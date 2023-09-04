hands ico AppMaster ile büyüyün.
ortağımız olun right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Yetkilendirme

Eyl 04, 2023

Mobil uygulama geliştirme bağlamında "Yetkilendirme", bir kullanıcının veya sistem varlığının belirli izinlerine dayalı olarak belirli kaynaklara, işlevlere veya işlemlere erişim izni verme veya reddetme sürecini ifade eder. Bu, yalnızca yetkili kullanıcıların sistem içinde işlem yapabilmesini veya hassas verilere erişebilmesini sağlayarak, yetkisiz erişimi önleyerek bir uygulamanın güvenliğini ve bütünlüğünü korumada kritik bir rol oynar.

AppMaster no-code platformunun bir parçası olarak yetkilendirme süreci genellikle iki ana bileşenden oluşur:

1. Kimlik Doğrulama: Bu, kullanıcının kimliğini belirlemek için kullanıcı adı ve şifre gibi kimlik bilgilerinin doğrulandığı ilk adımdır. Bu, OAuth, SSO (Tek Oturum Açma), JWT (JSON Web Belirteçleri), biyometri veya çok faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. AppMaster, çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerini entegre etmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunarak geliştiricilerin kendi özel kullanım durumları ve gereksinimlerine göre en uygun seçeneği seçmelerine olanak tanır.

2. Yetkilendirme: Kullanıcının kimliğinin başarıyla doğrulanmasının ardından sistem, önceden tanımlanmış erişim kontrolü kurallarına göre kullanıcı için izin verilen eylemleri ve kaynakları belirler. Bu kurallar, belirli kullanıcı rollerine izinlerin atandığı rol tabanlı erişim kontrolünden (RBAC), erişim verirken bireysel kullanıcı özelliklerini ve bağlamı dikkate alan öznitelik tabanlı erişim kontrolüne (ABAC) kadar ayrıntılı bir şekilde tanımlanabilir.

Mobil uygulama geliştirmede yetkilendirme mekanizmaları, uygulamanın niteliğine ve oluşturulduğu platformlara (Android, iOS veya çapraz platform) bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak platformdan bağımsız olarak sağlam bir yetkilendirme stratejisi uygulamak, hassas verilerin güvenliğini sağlamak, kullanıcı gizliliğini korumak ve ayrıca GDPR ve HIPAA gibi çeşitli düzenlemelere uyumu sürdürmek için çok önemlidir.

AppMaster kapsamlı bir dizi araç ve özellik sunarak güvenli ve ölçeklenebilir bir yetkilendirme sisteminin uygulanmasını kolaylaştırır. Müşterilerin veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı (iş süreçleri) oluşturmasına olanak tanıyan görsel BP Designer'dan REST API ve WSS Uç Noktalarının otomatik oluşturulmasına kadar AppMaster, teknik borcu ortadan kaldırırken tüm süreci kolaylaştırır. AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamalar, PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışabilir, böylece çeşitli kurumsal ve yüksek yük kullanım durumlarının ele alınmasında esneklik ve verimlilik sağlanır.

İyi uygulanan bir yetkilendirme süreci, geliştiricilerin uygulamaları için güvenli bir ortam sağlamalarına olanak tanır. Örneğin, bir mobil bankacılık uygulaması, hassas finansal bilgileri korumak için ayrıntılı yetkilendirme politikalarının yanı sıra güçlü kimlik doğrulama yöntemleri (biyometrik doğrulama gibi) kullanacak ve yalnızca uygun kullanıcılara belirli işlem yetenekleri sunacaktır. Benzer şekilde, bir kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulaması, izinleri iş sorumluluklarına göre tahsis etmek için rol tabanlı erişim kontrolünü kullanacak ve çalışanların yalnızca görevleriyle ilgili uygun kaynaklara ve işlevlere erişmesini sağlayacaktır.

Özetle yetkilendirme, mobil uygulama geliştirmede vazgeçilmez bir unsurdur ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarken hassas verilerin ve kaynakların korunmasında hayati bir rol oynar. AppMaster no-code platform, geliştiricilere, özel uygulama ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli bir yetkilendirme sistemi tasarlamaları ve uygulamaları için gerekli araç ve kaynaklarla donatır. Bu yaklaşım yalnızca geliştirmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda pazara çıkış süresini, maliyeti ve karmaşıklığı da azaltır, bu da hızla gelişen mobil uygulama ekosisteminde daha hızlı inovasyon ve rekabet avantajı sağlar.

Daha fazla terimi keşfedin:
Bellek Sızıntısı Dokunsal Geri Bildirim Gözlemlenebilirler Hareket Tanıma Hata ayıklama Kablosuz (OTA) Güncellemesi Kodu Yeniden Düzenleme Model-Görünüm-GörünümModel (MVVM) Tersine Mühendislik Uygulama Güncellemesi Uygulama Lisanslama Uygulama Yerelleştirmesi Yüz Tanıma Çarpışma Algılama Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) Ücretsiz Uygulamalar

İlgili Mesajlar

REST API'lerini kullanma
date Eyl 07, 2023 clock 5 Min
REST API'lerini kullanma
REST API'lerin kodsuz geliştirmeyi nasıl yeniden tanımladığını keşfedin. AppMaster.io ile yapılan bu derinlemesine inceleme, kodsuz iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve çok yönlü uygulamalar oluşturmak için bu güçlü araçlardan nasıl yararlanabileceğinizi araştırıyor.
API No-code Development
SaaS Avantajları
date Eyl 07, 2023 clock 6 Min
SaaS Avantajları
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformlarının sağladığı sayısız avantajın derinlemesine incelenmesi. AppMaster gibi kodsuz çözümlere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, işletmenizi başarılı bir şekilde büyütmek için bu avantajlardan nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin.
Business No-code
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
date Eyl 07, 2023 clock 4 Min
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
Bu kapsamlı kılavuzda, hem SaaS hem de Şirket İçi çözümlerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklıyoruz ve işletmelerin, hangi modelin ihtiyaçlarına uygun olduğuna karar verirken dikkate alması gereken faktörleri ele alıyoruz. AppMaster.io'nun benzersiz barındırma seçenekleri gibi gerçek dünyadan örnekler aracılığıyla, bu seçimlerin genel iş verimliliği üzerindeki etkisini daha da gösteriyoruz.
Software Productivity IT
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin