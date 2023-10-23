PCI DSS (Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı)

Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI DSS), işlemlerin işlenmesi, saklanması ve iletilmesi sırasında kart sahibi verilerinin ve hassas ödeme bilgilerinin korunmasını sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir güvenlik gereksinimleri kümesidir. Visa, MasterCard, American Express, Discover ve JCB International gibi PCI Güvenlik Standartları Konseyi'nin kurucu ödeme markaları tarafından oluşturulan bu dünya çapında tanınan standart, veri ihlali riskini en aza indirmeyi, tüketiciler arasındaki güveni korumayı ve ödeme kartı endüstrisi.

PCI DSS, tüccarlar, ödeme işleyicileri, alıcı bankalar, hizmet sağlayıcılar ve kart sahibi verilerini saklayan, işleyen veya ileten diğer taraflar da dahil olmak üzere, ödeme kartı işlemeyle ilgili tüm kuruluşlar için geçerlidir. Standart, ağ güvenliği, güvenlik açığı yönetimi, erişim kontrolü ve izleme gibi ödeme kartı güvenliğinin çeşitli yönlerini ele alan çok sayıda alt gereksinim ve yönergeyi içeren altı kategoriye ayrılmış 12 ana gereksinimden oluşur. Temel kategoriler ve gereksinimler şunlardır:

Güvenli Bir Ağ ve Sistemler Oluşturun ve Sürdürün: Kart sahibi verilerini korumak için bir güvenlik duvarı yapılandırması kurun ve sürdürün. Sistem parolaları ve diğer güvenlik parametreleri için satıcının sağladığı varsayılanları kullanmayın. Kart Sahibi Verilerini Koruyun: Saklanan kart sahibi verilerini koruyun. Kart sahibi verilerinin açık, genel ağlar üzerinden aktarımını şifreleyin. Bir Güvenlik Açığı Yönetim Programı sürdürün: Tüm sistemleri kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyun ve antivirüs yazılımlarını veya programlarını düzenli olarak güncelleyin. Güvenli sistemler ve uygulamalar geliştirin ve sürdürün. Güçlü Erişim Kontrolü Önlemlerini Uygulayın: İşletmenin bilmesi gerekenlere göre kart sahibi verilerine erişimi kısıtlayın. Sistem bileşenlerine erişimi tanımlayın ve doğrulayın. Kart sahibi verilerine fiziksel erişimi kısıtlayın. Ağları Düzenli Olarak İzleyin ve Test Edin: Ağ kaynaklarına ve kart sahibi verilerine tüm erişimi izleyin ve izleyin. Güvenlik sistemlerini ve süreçlerini düzenli olarak test edin. Bir Bilgi Güvenliği Politikasını sürdürün: Tüm PCI DSS gereksinimlerini karşılayan bir güvenlik politikası oluşturun, yayınlayın ve sürdürün.

PCI DSS uyumluluğu yıllık olarak değerlendirilir ve kuruluşun ödeme kartı işlemlerinin hacmine bağlı olarak dört düzeye ayrılır. Seviye 1, yılda 6 milyondan fazla işlem gerçekleştiren en büyük satıcılar içindir; Seviye 4 ise 20.000'den az e-ticaret işlemi veya yılda 1 milyona kadar toplam işlem gerçekleştiren daha küçük işletmeler içindir. Her seviyenin, öz değerlendirme anketleri, güvenlik açığı taramaları, sızma testleri ve nitelikli bir güvenlik değerlendiricisi tarafından yerinde denetimler dahil olmak üzere özel doğrulama gereksinimleri vardır.

Uyumlu olmayan kuruluşlar para cezaları, artan işlem ücretleri, itibar kaybı ve potansiyel olarak işletmenin kapatılması dahil olmak üzere potansiyel olarak ciddi sonuçlarla karşı karşıya olduğundan, PCI DSS uyumluluğunun önemi abartılamaz. Çeşitli sektör raporlarına göre, bir veri ihlalinin ortalama toplam maliyeti, ihlalin boyutuna, ele geçirilen kayıt sayısına ve kuruluşun konumuna bağlı olarak 2,2 milyon ABD Doları ile 6,4 milyon ABD Doları arasında değişebilir.

AppMaster no-code platformu, veri güvenliğini ve uyumluluğu göz önünde bulundurarak güvenli web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik bir ortam sağlar. AppMaster güvenli kodlama uygulamaları kullanarak, hassas verileri şifreleyerek ve gerekli erişim kontrol mekanizmalarını sağlayarak oluşturulan tüm uygulamaların PCI DSS gibi endüstri standartlarına ve düzenlemelere uygun olmasını sağlar. Bu yaklaşım yalnızca kullanıcı verilerini korumak ve veri ihlali riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşların uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmesine, yüksek maliyetli cezalardan kaçınmasına ve tüketici güvenini korumasına da yardımcı olur.

Örneğin, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, güvenli iletişim için HTTPS'yi destekler; bu, kart sahibi verilerinin genel ağlar üzerinden şifrelenmesine yönelik PCI DSS gereksinimi 4.1'in karşılanmasına yardımcı olur. Ek olarak, arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi modern çerçeveleri kullanan AppMaster, platformla oluşturulan uygulamaların yerleşik en iyi uygulamalara uygun olarak en yeni güvenlik özelliklerini kullanmasını sağlar. PCI DSS gereksinimleriyle uyumlu uygulama geliştirme için.

Sonuç olarak PCI DSS, hassas ödeme kartı bilgilerinin korunmasında ve dijital ekonomide tüketici güveninin sürdürülmesinde önemli bir rol oynuyor. Bir yazılım geliştirme uzmanı olarak bu kapsamlı standarda bağlı kalmak, kuruluşları veri ihlallerinden, yüksek maliyetli cezalardan ve zarar gören itibarlardan korumak açısından kritik öneme sahiptir. AppMaster no-code platformu, güvenlik ve uyumluluk göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, kuruluşların PCI DSS gibi endüstri standartlarıyla uyumlu güvenli uygulamalar geliştirmesine yardımcı olarak dijital ödemeler dünyasında sürekli gelişen güvenlik zorluklarını aşmak için güvenilir ve etkili bir yol sağlar. .