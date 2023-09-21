Yapay Zeka Etiği veya Yapay Zeka Etiği, yapay zeka sistemlerinin sorumlu ve etik şekilde geliştirilmesini, konuşlandırılmasını ve yönetilmesini sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir dizi ilkeyi, yönergeyi ve çerçeveyi kapsar. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi (ML) bağlamında Yapay Zeka Etiği, şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenlik, gizlilik, adalet ve insan hakları da dahil olmak üzere yapay zeka uygulamalarıyla ilişkili çeşitli etik kaygıları ele almayı amaçlamaktadır. Yapay zeka teknikleri, özellikle de makine öğrenimi algoritmaları yaygın bir şekilde benimsendiği ve sağlık, finans, eğitim ve ulaşım gibi toplumun çeşitli sektörlerine derinlemesine yerleştiği için bu endişelerin dikkate alınması hayati öneme sahiptir. Güçlü no-code bir platform olan AppMaster, en son teknolojiye sahip yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini destekleyerek, tasarımına ve kullanımına etik hususların entegre edilmesini zorunlu hale getirir.

Yapay Zeka Etiği'nin bazı önemli konuları şunlardır:

1. Şeffaflık, bir "kara kutu" senaryosu oluşturulmasını önlemek için yapay zeka ve makine öğrenimi sistemlerinin iç işleyişini açık ve kolay anlaşılır hale getirmenin önemini ifade eder. Bu, geliştiriciler, kullanıcılar ve paydaşlar arasındaki güveni artırmaya ve iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Bu bağlamda şeffaflık, altta yatan mantığı ve karar verme süreçlerini insanlara aktarabilen yapay zeka sistemlerinin oluşturulmasını gerektiren açıklanabilir yapay zeka yoluyla sağlanabilir. Ayrıca şeffaflık, bireylerin algoritmaları ve bunların sonuçlarını analiz etmesine ve incelemesine olanak tanıyarak yapay zeka araştırmalarını ve verilerini erişilebilir hale getirmeyi de içerir.

2. Sorumluluk , yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde ve konuşlandırılmasında yer alan kuruluşların ve bireylerin, yapay zeka teknolojilerinin kullanımından kaynaklanan potansiyel sonuçlardan ve zararlardan sorumlu tutulması gerektiğini ima eder. Yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinin performansını, etik standartlarını ve mevzuata uygunluğunu izlemek için kamu denetimleri gibi hesap verebilirlik mekanizmaları yasalaştırılabilir. Yapay zeka geliştiricileri ve kullanıcıları ayrıca ortaya çıkabilecek olası önyargıları, ayrımcılıkları veya diğer istenmeyen etkileri de dikkate almalı ve bunları proaktif olarak ele alacak önlemler almalıdır.

3. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri, düşmanca saldırılar ve veri ihlalleri gibi çeşitli tehditlere karşı duyarlı olabileceğinden, güvenlik , Yapay Zeka Etiğinde kritik bir husustur. Yapay zeka geliştirmede sağlam güvenlik önlemlerinin sağlanması, güvenli kodlama uygulamalarının, veri gizliliğinin korunmasının ve ağ güvenliğinin dahil edilmesini içerir. Ek olarak geliştiriciler, ortaya çıkan tehditlere ve güvenlik açıklarına karşı sürekli tetikte olmalı, yapay zeka sistemleri için yüksek düzeyde güvenlik ve bütünlük sağlamak amacıyla koruma önlemlerini sürekli olarak güncellemeli ve geliştirmelidir.

4. Gizlilik, yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri tarafından toplanan ve işlenen kişisel ve hassas verilerin korunmasını ele alır. Bu, veri gizliliğini ve ilgili veri koruma düzenlemelerine uygunluğu sağlamak için katı gizlilik politikalarının, veri işleme prosedürlerinin ve anonimleştirme tekniklerinin uygulanmasını içerir. Veri toplama ve işleme için kullanıcı onayının alınması amacıyla onay mekanizmaları da yapay zeka sistemlerine entegre edilmelidir. Yapay zeka araştırma ve yenilik ihtiyaçlarını dengelerken kullanıcı gizlilik haklarının iyi korunmasını sağlamaya dikkat edilmelidir.

5. Adillik öncelikle yapay zeka sistemlerindeki önyargıların ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Yapay zeka algoritmalarının adil olmayan kararlara veya sonuçlara yol açacak şekilde mevcut toplumsal önyargıları sergilememesini veya güçlendirmemesini sağlamak önemlidir. Bu, yapay zeka modeli eğitimi için güvenilir ve temsili veri kümeleri geliştirerek, adalet bilincine sahip makine öğrenimi teknikleri kullanarak ve algoritmaların düzenli önyargı analizlerini gerçekleştirerek başarılabilir. Adilliğe sıkı bir bağlılık, eşitsizlikleri sürdürmek yerine toplumsal iyiliğe katkıda bulunan adil yapay zeka sistemlerini teşvik edecektir.

6. Yapay zeka teknolojileri potansiyel olarak insanların hakları ve özgürlükleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğinden, insan hakları doğası gereği yapay zeka etiğiyle bağlantılıdır. Buna işçi hakları, mahremiyet hakları, ayrımcılık yapmama ve ifade özgürlüğü dahildir. Yapay zeka geliştiricileri, teknolojik gelişmeler ile insan haklarının korunması arasında bir denge kurmalı, yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinin bireylerin ve toplulukların haklarını ve refahını ihlal etmemesini sağlamalıdır.

Sonuç olarak Yapay Zeka Etiği, sorumlu ve etik yapay zeka tasarımını, gelişimini ve dağıtımını teşvik eden kritik bir alandır. Gelişmiş no-code bir platform olarak AppMaster, yapay zeka etik ilkelerini tekliflerine entegre etmede hayati bir role sahiptir. Şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenlik, gizlilik, adalet ve insan hakları gibi etik hususları bir araya getirerek AppMaster, sektörler genelinde yenilikçi, ölçeklenebilir ve sorumlu yapay zeka çözümleri sunma yeteneğini daha da geliştirebilir.