PCI DSS (padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento)

O Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) é um conjunto abrangente de requisitos de segurança projetados para garantir a proteção dos dados do titular do cartão e de informações confidenciais de pagamento durante o processamento, armazenamento e transmissão de transações. Estabelecido pelas marcas de pagamento fundadoras do PCI Security Standards Council, incluindo Visa, MasterCard, American Express, Discover e JCB International, este padrão reconhecido globalmente visa minimizar o risco de violações de dados, manter a confiança entre os consumidores e defender a integridade dos a indústria de cartões de pagamento.

O PCI DSS se aplica a todas as entidades envolvidas no processamento de cartões de pagamento, incluindo comerciantes, processadores de pagamento, bancos adquirentes, prestadores de serviços e quaisquer outras partes que armazenem, processem ou transmitam dados do titular do cartão. O padrão consiste em 12 requisitos principais, agrupados em seis categorias, que contêm numerosos subrequisitos e diretrizes que abordam vários aspectos da segurança dos cartões de pagamento, como segurança de rede, gerenciamento de vulnerabilidades, controle de acesso e monitoramento. As principais categorias e requisitos são:

Construa e mantenha uma rede e sistemas seguros: Instale e mantenha uma configuração de firewall para proteger os dados do titular do cartão. Não use padrões fornecidos pelo fornecedor para senhas do sistema e outros parâmetros de segurança. Proteja os dados do titular do cartão: Proteja os dados armazenados do titular do cartão. Criptografe a transmissão de dados do titular do cartão em redes públicas abertas. Mantenha um programa de gerenciamento de vulnerabilidades: Proteja todos os sistemas contra malware e atualize regularmente softwares ou programas antivírus. Desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros. Implementar medidas fortes de controle de acesso: Restrinja o acesso aos dados do titular do cartão de acordo com a necessidade comercial. Identifique e autentique o acesso aos componentes do sistema. Restrinja o acesso físico aos dados do titular do cartão. Monitore e teste redes regularmente: Rastreie e monitore todos os acessos aos recursos da rede e aos dados do titular do cartão. Teste regularmente sistemas e processos de segurança. Mantenha uma Política de Segurança da Informação: Estabeleça, publique e mantenha uma política de segurança que atenda a todos os requisitos do PCI DSS.

A conformidade com o PCI DSS é avaliada anualmente e categorizada em quatro níveis, dependendo do volume de transações com cartão de pagamento de uma entidade. O Nível 1 é para os maiores comerciantes, processando mais de 6 milhões de transações por ano, enquanto o Nível 4 é para empresas menores com menos de 20.000 transações de comércio eletrônico ou até 1 milhão de transações no total por ano. Cada nível tem requisitos de validação específicos, incluindo questionários de autoavaliação, verificações de vulnerabilidades, testes de penetração e auditorias no local por um avaliador de segurança qualificado.

A importância da conformidade com o PCI DSS não pode ser exagerada, uma vez que as entidades não conformes enfrentam consequências potencialmente graves, incluindo multas, aumento das taxas de transação, perda de reputação e, potencialmente, encerramento de negócios. De acordo com vários relatórios do setor, o custo total médio de uma violação de dados pode variar de US$ 2,2 milhões a US$ 6,4 milhões, dependendo do tamanho da violação, do número de registros comprometidos e da localização da organização.

A plataforma no-code AppMaster fornece um ambiente para a criação de aplicativos seguros da web, móveis e back-end, mantendo a segurança e a conformidade dos dados em mente. AppMaster garante que todos os aplicativos gerados cumpram os padrões e regulamentações do setor, como PCI DSS, empregando práticas de codificação seguras, criptografando dados confidenciais e fornecendo mecanismos de controle de acesso necessários. Esta abordagem não só protege os dados dos utilizadores e diminui o risco de violações de dados, mas também ajuda as organizações a cumprir as suas obrigações de conformidade, evitar penalidades dispendiosas e manter a confiança do consumidor.

Por exemplo, os aplicativos gerados pelo AppMaster suportam HTTPS para comunicação segura, o que ajuda a cumprir o requisito 4.1 do PCI DSS para criptografar dados do titular do cartão em redes públicas. Além disso, ao empregar estruturas modernas como Go (golang) para back-end, Vue3 para aplicativos web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, AppMaster garante que os aplicativos criados com a plataforma utilizem os recursos de segurança mais recentes, em conformidade com as melhores práticas estabelecidas. para desenvolvimento de aplicativos alinhados aos requisitos do PCI DSS.

Concluindo, o PCI DSS desempenha um papel fundamental na proteção de informações confidenciais de cartões de pagamento e na manutenção da confiança do consumidor na economia digital. Como especialista em desenvolvimento de software, aderir a esse padrão abrangente é fundamental para proteger as organizações contra violações de dados, multas caras e reputações prejudicadas. A plataforma no-code da AppMaster foi projetada tendo em mente a segurança e a conformidade, ajudando as organizações a desenvolver aplicativos seguros que se alinham aos padrões do setor, como PCI DSS, fornecendo uma maneira confiável e eficiente de enfrentar os desafios de segurança em constante evolução no mundo dos pagamentos digitais. .