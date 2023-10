PCI DSS (standard bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych)

Standard bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI DSS) to kompleksowy zestaw wymagań bezpieczeństwa opracowany w celu zapewnienia ochrony danych posiadaczy kart i wrażliwych informacji o płatnościach podczas przetwarzania, przechowywania i przesyłania transakcji. Ten uznany na całym świecie standard, ustanowiony przez założycielskie marki płatnicze Rady ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI, w tym Visa, MasterCard, American Express, Discover i JCB International, ma na celu minimalizację ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, utrzymanie zaufania wśród konsumentów i utrzymanie integralności branży kart płatniczych.

PCI DSS ma zastosowanie do wszystkich podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie kart płatniczych, w tym sprzedawców, podmiotów przetwarzających płatności, banków przejmujących, dostawców usług i wszelkich innych stron, które przechowują, przetwarzają lub przesyłają dane posiadaczy kart. Norma składa się z 12 wymagań głównych, pogrupowanych w sześć kategorii, które zawierają liczne wymagania cząstkowe i wytyczne dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa kart płatniczych, takich jak bezpieczeństwo sieci, zarządzanie podatnościami, kontrola dostępu i monitorowanie. Kluczowe kategorie i wymagania to:

Buduj i utrzymuj bezpieczną sieć i systemy: Zainstaluj i utrzymuj konfigurację zapory sieciowej, aby chronić dane posiadaczy kart. Nie używaj domyślnych ustawień dostarczonych przez dostawcę dla haseł systemowych i innych parametrów bezpieczeństwa. Chroń dane posiadacza karty: Chroń zapisane dane posiadacza karty. Szyfruj transmisję danych posiadaczy kart w otwartych, publicznych sieciach. Utrzymuj program zarządzania lukami w zabezpieczeniach: Chroń wszystkie systemy przed złośliwym oprogramowaniem i regularnie aktualizuj oprogramowanie lub programy antywirusowe. Twórz i utrzymuj bezpieczne systemy i aplikacje. Wdróż silne środki kontroli dostępu: Ogranicz dostęp do danych posiadaczy kart zgodnie z potrzebą biznesową. Identyfikuj i uwierzytelniaj dostęp do komponentów systemu. Ogranicz fizyczny dostęp do danych posiadacza karty. Regularnie monitoruj i testuj sieci: Śledź i monitoruj cały dostęp do zasobów sieciowych i danych posiadaczy kart. Regularnie testuj systemy i procesy bezpieczeństwa. Utrzymuj politykę bezpieczeństwa informacji: Ustanów, opublikuj i utrzymuj politykę bezpieczeństwa uwzględniającą wszystkie wymagania PCI DSS.

Zgodność z PCI DSS jest oceniana co roku i dzieli się na cztery poziomy, w zależności od wolumenu transakcji kartami płatniczymi danego podmiotu. Poziom 1 przeznaczony jest dla największych sprzedawców, którzy przetwarzają ponad 6 milionów transakcji rocznie, natomiast poziom 4 przeznaczony jest dla mniejszych firm, które realizują mniej niż 20 000 transakcji e-commerce lub łącznie do 1 miliona transakcji rocznie. Każdy poziom ma określone wymagania w zakresie walidacji, w tym kwestionariusze samooceny, skanowanie podatności, testy penetracyjne i audyty na miejscu przeprowadzane przez wykwalifikowanego audytora bezpieczeństwa.

Nie można przecenić znaczenia zgodności ze standardem PCI DSS, ponieważ podmiotom nieprzestrzegającym przepisów grożą potencjalnie poważne konsekwencje, w tym kary, zwiększone opłaty transakcyjne, utrata reputacji i potencjalne zamknięcie firmy. Według różnych raportów branżowych średni całkowity koszt naruszenia bezpieczeństwa danych może wahać się od 2,2 miliona do 6,4 miliona dolarów, w zależności od rozmiaru naruszenia, liczby naruszonych rekordów i lokalizacji organizacji.

Platforma AppMaster no-code zapewnia środowisko do tworzenia bezpiecznych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, mając na uwadze bezpieczeństwo danych i zgodność. AppMaster zapewnia zgodność wszystkich wygenerowanych aplikacji ze standardami i przepisami branżowymi, takimi jak PCI DSS, poprzez stosowanie praktyk bezpiecznego kodowania, szyfrowanie wrażliwych danych i zapewnianie niezbędnych mechanizmów kontroli dostępu. Takie podejście nie tylko chroni dane użytkowników i zmniejsza ryzyko naruszeń danych, ale także pomaga organizacjom wywiązać się z obowiązków w zakresie zgodności, uniknąć kosztownych kar i utrzymać zaufanie konsumentów.

Na przykład aplikacje generowane przez AppMaster obsługują protokół HTTPS w celu bezpiecznej komunikacji, co pomaga spełnić wymagania PCI DSS 4.1 dotyczące szyfrowania danych posiadaczy kart w sieciach publicznych. Dodatkowo, wykorzystując nowoczesne frameworki, takie jak Go (golang) dla backendu, Vue3 dla aplikacji internetowych, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, AppMaster gwarantuje, że aplikacje zbudowane na platformie wykorzystują najnowsze funkcje bezpieczeństwa, zgodnie z ustalonymi najlepszymi praktykami do tworzenia aplikacji zgodnych z wymaganiami PCI DSS.

Podsumowując, PCI DSS odgrywa kluczową rolę w ochronie wrażliwych informacji o kartach płatniczych i utrzymaniu zaufania konsumentów do gospodarki cyfrowej. Dla mnie, eksperta w dziedzinie rozwoju oprogramowania, przestrzeganie tego kompleksowego standardu ma kluczowe znaczenie dla ochrony organizacji przed naruszeniami danych, kosztownymi karami i szkodą dla reputacji. Platforma AppMaster no-code została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i zgodności, pomagając organizacjom w opracowywaniu bezpiecznych aplikacji zgodnych ze standardami branżowymi, takimi jak PCI DSS, zapewniając niezawodny i skuteczny sposób sprostania stale zmieniającym się wyzwaniom bezpieczeństwa w świecie płatności cyfrowych .