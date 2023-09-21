Makine Öğrenimi (ML), bilgisayarların açıkça programlanmadan öğrenmesini ve tahmin veya karar vermesini sağlayan algoritmaların ve hesaplama modellerinin geliştirilmesini kapsayan Yapay Zekanın (AI) bir alt alanıdır. Bilgisayar sistemlerini büyük miktarda veriyi analiz etmek ve bunlardan öğrenmek üzere eğitmek için veriye dayalı teknikleri uygulayan, dönüştürücü ve hızla gelişen bir alandır. ML'nin temel amacı, makinelerin davranışlarını gözlemlenen kalıplara, eğilimlere veya girdi verilerindeki ilişkilere göre otomatik olarak uyarlamasını ve sonuç olarak zaman içinde performanslarını iyileştirmesini sağlamaktır.

ML'nin temelinde, gerçek dünyadaki süreçlerin matematiksel temsilleri olan makine öğrenimi modelleri bulunur. Bu modeller, girdi özellikleri (tahmin ediciler) ve çıktı değişkenleri (yanıtlar) arasındaki kalıpları ve korelasyonları öğrenmek için büyük bir veri kümesine maruz bırakıldıkları eğitim adı verilen bir süreç aracılığıyla oluşturulur. ML modellerinin başarısı büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine, seçilen algoritmanın uygunluğuna ve kullanılan optimizasyon ve doğrulama tekniklerinin sağlamlığına bağlıdır.

ML, kullanılan öğrenme metodolojisine bağlı olarak üç ana türe ayrılabilir: denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve takviyeli öğrenme. Denetimli öğrenmede algoritma, hem giriş özelliklerinin hem de bunlara karşılık gelen çıkış etiketlerinin sağlandığı etiketli örnekler içeren bir veri kümesi üzerinde eğitilir. Bu yaklaşım, ML modellerinin kalıpları öğrenmesine ve girdi-çıktı ilişkilerini haritalandırmasına olanak tanıyarak, görünmeyen örneklerin sonuçlarını tahmin etmelerine olanak tanır. Denetimli öğrenme teknikleri, diğerlerinin yanı sıra görüntü ve konuşma tanıma, sahtekarlık tespiti ve hastalık teşhisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bunun aksine, denetimsiz öğrenme teknikleri, ilişkili çıkış etiketleri olmadan yalnızca giriş özelliklerini içeren veri kümeleriyle çalışır. Denetimsiz öğrenmenin temel amacı, verilerdeki kümeler, korelasyonlar ve gizli değişkenler gibi gizli yapıları ve kalıpları keşfetmektir. Bu kategorideki teknikler arasında kümeleme, boyut azaltma ve anormallik tespiti yer alır ve müşteri segmentasyonu, pazar sepeti analizi ve anormallik tabanlı güvenlik tespiti gibi uygulamalara olanak sağlanır.

Takviyeli öğrenme, ML'de, modellerin çevreleriyle etkileşime girerek karar vermelerini sağlayan eğitime odaklanan benzersiz bir yaklaşımdır. Takviyeli öğrenme algoritmaları, çevrelerini algılayarak, harekete geçerek ve ödül veya ceza şeklinde geri bildirim alarak deneme yanılma yoluyla öğrenir. Bu, özellikle optimal stratejinin bilinmediği veya hisse senedi alım satımı, öneri sistemleri ve otonom araç navigasyonu gibi ortamın zaman içinde değiştiği senaryolarda yararlı olabilir.

ML modellerinin etkinliği esas olarak, görünmeyen veriler üzerinde doğru tahminler yapmak için gözlemlenen verilerden bilgiyi genelleştirme yetenekleriyle ölçülür. ML modellerinin geçerliliğini ve sağlamlığını sağlamak için doğruluk, kesinlik, geri çağırma, F1 puanı ve çapraz doğrulama gibi çeşitli performans ölçümleri ve doğrulama teknikleri kullanılır.

Bilgisayar işlem gücündeki gelişmeler ve büyük veri kümelerinin kullanılabilirliğiyle birlikte makine öğrenimi, günümüzün dijital ortamının önemli bir bileşeni haline geldi ve çok çeşitli sektörlerde çok sayıda yapay zeka uygulamasına ve hizmetine güç verdi. ML'nin dikkate değer bazı kullanım örnekleri arasında doğal dil işleme, duygu analizi, öneri sistemleri, sahtekarlık tespiti ve tıbbi görüntüleme yer alır.

ML'nin dikkate değer bir örneği, doğru, verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerinden yararlanan AppMaster platformunda gözlemlenebilir. AppMaster, kullanıcı tarafından oluşturulan giriş verileri ve sistem çapındaki günlükler içindeki kalıplardan sürekli olarak öğrenmek için makine öğrenimi algoritmaları kullanarak, temel kodu otomatik olarak uyarlar ve iyileştirir, yalnızca performanslı değil aynı zamanda gereksinimleri ve koşulları daha iyi karşılamak için sürekli gelişen uygulamalar yaratır. kullanıcının. Bu, sürekli değişen iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha güvenilir, emniyetli ve uygun maliyetli uygulamaların geliştirilmesiyle sonuçlanır.

Sonuç olarak makine öğrenimi, yapay zeka alanında çok yönlü ve dinamik bir çalışma alanıdır. Akıllı veriye dayalı karar almayı mümkün kılarak ve karmaşık görevleri otomatikleştirerek endüstriler genelinde dijital dönüşümü yönlendirmede büyük bir potansiyele sahiptir. Devasa veri kümelerini işleme ve bunlardan öğrenme yeteneği sayesinde makine öğrenimi, AppMaster no-code platformu tarafından sağlananlar gibi akıllı ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmada kritik bir bileşen haline geldi. Kuruluşlar ileri makine öğrenimi tekniklerini giderek daha fazla benimsedikçe, teknolojik inovasyonun geleceğini şekillendirmede makine öğreniminin değeri artmaya devam edecek.