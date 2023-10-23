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Uyumluluk

Eki 23, 2023

Güvenlik ve uyumluluk bağlamında uyumluluk, bir işletmenin veya kuruluşun dijital ortamda nasıl faaliyet göstermesi gerektiğini düzenleyen çeşitli yasalara, düzenlemelere, standartlara ve iç politikalara bağlılığı ifade eder. Uyumluluk, kuruluşlar için veri gizliliğinin sağlanması, ihlallere karşı koruma sağlanması ve hassas bilgilerin kötü niyetli aktörlerden korunması açısından kritik bir unsurdur. Aynı zamanda bir kuruluşun düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen etik ve yasal yükümlülükleri karşılamasını sağlar, böylece güvenilirliği ve güveni korur ve olası mali ve yasal yansımaları önler.

Yazılım geliştirme alanında ve özellikle AppMaster gibi platformlar için uyumluluk, uygulamaların tasarımını, geliştirilmesini ve devreye alınmasını şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. İşletmeler, güvenliği ve uyumluluğu geliştirme sürecinin merkezinde tutarak, oluşturdukları uygulamaların güvenli, güvenilir olmasını ve çeşitli endüstrilerin gerektirdiği düzenleyici standartları karşılamasını sağlayabilir.

Uyumluluk iki ana kategoriye ayrılabilir: iç uyumluluk ve dış uyumluluk. İç uyumluluk, bir kuruluşun veri işleme uygulamaları, güvenlik yönergeleri ve diğer operasyonel yönergeler gibi iç politika ve prosedürlerine bağlılığı kapsar. Öte yandan harici uyumluluk, veri gizliliğine yönelik Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veya Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (PCI) gibi çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen yasalara, düzenlemelere ve sektöre özel standartlara uymayı ifade eder. Ödeme güvenliği için DSS).

Arka uç, web ve mobil uygulamaların gelişimini hızlandırmak için tasarlanmış bir platform olan AppMaster, güvenli kaynak kodu oluşturmak, uygulamaları bilinen güvenlik açıkları olmadan derlemek ve kapsamlı uygulamalar üretmek gibi endüstri standardı güvenlik uygulamalarını uygulayarak müşterilerin sağlam ve uyumlu uygulamalar oluşturmasını sağlar. güvenlik ve uyumluluk belgeleri. AppMaster, uygulamaları sıfırdan oluşturarak, teknik borcu ortadan kaldırarak ve son derece güvenli bir geliştirme ortamı sağlayarak yüksek güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılama sorumluluğunu üstlenir.

Uyumluluğun en önemli yönlerinden biri veri gizliliğidir. Kişisel verilerin kullanımının ve aktarımının artmasıyla birlikte işletmelerin, Avrupa Birliği'ndeki GDPR veya Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) gibi çeşitli veri koruma düzenlemelerine uyması gerekmektedir. AppMaster müşterileri, uygulamalarının, uygun veri depolama ve işleme, şifreleme ve kullanıcı izni yönetimi de dahil olmak üzere bu gizlilik düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak için platformun en iyi uygulamalarına ve yönergelerine güvenebilir.

Uyumluluğun bir diğer önemli bileşeni veri güvenliğidir. PCI DSS, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) ve Sarbanes-Oxley Yasası (SOX) gibi düzenlemelere uyum, kuruluşların veri koruma, erişim kontrolü ve güvenlik açığı yönetimi için güçlü güvenlik önlemleri uygulamasını gerektirir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, hassas verilerin güvenlik ihlallerine ve yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamak için en son teknoloji güvenlik uygulamalarını ve araçlarını kullanır. Ayrıca platform, güvenlik belgelerini otomatik olarak oluşturur ve güvenli geliştirme uygulamalarını zorunlu kılarak müşterilerin uyumluluk duruşlarını kolayca korumalarına olanak tanır.

AppMaster kullanan uygulama geliştiricileri, platformun arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme yeteneklerinden yararlanarak bu yerleşik uyumluluk özelliklerinden yararlanabilir. Örneğin, oluşturulan REST API ve WSS Uç Noktaları, OAuth2, SAML veya OpenID Connect gibi endüstri standardı kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılarak güvence altına alınabilir. Bu, kuruluşların en iyi uygulamalara bağlı kalarak ve güvenlik risklerini yönetirken güvenli ve uyumlu uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır. Düzenli güncellemeler ve yamalar, AppMaster platformunda oluşturulan tüm uygulamaların zaman içinde güvenli ve uyumlu kalmasını sağlar.

Sonuç olarak uyumluluk, güvenlik ve uyumluluk alanında yazılım geliştirmenin çok önemli bir yönüdür. İşletmelerin ve kuruluşların, yazılım uygulamalarının nasıl geliştirildiğini, dağıtıldığını ve sürdürüldüğünü belirleyen çok sayıda iç ve dış düzenlemeye ve politikaya uymasını sağlar. Kuruluşlar, hızlı uygulama geliştirme için AppMaster gücünden yararlanarak, endüstri standartlarına uygun, yasal gereklilikleri karşılayan ve müşterilerinin ve paydaşlarının güvenini ve itibarını koruyan güvenli, güvenilir ve uyumlu uygulamalar oluşturabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
Bulut Güvenliği Fidye yazılımı Güvenlik Farkındalığı Ayı Güvenlik Günlüğü Güvenlik Olayı Güvenlik Politikası Güvenlik duvarı Güvenlik İhlali Yanıtı Güvenlik İzni HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Siber Güvenlik Farkındalık Ayı Sıfır Güven Güvenliği Veri Kaybını Önleme (DLP) Veri Maskeleme İzinsiz Giriş Tespit Sistemi (IDS)

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