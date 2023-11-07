تحليلات التعلم الآلي هي مجموعة فرعية من تحليلات البيانات التي تركز على تطوير وتنفيذ واستخدام الخوارزميات والنماذج المتقدمة لتحسين عملية صنع القرار وأتمتة العمليات المعقدة في سياق مراقبة التطبيقات وتحليلاتها. التعلم الآلي (ML) هو تقنية تمكن أجهزة الكمبيوتر من تعلم رؤى قيمة من البيانات دون برمجتها بشكل صريح، مما يجعلها أداة قوية في مجال إدارة أداء التطبيقات (APM) والتحليلات المتنامي باستمرار. تتضمن تحليلات التعلم الآلي تقنيات تتيح تطوير نماذج التعلم الذاتي، والتي يمكن أن تتكيف تلقائيًا مع الأنماط المتغيرة في الاستخدام وبيانات الأداء للتطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات مثل AppMaster.

بمرور الوقت، تكتسب نماذج تعلم الآلة المدمجة في أنظمة مراقبة وتحليلات التطبيقات الخبرة من خلال التعلم من البيانات التاريخية والمدخلات في الوقت الفعلي، مما يمكنها من تحليل أداء التطبيق والتنبؤ به وتحسينه. تستخدم تحليلات التعلم الآلي عادةً التعلم الخاضع للإشراف، والتعلم غير الخاضع للإشراف، وتقنيات التعلم المعزز لتحقيق ذلك. يتضمن التعلم الخاضع للإشراف تدريب الخوارزميات باستخدام مجموعات البيانات المصنفة، بينما يتعامل التعلم غير الخاضع للإشراف مع إيجاد أنماط في البيانات غير المسماة، ويعتمد التعلم المعزز على التعلم من خلال التجربة والخطأ من خلال تعظيم وظيفة المكافأة المحددة مسبقًا.

يمكن تصميم نماذج تعلم الآلة لتحليل مجموعات متنوعة من البيانات، مثل سجلات التطبيق، واستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتفاعلات المستخدم، واستخدام الموارد. عند استخدامها في سياق APM والتحليلات، يمكن أن توفر تحليلات التعلم الآلي فوائد عديدة، مثل:

التعرف بشكل أسرع على حالات الشذوذ والاختناقات في الأداء من خلال التحليل التلقائي لكميات كبيرة من بيانات السجل والأحداث.

تساعد المراقبة والتنبيهات الآلية في الوقت الفعلي في تحديد المشكلات المحتملة بشكل استباقي قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.

يصبح تخطيط القدرات وتخصيص الموارد أكثر كفاءة حيث يمكن لنماذج تعلم الآلة التنبؤ بمتطلبات التطبيق المستقبلية بناءً على البيانات والاتجاهات التاريخية.

تحسين أداء التطبيق عن طريق ضبط الإعدادات تلقائيًا أو تفعيل الإجراءات التصحيحية من خلال التكامل مع أدوات المراقبة والإدارة الأخرى.

نمذجة سلوك المستخدم وخبرته لتحديد الأولويات وتنفيذ التحسينات التي لها التأثير الأكبر على رضا المستخدم النهائي.

يمكن لمنصة AppMaster no-code الاستفادة بشكل كبير من دمج تحليلات التعلم الآلي في إمكانات مراقبة وتحليلات التطبيقات. نظرًا لأن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام AppMaster قد تحتوي على نماذج بيانات وعمليات تجارية وواجهات معقدة، يمكن أن تساعد تحليلات التعلم الآلي في تحديد إمكانية التحسين، بالإضافة إلى الأخطاء الموضعية أو أوجه القصور في إجراءات معالجة بيانات التطبيق وتفاعلات المستخدم. يمكن لأنظمة مراقبة التطبيقات التي تستغل التعلم الآلي توفير وقت المطورين وتقليل تكاليف التشغيل من خلال اكتشاف مشكلات الأداء وحلها تلقائيًا مع توفير رؤى قابلة للتنفيذ لمزيد من التحسين.

علاوة على ذلك، يمكن لتحليلات التعلم الآلي تحسين تجربة المستخدم الشاملة على منصة AppMaster من خلال تكييف مكونات التطبيق والتخطيطات وسير العمل بناءً على البيانات في الوقت الفعلي. ومن خلال هذه الإمكانات التحليلية المتقدمة، يمكن للتطبيقات التكيف تلقائيًا مع تفضيلات المستخدم المتغيرة ومعايير الصناعة المتطورة واتجاهات الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يمكن لعملاء AppMaster الاستمتاع بالتطبيقات التي تظل عالية الأداء بشكل مستمر وذات صلة باحتياجات أعمالهم المحددة بمرور الوقت.

يستفيد AppMaster أيضًا من تحليلات التعلم الآلي من خلال الاستفادة من إمكانات تحليل البيانات المتطورة في إنشاء تقارير ولوحات معلومات شاملة. من خلال استخدام تحليلات التعلم الآلي للتدقيق في مجموعات البيانات الكبيرة، يمكن لـ AppMaster مساعدة المستخدمين على تصور مقاييس الأداء الأساسية والاتجاهات بطريقة بديهية وسهلة الفهم. وهذا يتيح أيضًا اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة فعالة لدورات حياة التطبيق.

علاوة على ذلك، بما أن منصة AppMaster تسمح بالتكامل السلس مع مجموعة واسعة من خدمات وأدوات الطرف الثالث، يمكن استخدام تحليلات التعلم الآلي لدفع الأتمتة الذكية وصنع القرار عبر النظام البيئي للتطبيق بأكمله. على سبيل المثال، يمكن للتكامل مع موفري البنية التحتية السحابية تمكين تخطيط السعة القائم على تعلم الآلة، وتخصيص الموارد، وتحسين التكلفة. وبالمثل، يمكن أن يساعد اقتران تحليلات التعلم الآلي مع حلول الأمان والامتثال في تحديد نقاط الضعف المحتملة وخروقات الامتثال في الوقت الفعلي، مما يمكّن المؤسسات من حماية بيئات التطبيقات الخاصة بها بشكل فعال.

في الختام، تعد تحليلات التعلم الآلي عنصرًا حاسمًا في أنظمة مراقبة وتحليلات التطبيقات الحديثة، حيث توفر العديد من المزايا مقارنة بالمناهج التقليدية القائمة على القواعد. من خلال دمج تحليلات التعلم الآلي في منصة AppMaster ، يمكن للمطورين ومسؤولي التطبيقات إدارة أداء التطبيق بكفاءة، وتقليل تكاليف التشغيل، وتقديم تجربة مستخدم فائقة في النهاية. مع استمرار نمو اعتماد تحليلات التعلم الآلي في مراقبة التطبيقات وتحليلاتها، أصبح دور الأنظمة الأساسية مثل AppMaster في تمكين الشركات بهذه الإمكانات المتطورة أمرًا لا غنى عنه.