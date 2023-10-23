GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği (AB) tarafından 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya konulan kapsamlı bir veri gizliliği ve güvenliği düzenlemesidir. GDPR, AB vatandaşlarının ve sakinlerinin kişisel verilerinin korunmasını, veri gizliliğinin ve güvenliğinin uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. AB üye devletleri genelinde güvenlik yasalarının uygulanması ve işletmelerin ve kuruluşların kişisel verileri işlerken sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Yönetmelik, konumlarına veya işlemenin niteliğine bakılmaksızın, AB vatandaşlarının ve mukimlerinin kişisel verilerini işleyen tüm işletmeler, kuruluşlar ve bireyler için geçerlidir.

GDPR, bireylerin haklarını ve kişisel verileri işleyenlerin yükümlülüklerini belirleyen 99 Maddeden oluşmaktadır. GDPR'nin temel ilkeleri arasında şeffaflık, adalet, sorumluluk, hesap verebilirlik, amaç sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, depolama sınırlaması, bütünlük ve gizlilik yer alır. GDPR'ye uyulmaması, 20 milyon Euro'ya veya bir kuruluşun yıllık küresel gelirinin %4'üne (hangisi daha büyükse) kadar çıkabilen ağır para cezalarıyla sonuçlanabilir.

BT sektöründe Güvenlik ve Uyumluluk bağlamında, GDPR'nin yazılım geliştiricileri, uygulama oluşturucuları ve AppMaster gibi platform sağlayıcıları için önemli etkileri vardır. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış no-code bir platform olarak AppMaster, platformla oluşturulan tüm uygulamaların GDPR'ye uygun olmasını ve veri gizliliği, güvenliği ve kullanıcı hakları konusunda en yüksek standartlara uymasını sağlamalıdır.

GDPR uyumluluğunu sağlamak için AppMaster, kullanıcılara GDPR uyumlu uygulamaların oluşturulmasında yardımcı olan çeşitli özellikleri ve en iyi uygulamaları içerir. Bu özellikler şunları içerir:

Şifreleme ve Depolama: AppMaster beklemedeyken ve aktarım sırasında şifrelemeyi kullanarak verileri korumada güçlü bir güvenlik yaklaşımı benimser. Bu, hassas kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunmasını sağlayarak yetkisiz erişim veya ifşa riskini en aza indirir. Veri Erişimi ve Kontrolü: AppMaster , hassas erişim kontrolünü teşvik ederek uygulamalardaki kişisel verilere yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesini sağlar. Sonuç olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya kötüye kullanım riski etkili bir şekilde azaltılır. Veri Minimizasyonu: AppMaster , kullanıcıları yalnızca gerekli kişisel bilgileri toplamaya ve işlemeye yönlendiren bir veri minimizasyon yaklaşımını teşvik eder. Bu uygulama, GDPR'nin veri minimizasyonu ilkesiyle uyumludur ve fazla verinin toplanmamasını veya işlenmemesini sağlar. Rıza Yönetimi: GDPR uyumlu uygulamalar oluşturmanın bir parçası olarak AppMaster , kullanıcıların kullanıcı rızasını doğru bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan yerleşik işlevler içerir ve veri işlemeyi yalnızca yasal olduğunda ve yönetmelik kapsamında izin verildiğinde gerçekleştirir. Erişim, Düzeltme ve Silme Hakkı: GDPR gerekliliklerine uymak için AppMaster , geçerli olduğunda ve yasaların gerektirdiği şekilde bireylerin kişisel verilerine erişme, bunları düzeltme veya silme haklarını kolaylaştıran mekanizmalar sağlar. Veri Taşınabilirliği: AppMaster kullanıcıların verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta çıkarmasını kolaylaştırarak veri sahiplerinin GDPR kapsamında veri taşınabilirliği hakkını kolaylaştırır. Veri İhlali Bildirimi: Bir veri ihlali durumunda AppMaster , kullanıcıların derhal bilgilendirilmesini sağlar ve işletmelerin ve kuruluşların, bir ihlal meydana geldiğinde veri koruma yetkililerini ve etkilenen bireyleri bilgilendirme konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Tasarıma ve Varsayılana Göre Gizlilik: AppMaster , GDPR'nin "Tasarıma ve Varsayılana Göre Gizlilik" ilkesini takip ederek uygulama geliştirme sürecinin her aşamasına veri koruma ve gizlilik hususlarını dahil eder.

Sonuç olarak, GDPR, Güvenlik ve Uyumluluk alanında, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgilenen işletmeler, kuruluşlar ve bireyler için geniş kapsamlı sonuçları olan kritik bir düzenlemedir. Önde gelen no-code platform olarak AppMaster, platformunun ve oluşturulan uygulamaların GDPR'ye uygun olmasını, kişisel verilerin korunmasını ve düzenlemenin katı gerekliliklerini karşılamasını sağlamak için kapsamlı çabalar sarf etmiştir. AppMaster, sağlam güvenlik önlemlerinin, gizliliği artıran özelliklerin ve en iyi uygulamalara bağlılığın uygulanması yoluyla, kullanıcılarına yalnızca iş ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bireylerin gizlilik haklarına saygı duyan ve koruyan güvenli, ölçeklenebilir ve uyumlu uygulamalar oluşturma yetkisi verir.