudos epidemiológicos. 10.: Treemaps exibem dados hierárquicos usando retângulos aninhados. O tamanho e a cor dos retângulos representam atributos específicos dos dados incluídos, permitindo uma representação abrangente e compacta de grandes conjuntos de dados.

AppMaster, uma plataforma no-code líder, permite que os usuários aproveitem esses tipos de visualização de dados integrando-os perfeitamente em aplicativos da web, móveis e back-end. Por meio dos editores visuais e designers de BP AppMaster, os desenvolvedores têm acesso a uma ampla variedade de bibliotecas de gráficos e ferramentas de visualização que ajudam a criar aplicativos interativos, responsivos e baseados em dados que atendem a diversos casos de uso e setores em todo o mundo. A natureza robusta e escalável dos aplicativos gerados pelo AppMaster garante representação, análise e visualização de dados precisas e eficientes, capacitando as empresas a aproveitar o poder dos dados e gerar insights acionáveis.