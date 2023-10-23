Şifreleme, veri veya bilgilerin yalnızca yetkili tarafların erişip okuyabileceği şekilde kodlanması işlemidir. Güvenlik ve Uyumluluk bağlamında şifreleme, hassas bilgilerin korunmasında ve dijital verilerin bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Şifreleme, düz metin (okunabilir) verileri şifreli metne (şifrelenmiş) dönüştürerek, verilere yetkisiz erişimi önler ve verileri yetkisiz ifşa edilmeye, değiştirilmeye veya silinmeye karşı korur.

İki ana şifreleme türü vardır: simetrik ve asimetrik. Simetrik şifreleme, hem şifreleme hem de şifre çözme için tek bir anahtar kullanırken, asimetrik şifreleme, genel anahtarın şifreleme için kullanıldığı ve özel anahtarın şifre çözme için kullanıldığı bir çift anahtar (genel ve özel) kullanır. Her iki türün de güçlü ve zayıf yönleri vardır ve aralarındaki seçim, belirli güvenlik gereksinimlerine ve belirli bir uygulamanın mevcut kaynaklarına bağlıdır.

Şifreleme sürecinin temelinde, verilerin nasıl şifreleneceğini ve şifresinin çözüleceğini belirleyen kriptografik algoritmalar bulunur. Simetrik algoritma örnekleri arasında Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) ve Veri Şifreleme Standardı (DES) yer alırken, asimetrik algoritmalar arasında Rivest-Shamir-Adleman (RSA) ve Eliptik Eğri Şifreleme (ECC) yer alır. Şifrelemenin gücü, bu algoritmaların sağlamlığının yanı sıra kullanılan anahtarların uzunluğuna ve karmaşıklığına da bağlıdır.

Siber tehditler gelişmeye devam ettikçe güvenli şifrelemeye duyulan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor. Maryland Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her 39 saniyede bir siber saldırı meydana geliyor ve bu da şifrelemenin hassas verilerin korunmasında oynadığı hayati rolün altını çiziyor. Kuruluşlar için güçlü şifreleme uygulamalarının uygulanması, GDPR, HIPAA ve PCI DSS gibi veri koruma düzenlemeleriyle uyumluluğun sürdürülmesine yardımcı olurken aynı zamanda veri ihlali ve buna bağlı mali ve itibar kaybı riskini de azaltabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, veri güvenliğini ve şifrelemeyi çok ciddiye alır. Platform, hassas bilgilerin korunmasına, verilerin bütünlüğünün sağlanmasına ve veri koruma düzenlemelerine uygunluğun sürdürülmesine yardımcı olmak için yerleşik şifreleme özelliklerine sahip uygulamaları otomatik olarak oluşturur.

Örneğin, parolalar gibi hassas verileri saklarken, AppMaster parolaların karma sürümünü depolamak için bcrypt veya Argon2 gibi güçlü karma algoritmaları kullanır; bu da yetkisiz tarafların şifreyi çözmesini ve düz metin sürümlerine erişmesini neredeyse imkansız hale getirir. Ek olarak, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, güvenli veri iletimi için HTTPS/TLS kullanacak şekilde yapılandırılabilir, böylece saldırganların aktarım sırasında hassas bilgilere erişmesi önlenir.

AppMaster uygulamaları, depolanan verileri korumak için çeşitli şifreleme teknikleri kullanır. İster bir veritabanındaki bir varlığın belirli niteliklerini güvence altına almak için alan düzeyinde şifreleme, ister tüm depolama cihazlarının şifrelenmesini sağlamak için tam disk şifrelemesi kullanıyor olun, kuruluşlar kendi özel kullanım durumları için gereken koruma düzeyini uyarlayabilir. Platformun oluşturduğu uygulamalar aynı zamanda çeşitli bulut sağlayıcıları tarafından sağlanan şifreleme araçları ve hizmetleriyle de sorunsuz bir şekilde bütünleşerek müşterilerin tercih ettikleri şifreleme metodolojilerinden ve anahtar yönetim sistemlerinden yararlanmasına olanak tanıyor.

Şifrelemeyi yönetmenin kritik bir yönü, şifreleme anahtarlarının güvenli bir şekilde saklanması ve kullanılmasıdır. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, bulut hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan anahtar yönetim sistemleriyle (KMS) çalışacak şekilde tasarlanmış olup, şifreleme anahtarlarının güvenli bir şekilde saklanmasını, yönetilmesini ve gerektiğinde döndürülmesini sağlar. Anahtar yönetimine yönelik bu merkezi yaklaşım, güvenlik süreçlerini basitleştirip güçlendirir, kuruluşların veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu kalmasına yardımcı olur ve olası ihlal riskini azaltır.

Sonuç olarak, hassas verilerin korunması ve sıkı veri koruma düzenlemelerine uygunluğun sürdürülmesi söz konusu olduğunda şifreleme, her türlü sağlam güvenlik stratejisinin önemli bir bileşenidir. AppMaster platformu, yerleşik şifreleme özelliklerine ve sektör lideri şifreleme teknolojileri ve anahtar yönetim sistemleriyle kusursuz entegrasyona sahip uygulamalar oluşturarak kuruluşların değerli dijital varlıklarını etkili bir şekilde koruyan güvenli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.