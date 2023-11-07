Makine Öğrenimi Analitiği, uygulama izleme ve analitiği bağlamında karar almayı iyileştirmek ve karmaşık süreçleri otomatikleştirmek için gelişmiş algoritmaların ve modellerin geliştirilmesine, uygulanmasına ve kullanımına odaklanan bir veri analitiği alt kümesidir. Makine Öğrenimi (ML), bilgisayarların açıkça programlanmadan verilerden değerli bilgiler öğrenmesini sağlayan bir tekniktir ve bu da onu sürekli büyüyen Uygulama Performansı Yönetimi (APM) ve analitik alanında güçlü bir araç haline getirir. Makine öğrenimi analitiği, AppMaster gibi platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların kullanım ve performans verilerinde değişen kalıplara otomatik olarak uyum sağlayabilen, kendi kendine öğrenme modellerinin geliştirilmesine olanak sağlayan teknikleri içerir.

Zamanla, uygulama izleme ve analiz sistemlerine dahil edilen makine öğrenimi modelleri, geçmiş verilerden ve gerçek zamanlı girdilerden öğrenerek deneyim kazanır ve uygulama performansını analiz etmelerine, tahmin etmelerine ve optimize etmelerine olanak tanır. Makine öğrenimi analitiği, bunu başarmak için genellikle denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve takviyeli öğrenme tekniklerini kullanır. Denetimli öğrenme, etiketli veri kümeleriyle eğitim algoritmalarını içerirken denetimsiz öğrenme, etiketlenmemiş verilerdeki kalıpları bulmayla ilgilenir ve takviyeli öğrenme, önceden tanımlanmış bir ödül işlevini en üst düzeye çıkararak deneme yanılma yoluyla öğrenme etrafında inşa edilir.

ML modelleri, uygulama günlükleri, API çağrıları, kullanıcı etkileşimleri ve kaynak kullanımı gibi çeşitli veri kümelerini analiz etmek için tasarlanabilir. APM ve analitik bağlamında kullanıldığında makine öğrenimi analitiği, aşağıdakiler gibi çok sayıda fayda sağlayabilir:

Büyük hacimli günlük ve olay verilerini otomatik olarak analiz ederek performans anormalliklerinin ve darboğazların daha hızlı tanımlanması.

Otomatik, gerçek zamanlı izleme ve uyarılar, potansiyel sorunların son kullanıcıları etkilemeden önce proaktif olarak belirlenmesine yardımcı olur.

Makine öğrenimi modelleri geçmiş verilere ve eğilimlere dayalı olarak gelecekteki uygulama gereksinimlerini tahmin edebildiğinden kapasite planlama ve kaynak tahsisi daha verimli hale gelir.

Diğer izleme ve yönetim araçlarıyla entegrasyon yoluyla ayarları otomatik olarak düzenleyerek veya düzeltici eylemleri tetikleyerek uygulama performansını optimize etme.

Son kullanıcı memnuniyeti üzerinde en önemli etkiye sahip iyileştirmeleri önceliklendirmek ve uygulamak için kullanıcı davranışını ve deneyimini modellemek.

AppMaster no-code platformu, makine öğrenimi analitiğini uygulama izleme ve analitik yeteneklerine dahil etmekten büyük fayda sağlayabilir. AppMaster kullanılarak geliştirilen uygulamalar karmaşık veri modellerine, iş süreçlerine ve arayüzlere sahip olabileceğinden, makine öğrenimi analitiği, optimizasyon potansiyelini belirlemenin yanı sıra uygulamanın veri işleme rutinleri ve kullanıcı etkileşimlerindeki hataları veya verimsizlikleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Makine öğreniminden yararlanan uygulama izleme sistemleri, performans sorunlarını otomatik olarak tespit edip çözerek ve daha fazla iyileştirme için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak geliştiricilere zaman kazandırabilir ve operasyonel maliyetleri azaltabilir.

Üstelik makine öğrenimi analitiği, uygulama bileşenlerini, düzenleri ve iş akışlarını gerçek zamanlı verilere göre uyarlayarak AppMaster platformundaki genel kullanıcı deneyimini geliştirebilir. Bu gelişmiş analitik yetenekleri sayesinde uygulamalar, değişen kullanıcı tercihlerine, gelişen endüstri standartlarına ve gelişen pazar trendlerine otomatik olarak uyum sağlayabilir. Sonuç olarak, AppMaster müşterileri, zaman içinde sürekli olarak yüksek performanslı ve kendi özel iş ihtiyaçlarına uygun kalan uygulamaların keyfini çıkarabilirler.

AppMaster ayrıca kapsamlı raporlar ve gösterge tabloları oluştururken gelişmiş veri analizi yeteneklerini kullanarak makine öğrenimi analitiğinden de yararlanır. AppMaster, büyük veri kümelerini incelemek için makine öğrenimi analitiğini kullanarak, kullanıcıların temel performans ölçümlerini ve eğilimleri sezgisel, anlaşılması kolay bir şekilde görselleştirmesine yardımcı olabilir. Bu ayrıca bilinçli karar almayı ve uygulama yaşam döngülerinin etkili yönetimini sağlar.

Ayrıca, AppMaster platformu çok çeşitli üçüncü taraf hizmet ve araçlarla kusursuz entegrasyona izin verdiğinden, makine öğrenimi analitiği, tüm uygulama ekosisteminde akıllı otomasyonu ve karar almayı desteklemek için kullanılabilir. Örneğin, bulut altyapısı sağlayıcılarıyla entegrasyon, makine öğrenimi odaklı kapasite planlamasını, kaynak tahsisini ve maliyet optimizasyonunu mümkün kılabilir. Benzer şekilde, makine öğrenimi analitiğinin güvenlik ve uyumluluk çözümleriyle birleştirilmesi, potansiyel güvenlik açıklarının ve uyumluluk ihlallerinin gerçek zamanlı olarak belirlenmesine yardımcı olarak kuruluşların uygulama ortamlarını etkili bir şekilde korumasını sağlayabilir.

Sonuç olarak, makine öğrenimi analitiği, modern uygulama izleme ve analitik sistemlerinin kritik bir bileşenidir ve geleneksel kural tabanlı yaklaşımlara göre çok sayıda avantaj sunar. Geliştiriciler ve uygulama yöneticileri, makine öğrenimi analitiğini AppMaster platformuna dahil ederek uygulama performansını verimli bir şekilde yönetebilir, operasyonel maliyetleri en aza indirebilir ve sonuçta üstün bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Uygulama izleme ve analitiğinde makine öğrenimi analitiğinin benimsenmesi büyümeye devam ettikçe, AppMaster gibi platformların işletmeleri bu son teknoloji yeteneklerle güçlendirmedeki rolü daha da vazgeçilmez hale geliyor.