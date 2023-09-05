Sunucusuz Mimari, Mobil Uygulama Geliştirme bağlamında, uygulama mantığının, veri işlemenin ve arka uç hizmetlerinin yürütülmesinin, bir bulut hizmet sağlayıcısı tarafından kullandıkça öde esasına göre yönetildiği bir tasarım paradigmasını ifade eder. geliştiricilerin sunucu altyapısını kendileri tedarik etmesi, sürdürmesi ve ölçeklendirmesi. Bu model, geliştiricilerin kodu yalnızca gerektiğinde yürütmesine olanak tanıyan ve yalnızca kodun yürütülmesi sırasında harcanan gerçek süre için faturalandırma sağlayan bir bulut bilişim hizmeti olan Hizmet Olarak İşlev (FaaS) kullanımını kullanır. Geleneksel sunucu merkezli mimarilerden olay odaklı ve yüksek oranda ölçeklenebilir sistemlere geçiş, bakım giderlerinin azaltılması, esnekliğin arttırılması ve maliyet optimizasyonunun da aralarında bulunduğu önemli avantajlar sunuyor.

O'Reilly Media tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya göre, sunucusuz mimarinin benimsenmesi, her büyüklükteki işletme arasında bir artış gördü ve 2017 ile 2021 arasında yaklaşık %22'lik bir CAGR (bileşik yıllık büyüme oranı) görüldü. Sunucusuz mimarinin kullanımı Mobil API'ler oluşturmanın ve gerçek zamanlı veri işlemeyi desteklemenin etkili bir yolunu sağladığından, mobil uygulama geliştirmedeki artış birlikte arttı.

Mobil, web ve arka uç uygulamalarının oluşturulmasına yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, bulut bilişim hizmetlerinin yeteneklerinden yararlanan sunucu odaklı çerçeveler aracılığıyla uygulamalar üretip dağıtarak sunucusuz mimariyi benimser. Bu yaklaşım, kullanıcıların sunucu bakımı ve yönetimine takılıp kalmadan uygulamalarını tasarlamaya, prototip oluşturmaya ve yürütmeye odaklanmasına olanak tanır; bu da daha hızlı geliştirme süreleri, daha düşük maliyetler ve neredeyse hiç teknik borç olmadan sonuçlanır.

Mobil uygulama geliştirmede sunucusuz mimari çeşitli avantajlar sunar:

1. Ölçeklenebilirlik: Tartışmasız en önemli fayda, uygulamanın taleplerine göre otomatik olarak ölçeklendirmenin manuel altyapı yönetimi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Bulut hizmeti sağlayıcısı, optimum performansı ve kullanıcı deneyimini sağlamak için ölçeklendirmeyi yöneterek uygulamanın artan iş yüklerini sorunsuz bir şekilde ele almasına olanak tanır.

2. Maliyet etkinliği: Kullanım başına ödeme fiyatlandırma modelinin kullanılması, geliştiricilerin yalnızca uygulamaları tarafından tüketilen işlem süresi için ödeme yapması anlamına gelir. Bu, boşta kalan sunucu kullanımından veya kaynakların aşırı sağlanmasından kaynaklanan maliyetleri önler ve zaman içinde işletme maliyetlerinin düşmesine neden olur.

3. Pazara çıkış süresinin kısalması: Mobil uygulama geliştirmede sunucusuz mimari, geliştiricilerin sunucu altyapısını hazırlamak, yönetmek ve dağıtmak için zaman harcamadan uygulama özelliklerini oluşturmaya ve iyileştirmeye odaklanmasına olanak tanır. Geliştiriciler, kullanımı kolay AppMaster platformundan yararlanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli uygulamalar oluşturabilir, sonuçta pazara çıkış süresini kısaltabilir ve çevik geliştirme uygulamalarını teşvik edebilir.

4. Esneklik: Sunucusuz mimari, uygulama geliştirmede modüler bir yaklaşımı teşvik ederek projelerin daha küçük, yönetilebilir bileşenlere bölünmesine olanak tanır. Bu yaklaşım esnekliği ve uyarlanabilirliği teşvik ederek yeniliği ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

5. Gerçek zamanlı veri işleme: Mobil uygulamalar genellikle bildirimler, sohbet robotları ve içerik güncellemeleri gibi gerçek zamanlı veri işleme ve olaya dayalı işlevsellik gerektirir. Sunucusuz mimari, bu özellikleri destekleme konusunda başarılıdır ve uygulamanın kullanıcı tabanına göre ölçeklenen dinamik yanıtları mümkün kılar.

Mobil uygulama geliştirmede kullanılan sunucusuz mimari örnekleri şunları içerir:

1. Sohbet uygulamaları: WhatsApp ve Messenger gibi mobil mesajlaşma uygulamaları, sunucusuz uygulamaların mükemmel örnekleridir. Sunucusuz mimariden yararlanan bu uygulamalar, günde milyarlarca mesajı işleyecek şekilde hızla ölçeklenebilir ve dünya çapında milyonlarca kullanıcıya kusursuz bir deneyim sunar.

2. Oyun: Mobil oyun geliştiricileri, yüksek hacimli eşzamanlı bağlantıları, gerçek zamanlı kullanıcı olaylarını ve veri analitiğini yönetebilen oyun arka uçları oluşturmak için sıklıkla sunucusuz mimariyi kullanır. Bu yaklaşım, duyarlı ve ilgi çekici bir oyun deneyimi sunarken altyapı yönetimini basitleştirir.

3. IoT uygulamaları: Birçok IoT mobil uygulaması, bağlı cihazlardan toplanan verileri gerçek zamanlı olarak işlemek ve analiz etmek için sunucusuz mimariye güvenerek zamanında, ilgili kullanıcı bildirimlerine olanak tanır ve verilerden derlenen içgörülere dayalı olarak hızlı karar almayı kolaylaştırır.

4. E-ticaret uygulamaları: Sunucusuz mimari, birçok mobil alışveriş uygulamasının kesintisiz çalışmasının arkasında yer alır ve bu uygulamaların, değişken kullanıcı taleplerini karşılamalarına ve kullanıcı davranışı ve tercihlerinin gerçek zamanlı analizi yoluyla kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak sunucusuz mimari, mobil uygulama geliştirmede güçlü ve dönüştürücü bir yaklaşım olarak ortaya çıktı ve verimli, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli uygulama tasarımında yeni bir çağın habercisi oldu. Geliştiriciler, AppMaster gibi güçlü no-code platformlardan yararlanarak, hem geliştirme süresini hem de devam eden bakım sorumluluklarını azaltırken en üst kalitede kullanıcı deneyimi sunan mobil uygulamalar oluşturmak için sunucusuz mimarinin tüm potansiyelinden yararlanabilirler. Sunucusuz teknoloji gelişmeye ve olgunlaşmaya devam ettikçe, artan benimseme ve sektörler arasındaki yenilikçi kullanım durumlarının etkisiyle mobil uygulama geliştirmede daha fazla hızlanma bekleyebiliriz.