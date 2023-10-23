Güvenlik ve Uyumluluk bağlamında bir Güvenlik Olayı, bir kuruluşun bilgi sistemleri veya varlıklarının gizliliğinden, bütünlüğünden veya kullanılabilirliğinden taviz verilmeye çalışıldığını veya başarılı bir şekilde tehlikeye atıldığını gösteren bir olayı veya olaylar dizisini ifade eder. Bu olaylar nitelik, ölçek ve potansiyel sonuçlar açısından farklılık gösterebilir ve işletmeler için önemli bir risk oluşturarak operasyonlarını, itibarlarını ve genel güvenlik duruşlarını etkileyebilir. Dijital ortamın artan karmaşıklığı ve birbirine bağlılığı, tehdit aktörlerinin artan karmaşıklığıyla birleştiğinde, son yıllarda Güvenlik Olaylarının istikrarlı bir şekilde artmasına neden oldu.

Güvenlik Olayları, yetkisiz erişim, veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılım bulaşmaları, içeriden gelen tehditler, sosyal mühendislik saldırıları ve hizmet reddi (DoS/DDoS) saldırıları gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Güvenlik Olaylarının kuruluşlar üzerindeki etkisi, finansal kayıplardan yasal yükümlülüklere ve itibar zedelenmesine kadar değişen sonuçlarla geniş kapsamlıdır. Ponemon Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında bir veri ihlalinin ortalama maliyetinin 3,86 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, 2021 Veri İhlalinin Maliyeti Raporu'nda belirtildiği üzere, kuruluşların yılda ortalama 22 Güvenlik Olayıyla karşılaşmasıyla Güvenlik Olaylarının sıklığı ve ölçeği önemli ölçüde arttı.

Güvenlik Olaylarını Ele Alma, tespit, müdahale ve kurtarma önlemlerini kapsayan kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Olay tespiti, bir kuruluşun BT altyapısındaki anormal etkinliklerin ve risk göstergelerinin izlenmesini, analiz edilmesini ve tanımlanmasını içerir. Genellikle Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemlerinin, izinsiz giriş tespit sistemlerinin ve çeşitli tehdit istihbarat kaynaklarının kullanımını içerir.

Örneğin, AppMaster gelişmiş no-code platformumuz, web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesinde güvenlik ve uyumluluk özelliklerini entegre eder. Güvenli yazılım geliştirme uygulamalarını teşvik eden bir ortam sağlayarak, platformumuz kullanılarak oluşturulan uygulamalardaki güvenlik açıkları nedeniyle meydana gelen güvenlik olaylarının olasılığını azaltmaya yardımcı oluyoruz. Üstelik uygulamaları her değiştirildiğinde sıfırdan oluşturma taahhüdümüz, teknik borcun ortadan kaldırılmasını sağlayarak güvenlik olayları riskini daha da azaltıyor.

Güvenlik Olayının tespit edilmesi üzerine olay müdahale süreci başlatılır. Bu süreç genellikle, kontrol altına alma, ortadan kaldırma ve kurtarma gibi adımları içerebilen, önceden tanımlanmış bir Olay Müdahale planına bağlı kalan yapılandırılmış bir yaklaşımı izler. Olay müdahalesinin nihai hedefi, hasarı en aza indirmek ve operasyonları mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde eski haline getirmektir.

Sınırlama, yayılmayı sınırlamak ve olayın neden olduğu daha fazla hasarı önlemek için atılan adımları ifade eder. Etkilenen sistemlerin izole edilmesini, ağ erişiminin engellenmesini veya yetkisiz erişimi önlemek için hesapların devre dışı bırakılmasını içerir. Ortadan kaldırma, Güvenlik Olayıyla ilişkili tehditleri, güvenlik açıklarını veya yapay yapıları ortadan kaldırma işlemidir. Bu, kötü amaçlı yazılımların kaldırılmasını, güvenlik açıklarının kapatılmasını veya erişim kontrollerinin güçlendirilmesini içerebilir. Son olarak, kurtarma çabaları, etkilenen sistemlerin veya uygulamaların normal işleyişini geri yüklemeye ve olayın tekrarını önlemek için gerekli iyileştirmeleri uygulamaya odaklanır.

Güvenlik Olayı yönetimi aynı zamanda gelecekteki olayların olasılığını ve etkisini azaltmak için proaktif önlemlerin önemini de vurgulamaktadır. Bu, sürekli güvenlik izlemeyi, güvenlik açığı taramasını, sızma testini ve güvenlik politikaları ve prosedürlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini içerir. Ayrıca, insan faktörleri Güvenlik Olayları bağlamında genellikle önemli bir risk kaynağı oluşturduğundan, kuruluşlar çalışanların farkındalığına ve eğitimine öncelik vermelidir.

Özet olarak Güvenlik Olayı, bir kuruluşun bilgi sistemleri veya varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü veya kullanılabilirliğini tehlikeye atabilecek kritik bir olay veya olaylar dizisidir. Güvenlik Olaylarını etkili bir şekilde ele almak, tespit, müdahale, kurtarma ve proaktif önlemleri kapsayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Kuruluşlar, sağlam bir olay yönetimi çerçevesi uygulayarak ve güvenli yazılım geliştirme uygulamalarına katılarak Güvenlik Olaylarının oluşturduğu riskleri azaltabilir ve günümüzün karmaşık ve hızla gelişen tehdit ortamında genel güvenlik duruşlarını geliştirebilir.