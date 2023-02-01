Taksi endüstrisinde devrim yapmaya hazır mısınız? Dünya hızla hareket ediyor ve teknoloji, başarılı bir taksi işine başlamayı her zamankinden daha kolay hale getirdi. Bu makalede, 2023'te birinci sınıf bir taksi uygulaması oluşturma sürecinde size rehberlik edeceğiz. Kullanıcı arayüzü tasarlamaktan ödeme seçeneklerini entegre etmeye kadar, başarılı bir uygulama başlatmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlayacağız.

Taksi uygulamaları pazarına genel bakış

Taksi uygulaması endüstrisi, talep üzerine ulaşım hizmetlerinin artan popülaritesi nedeniyle son yıllarda önemli bir büyüme yaşadı. Akıllı telefonların yaygın olarak benimsenmesi ve kolaylıkları, erişilebilir ve güvenilir taksi hizmetlerine olan talebi artırdı. Sonuç olarak, taksi uygulama pazarı, yenilikçi özellikler ve hizmetler sunarak kendilerini farklılaştırmaya çalışan şirketlerle oldukça rekabetçi hale geldi.

GPS izleme , gerçek zamanlı yolculuk güncellemeleri ve çoklu ödeme seçenekleri, başarılı bir taksi uygulamasının kritik bileşenleri haline geldi. Bu özellikler yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda şirketlerin kendilerini rakiplerinden farklılaştırmasına da yardımcı olur. Pazar gelişmeye ve büyümeye devam ederken, yeni oyuncuların yeni ve yenilikçi çözümler sunması bekleniyor.

Küresel taksi uygulaması pazarının, isteğe bağlı ulaşım hizmetlerine yönelik artan talep, artan kentleşme ve hareketli ekonominin yükselişi nedeniyle önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Devam eden büyüme ve yenilikle birlikte taksi uygulama pazarı, ulaşım endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

Bir taksi uygulamasının temel özellikleri

Bir taksi uygulamasının temel özellikleri şunları içerir:

Kullanıcı kaydı ve oturum açma : Bu, kullanıcıların bir hesap oluşturmasına ve yolculuk talebinde bulunmak için uygulamada oturum açmasına olanak tanır.

: Bu, kullanıcıların bir hesap oluşturmasına ve yolculuk talebinde bulunmak için uygulamada oturum açmasına olanak tanır. Yolculuk rezervasyonu : Kullanıcılar, alma ve bırakma konumlarını seçebilir, istedikleri yolculuğu seçebilir ve rezervasyon yapabilir.

: Kullanıcılar, alma ve bırakma konumlarını seçebilir, istedikleri yolculuğu seçebilir ve rezervasyon yapabilir. Sürücü izleme : Kullanıcıların yolculuklarının ilerleyişini takip edebilmeleri için sürücünün gerçek zamanlı konumunu görüntüler.

: Kullanıcıların yolculuklarının ilerleyişini takip edebilmeleri için sürücünün gerçek zamanlı konumunu görüntüler. Ödeme seçenekleri : Kullanıcıların, kredi kartı, banka kartı veya mobil cüzdan gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kullanarak yolculukları için ödeme yapmalarını sağlar.

: Kullanıcıların, kredi kartı, banka kartı veya mobil cüzdan gibi çeşitli ödeme yöntemlerini kullanarak yolculukları için ödeme yapmalarını sağlar. Anlık bildirimler : Kullanıcılara yolculuklarının durumu hakkında, örneğin yolculuk onayı, sürücü gönderimi ve yolculuğun tamamlanması gibi güncellemeler gönderir.

: Kullanıcılara yolculuklarının durumu hakkında, örneğin yolculuk onayı, sürücü gönderimi ve yolculuğun tamamlanması gibi güncellemeler gönderir. Ücret hesaplama : Seyahat edilen mesafeye ve yolculuk için alınan süreye göre ücreti otomatik olarak hesaplar.

: Seyahat edilen mesafeye ve yolculuk için alınan süreye göre ücreti otomatik olarak hesaplar. Sürücü derecelendirmesi ve geri bildirimi : Kullanıcıların sürücüyle ilgili deneyimlerini derecelendirmesine ve geri bildirimde bulunmasına olanak tanır.

: Kullanıcıların sürücüyle ilgili deneyimlerini derecelendirmesine ve geri bildirimde bulunmasına olanak tanır. Gezi geçmişi : Kolay başvuru için geçmiş yolculukların kaydını tutar.

: Kolay başvuru için geçmiş yolculukların kaydını tutar. Müşteri desteği : Kullanıcılara canlı sohbet, telefon görüşmeleri veya e-posta yoluyla destek sunar.

Bunlar, çoğu taksi uygulamasında yaygın olarak bulunan temel özelliklerdir. Uygulamanın işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yolculuk paylaşımı, uygulama içi reklamcılık ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon gibi ek özellikler de eklenebilir.

Bir taksi uygulamasının gelişmiş özellikleri

Bir taksi uygulamasının gelişmiş özellikleri şunları içerir:

Gerçek zamanlı yolculuk güncellemeleri : Kullanıcıların, sürücü konumu, varış zamanı ve yolculuk ilerlemesi gibi yolculuklarının durumu hakkında gerçek zamanlı bildirimler almasına olanak tanır.

: Kullanıcıların, sürücü konumu, varış zamanı ve yolculuk ilerlemesi gibi yolculuklarının durumu hakkında gerçek zamanlı bildirimler almasına olanak tanır. Uygulama içi mesajlaşma : Bu, kullanıcıların sürücülerle doğrudan uygulama aracılığıyla iletişim kurmasını sağlayarak telefon görüşmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

: Bu, kullanıcıların sürücülerle doğrudan uygulama aracılığıyla iletişim kurmasını sağlayarak telefon görüşmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Ücret tahmini : Kullanıcılara yolculuk rezervasyonu yapmadan önce, bilinçli bir karar verebilmeleri için bir ücret tahmini verir.

: Kullanıcılara yolculuk rezervasyonu yapmadan önce, bilinçli bir karar verebilmeleri için bir ücret tahmini verir. Birden çok ödeme seçeneği : Nakit, kredi kartı, banka kartı, mobil cüzdan ve diğerleri gibi birden çok ödeme yöntemini destekler.

: Nakit, kredi kartı, banka kartı, mobil cüzdan ve diğerleri gibi birden çok ödeme yöntemini destekler. Yolculuk paylaşımı : Birden fazla yolcunun bir yolculuğu paylaşmasına izin vererek, her yolcu için ulaşım maliyetini düşürür.

: Birden fazla yolcunun bir yolculuğu paylaşmasına izin vererek, her yolcu için ulaşım maliyetini düşürür. Sürücü yönetimi : Sürücü kaydı, geçmiş kontrolleri ve ödeme işlemleri dahil olmak üzere sürücüleri yönetmek için araçlar sağlar.

: Sürücü kaydı, geçmiş kontrolleri ve ödeme işlemleri dahil olmak üzere sürücüleri yönetmek için araçlar sağlar. Promosyon kodları ve indirimler : Bu, kullanıcıların araçlarına promosyon kodları ve indirimler uygulamalarını sağlayarak hizmeti daha uygun hale getirir.

: Bu, kullanıcıların araçlarına promosyon kodları ve indirimler uygulamalarını sağlayarak hizmeti daha uygun hale getirir. Uygulama içi reklamcılık : Hedeflenen reklamları uygulamaya entegre ederek şirket için ek bir gelir akışı sağlar.

: Hedeflenen reklamları uygulamaya entegre ederek şirket için ek bir gelir akışı sağlar. Üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon : Kullanıcı deneyimini geliştirmek için haritalar, hava durumu ve trafik bilgileri gibi diğer hizmetlerle entegre olur.

entegrasyon : Kullanıcı deneyimini geliştirmek için haritalar, hava durumu ve trafik bilgileri gibi diğer hizmetlerle entegre olur. Analitik ve raporlama : Bu, sürüş verileri, sürücü performansı ve kullanıcı davranışı hakkında gerçek zamanlı analitik ve raporlama sağlayarak şirketlerin veri odaklı kararlar almasına yardımcı olur.

Taksi uygulaması şirketleri, bu gelişmiş özellikleri birleştirerek kendilerini rakiplerinden farklılaştırabilir ve üstün bir kullanıcı deneyimi sunabilir.

Bir taksi uygulaması nasıl oluşturulur?

Görsel Kaynak: Dribbble/Yazar: Artem Kovalenko

Bir taksi uygulaması oluşturmak, birkaç temel adımı içeren kapsamlı bir süreci içerir. İlk adım, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak için pazar araştırması yapmaktır. Bu araştırmaya dayanarak, sağlayacağı hizmetler ve sunacağı kullanıcı deneyimi dahil olmak üzere uygulamanızın hedeflerini ve özelliklerini tanımlayacaksınız.

Ardından, ihtiyaçlarınıza en uygun geliştirme platformunu seçeceksiniz: iOS, Android veya platformlar arası bir çözüm. Bunu, kullanıcı dostu ve sezgisel olması gereken kullanıcı arayüzü tasarımı izleyecektir. Veritabanı ve sunucu dahil olmak üzere arka uç altyapısı da uygulamanın işlevselliğini desteklemek için geliştirilecektir.

Kullanıcıların yolculukları için kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmesi gerektiğinden, ödeme seçeneklerini entegre etmek bir taksi uygulaması oluşturmanın bir diğer önemli adımıdır. Uygulama tamamlandıktan sonra, güvenilirliğini ve işlevselliğini sağlamak için kapsamlı bir şekilde test etmek önemlidir.

Uygulamayı, uygulama mağazalarında kullanıma sunduktan ve çeşitli pazarlama kanallarında tanıttıktan sonra, performansını sürekli izlemeniz ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmanız gerekecektir. Doğru ekip ve detaylara dikkat ile hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayan ve rekabette öne çıkan bir uygulama oluşturabilirsiniz .

Bir taksi uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir taksi uygulaması oluşturmanın maliyeti, uygulamanın karmaşıklığı, geliştirme platformu, uygulamanın geliştirildiği bölge ve geliştirme ekibi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ortalama olarak, temel bir taksi uygulaması geliştirmenin maliyeti, tek bir platform için 25.000 ABD Doları ile 50.000 ABD Doları arasında değişebilir. Hem iOS hem de Android için bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, maliyet 50.000 ABD Doları ile 100.000 ABD Doları arasında olabilir.

Ek olarak, gerçek zamanlı sürüş güncellemeleri, uygulama içi mesajlaşma, ücret tahmini ve çoklu ödeme seçenekleri gibi gelişmiş özelliklerin dahil edilmesi de maliyeti etkileyebilir. Bu özellikler, genel geliştirme maliyetine birkaç bin dolar ekleyebilir.

Bunların kaba tahminler olduğunu ve gerçek maliyetin projenizin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Daha doğru bir tahminde bulunmak için profesyonel bir uygulama geliştirme şirketine danışmak en iyisidir.

Ne kadar sürer?

Bir taksi uygulaması oluşturmak için gereken süre, uygulamanın karmaşıklığı, geliştirme ekibinin boyutu ve ekip üyelerinin deneyimi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak da büyük ölçüde değişebilir. Temel bir taksi uygulaması geliştirmek 4 ila 6 ay arasında sürebilir. Buna pazar araştırması, kullanıcı arayüzü tasarlama, arka uç altyapısını oluşturma, ödeme seçeneklerini entegre etme ve uygulamayı test etme süresi dahildir.

Uygulama, gerçek zamanlı yolculuk güncellemeleri, uygulama içi mesajlaşma, ücret tahmini ve diğerleri gibi ek özellikler gerektiriyorsa tamamlanması daha uzun sürebilir. Ayrıca, geliştirme ekibi aynı anda birden çok proje üzerinde çalışıyorsa bu, uygulamanın tamamlanması için gereken zaman çizelgesini de etkileyebilir.

Pazarlama zamanı neden önemlidir?

Pazara sunma süresi önemlidir, çünkü bir şirketin kendi sektöründe rekabet etme ve gelir elde etme yeteneğini doğrudan etkileyebilir. Bir şirket bir ürünü veya hizmeti pazara ne kadar hızlı getirebilirse, o kadar hızlı gelir elde edebilir ve pazar payını yakalayabilir.

Hızla gelişen teknoloji dünyasında, pazara giriş hızı çok önemlidir. Sürekli olarak geliştirilen yeni ürün ve hizmetler nedeniyle, ürünlerini piyasaya sürmesi çok uzun süren şirketler, potansiyel müşterilerini daha çevik rakiplere kaptırma riskiyle karşı karşıyadır.

Ek olarak, pazarda ilk olmak, bir şirkete kendi markasını sektöründe lider olarak yerleştirebileceği ve müşteri sadakati oluşturabileceği için rekabet avantajı da sağlayabilir. Taksi uygulamalarının kalabalık dünyasında, yüksek kaliteli bir uygulamayı pazara ilk sunan şirket olmak, bir şirkete rakipleri karşısında önemli bir avantaj sağlayabilir. Pazara sunma süresi önemlidir, çünkü bir şirketin gelir elde etme, pazar payı oluşturma ve markasını sektöründe lider konuma getirme becerisini etkileyebilir.

no-code bir çözüm nasıl yardımcı olabilir?

no-code çözüm, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan uygulamalar, web siteleri ve diğer dijital ürünler oluşturmasına olanak tanıyan bir platform türüdür. Bu, geliştirme sürecini basitleştiren drag-and-drop araçları , önceden oluşturulmuş şablonlar ve diğer görsel araçlar kullanılarak yapılır .

Kodsuz bir çözüm kullanmak , geliştirme sürecini hızlandırabilir ve bir taksi no-code pazara daha hızlı sunabilir. Bunun nedeni, kodsuz çözümlerin bir no-code oluşturmak için gereken zamanı ve kaynakları büyük ölçüde azaltabilmesi ve işin diğer yönlerine harcanabilecek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakabilmesidir.

Ayrıca no-code çözümler, geliştiricileri, tasarımcıları ve diğer teknik uzmanları işe alma ihtiyacını ortadan kaldırdıkları için geliştirme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu, sınırlı bütçeli şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir taksi uygulaması oluşturmasına olanak sağlayabilir.

no-code çözümlerin diğer bir avantajı da, kullanıcılar ihtiyaçları değiştikçe uygulamayı kolayca değiştirip uyarlayabildikleri için daha fazla esneklik ve özelleştirmeye izin vermesidir. Bu, şirketlerin rekabetçi kalmalarına ve müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir. no-code bir çözüm, şirketlerin bir taksi uygulamasını pazara daha hızlı sunmalarına, geliştirme maliyetlerini düşürmelerine ve daha fazla esneklik ve özelleştirme elde etmelerine yardımcı olabilir.

Çözüm

Sonuç olarak, 2023'te bir taksi uygulaması oluşturmak, şirketler için isteğe bağlı ulaşım hizmetlerine yönelik artan talebi değerlendirmek için harika bir fırsat. Teknolojideki ilerlemeler ve kodsuz çözümlerin kullanılabilirliği ile bir taksi no-code oluşturmak hiç bu kadar kolay ve erişilebilir olmamıştı.

Bir taksi uygulaması oluştururken, pazar araştırması yapmaktan ve hedef kitlenizi tanımlamaktan ihtiyacınız olan temel ve gelişmiş özelliklere karar vermeye ve son olarak geliştirme için maliyet ve zaman çizelgesini belirlemeye kadar dikkate alınması gereken birçok faktör vardır.

Şirketler, bu adımları izleyerek ve mevcut araç ve kaynakları kullanarak bir taksi uygulamasına yönelik vizyonlarını hayata geçirebilir ve talep üzerine ulaşım hizmetleri için büyüyen pazardan pay alabilir. Dolayısıyla, 2023'te araba çağırma devrimine katılmaya ve bir taksi uygulaması oluşturmaya hazırsanız, şimdi başlama zamanı.

SSS

2023'te taksi uygulaması oluşturma adımları nelerdir?

Bir taksi uygulaması oluşturma adımları aşağıdaki gibidir:

Uygulamanın kapsamını ve özelliklerini tanımlayın

Uygulamanız için doğru platformu seçin (iOS veya Android)

Bir geliştirici ekibi kiralayın veya geliştirme için dış kaynak kullanın

Kullanıcı arayüzünü ve kullanıcı deneyimini tasarlayın

Sürücüleri ve binicileri izlemek için bir GPS ve haritalama API'sı entegre edin

Ödeme ağ geçidi entegrasyonunu uygulayın

Uygulamayı test edin ve başlatın

Bir taksi uygulamasında olmazsa olmaz özellikler nelerdir?

Bir taksi uygulamasında olması gereken özellikler şunlardır:

Kullanıcı kaydı ve oturum açma

Sürücülerin ve araçların gerçek zamanlı takibi

Yolculukların rezervasyonu ve programlanması

Uygulama içi ödeme seçenekleri

Sürüş güncellemeleri için push bildirimleri

Sürücü ve yolcu derecelendirme sistemi

Ücret tahmini ve ödeme geçmişi

Bir taksi uygulaması oluşturmanın maliyeti nedir?

Bir taksi uygulaması oluşturmanın maliyeti, geliştirme ekibinin platformu, özellikleri ve konumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ortalama olarak, temel bir taksi uygulaması için maliyet 20.000 ABD Doları ile 50.000 ABD Doları arasında değişebilir ve ek özelliklere sahip karmaşık bir uygulama için 100.000 ABD Doları veya daha fazlasına çıkabilir.

Bir taksi uygulaması oluşturmak ne kadar sürer?

Bir taksi uygulaması oluşturmak için gereken süre, uygulamanın karmaşıklığına ve geliştirme ekibinin boyutuna bağlıdır. Ortalama olarak, temel bir taksi uygulaması oluşturmak 4 ila 8 ay arasında ve ek özelliklere sahip karmaşık bir uygulama için 12 ay veya daha uzun sürebilir.

Bir taksi uygulaması nasıl başarılı hale getirilir?

Bir taksi uygulamasını başarılı kılmak için sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmaya ve güvenilir ve emniyetli hizmet sağlamaya odaklanmanız gerekir. Uygulamayı sürekli olarak güncellemek, iyileştirmek ve rekabetçi fiyatlar sunmak da önemlidir. Güçlü bir marka oluşturmak ve uygulamayı etkili bir şekilde pazarlamak da başarıya ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Bir taksi uygulaması için ne tür destek ve bakım sağlanmalıdır?

Bir taksi uygulaması için destek ve bakım, düzenli güncellemeleri ve hata düzeltmelerini içermeli ve kullanıcılara teknik destek sağlamalıdır. Ayrıca, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve rakiplerin önüne geçmek için uygulamanın sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak çok önemlidir.

Bir taksi uygulamasına daha fazla sürücü nasıl çekilir?

Bir taksi uygulamasına daha fazla yolcu çekmek için promosyonlar ve indirimler sunabilir, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunabilir ve güvenilir ve güvenli hizmet sağlayabilirsiniz. Güçlü bir marka oluşturmak ve uygulamayı etkili bir şekilde pazarlamak da daha fazla sürücünün ilgisini çekmeye yardımcı olabilir. Ek olarak, ortak yolculuklar veya teslimat hizmetleri gibi daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmak daha fazla kullanıcıyı çekebilir.