Zara gibi bir online giyim uygulaması nasıl yapılır?

İnsanlar kıyafetlerini satın almanın uygun yollarını aradıkça giyim uygulamaları giderek daha popüler hale geliyor. Zara trend ve dünyanın en popüler giyim markalarından biri ve uygulamaları en popüler alışveriş uygulamalarından biri. Zara gibi bir çevrimiçi giyim uygulaması oluşturmak istiyorsanız aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey var.

Başarılı Android ve IOS uygulamalarının temellerini ve mükemmel bir kullanıcı arayüzü oluşturmaya ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yönelik ipuçlarını ele alacağız. Bu gönderinin sonunda, çevrimiçi giyim uygulamanıza başlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız!

Zara mobil uygulamasını bu kadar başarılı yapan nedir?

Zara, birkaç temel alana odaklanarak çok başarılı bir mobil uygulama oluşturmayı başardı:

Uygulama çok kullanıcı dostudur ve gezinmesi kolaydır.

Çeşit ve tarz açısından oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Uygulama, hızlı teslimat süreleri ve sorunsuz iade süreci ile mükemmel müşteri hizmeti sunar.

Onu genişletelim.

Kolaylaştırılmış bir kullanıcı deneyimi

Zara uygulamasını açtığınızda, hemen trend giyim ve aksesuarların net görüntüleriyle karşılaşacaksınız. Ve ister belirli bir şey arıyor olun, ister sadece göz atıyor olun, uygulamanın sezgisel navigasyonu sayesinde aradığınızı bulmak çok kolay: filtreler ve arama işlevi. Buna karşılık, diğer birçok perakende uygulaması gezinmek için kafa karıştırıcı olabilir ve aradığınızı bulmak için genellikle birden çok tıklama gerektirir.

Kullanıcı dostu arayüz

Zara Online Giyim Uygulaması kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve kullanımı çok kolaydır. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için kullanılabilir. Uygulama, en son koleksiyonlara göz atmanıza, ürün bilgilerini ve resimleri görüntülemenize, mağazaları bulmanıza ve stok durumunu kontrol etmenize olanak tanır.

Ayrıca öğelerden oluşan bir istek listesi oluşturabilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Uygulama, Zara ile alışverişi hiç olmadığı kadar kolay ve rahat hale getiriyor. İster evde ister yolda olsun, Zara mobil uygulaması en yeni koleksiyonlar ve stiller konusunda güncel kalmanın mükemmel bir yoludur.

Noktasal ürün fotoğrafçılığı

Hepimiz oradaydık—çevrimiçi fotoğrafta harika görünen ancak şahsen pek fazla olmayan bir öğe görüyorsunuz. Zara uygulamasıyla ne görürsen onu alırsın. Ürün fotoğrafları net, iyi aydınlatılmış ve gerçeğe yakın olduğundan, siparişiniz geldiğinde tam olarak ne alacağınızı bilirsiniz. Ayrıntılara gösterilen bu özen, alışveriş yapanların ürünleri iade etme olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir ve bu da uzun vadede Zara'nın zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar.

Birkaç Ödeme Yöntemi

Zara'nın birden fazla ödeme seçeneği var. Kullanıcılar, onlar için daha kolay ve zahmetsiz hale getiren farklı yöntemlerle ödeme yapabilir. MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Gift card ve Apple pay ile ödeme yapabilirsiniz.

Hızlı ve ücretsiz kargo (kolay iade ile)

Hiç kimse kargo ücreti ödemekten hoşlanmaz, bu yüzden Zara 50 doların üzerindeki tüm siparişlerde ücretsiz standart kargo hizmeti sunar. Ayrıca, standart nakliye ücreti sadece 5,95 ABD dolarıdır. Ayrıca, herhangi bir nedenle satın alma işleminizden memnun kalmazsanız, iadeler kolaydır - ve hepsinden önemlisi, ücretsizdir! Uygulamadan veya web sitesinden ön ödemeli bir iade etiketi yazdırın ve paketinizi herhangi bir UPS şubesine bırakın. Sıkıntı yok, telaş yok.

Kendi perakende uygulamanızla nasıl başarılı olunur?

Bir niş pazar tanımlayın:

Perakende söz konusu olduğunda, tek beden herkese uymaz. Bir hedef pazar belirlemek ve uygulamanızı onların özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek çok önemlidir.

Basitlik anahtardır:

Bir perakende uygulamasının kullanımı ve gezinmesi kolay olmalıdır. İsteyeceğiniz son şey, müşterilerin hayal kırıklığına uğraması ve pes etmesidir.

Benzersiz bir şey sunun:

Çok sayıda perakende uygulaması vardır, bu nedenle sizinkini diğerlerinden ayıran bir şey sunmak çok önemlidir. İster benzersiz bir ürün, ister özel indirimler olsun, öne çıkmanın bir yolunu bulun.

Tanıtın, tanıtın, tanıtın:

Siz kurdunuz diye bu kullanıcıların geleceği anlamına gelmez. Uygulamanızı çeşitli kanallar aracılığıyla tanıtın ve duyurun.

Ölçün ve ayarlayın:

Önemli metrikleri takip etmek ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını temel alarak değişiklikler yapmak önemlidir. Perakende sürekli gelişiyor, bu nedenle esnek ve uyarlanabilir olmak önemlidir.

Bu ipuçlarını takip ederek, kendi perakende uygulamanızla başarı şansınızı artırabilirsiniz. Hedef pazarınıza odaklanmayı, işleri basit tutmayı ve benzersiz bir şey sunmayı unutmayın. Biraz çabayla, sürekli değişen perakende dünyasında başarıya ulaşacağınız kesin olan bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Zara gibi bir online giyim uygulaması nasıl yapılır?

Zara gibi bir çevrimiçi giyim uygulamasının geliştirilmesi basit değil. Ancak müşteri odaklılığı takip ederek böyle bir uygulama geliştirebilirsiniz.

Görüntü Kaynağı

Müşteri odaklılık, tek hedefinizin müşteriye uyum sağlamak ve müşteriye yardım etmek olması gerektiği anlamına gelir. Müşteri neyi beğenirse, onu sağlamak zorundasınız. Bu durumda, müşterinin beğendiği bir uygulama sağlamalısınız. Bu nedenle, pürüzsüz, dağınık olmayan ve hoş bir arayüze ihtiyacınız var. Uygun fiyatlıdan pahalıya, lükse ve satışlardan indirimlere kadar her şeye sahip olmalıdır.

Ayrıca, birkaç ödeme ağ geçidi ekleyin ve GPS ile Artırılmış Gerçeklik (AR) gibi en son teknolojileri entegre etmeyi unutmayın. İnsanlar kıyafetleri satın almadan önce denemek istiyor ve onları uygulama içinde denemek imkansız. Bu yüzden onların işini kolaylaştırmalısın. Bu giysilerin kullanıcılara/müşterilere nasıl görüneceğini göstermek için Artırılmış gerçeklik ekleyin.

Gerçekten böyle bir uygulama geliştirebilir misiniz?

Önceden, sizin için Zara gibi bir çevrimiçi giyim uygulaması geliştirmek için bir geliştirici kiralamanız gerekiyordu. Ancak, artık durum böyle değil. AppMaster gibi kodsuz geliştirme platformları ile uygulamalarınızı oluşturabilirsiniz.

AppMaster, tek bir kod satırı yazmadan platformlar arası uygulamalar geliştirmenizi sağlayan bir görsel geliştirme aracıdır . Basit ve kullanımı kolaydır, bu nedenle tek bir uygulama oluşturmak için tonlarca çalışma saatine ihtiyacınız yoktur. Ancak, uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için zamana ve uzmanlığa ihtiyacınız olacak. Benzer şekilde, AppMaster mevcut en güçlü arka ucu sağlar. Havadan yapılmış bir uygulama değil, güçlü bir arka uca sahip olacak. Böylece IOS veya Android uygulamanızı sürekli olarak iyileştirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Çözüm

Bu faktörler, müşterilerin geri gelmesini sağlayan mükemmel bir mobil alışveriş deneyimi oluşturmak için birleşir. Sonuç olarak, Zara uygulaması dünyanın en popüler alışveriş uygulamalarından biri ve markanın satışlarını ve karlılığını artırmaya yardımcı oldu. Bu nedenle, Zara gibi bir çevrimiçi giyim uygulaması oluşturmak, büyüyen e-ticaret pazarından yararlanmanın harika bir yoludur. Bu blog gönderisinde özetlenen adımları takip ederek başarıya giden yolda iyi bir şekilde ilerleyeceksiniz!