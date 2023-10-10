Kodsuz Laboratuvar Bilgi Sistemlerini Geliştirme

Laboratuvar Bilgi Sistemlerini Anlamak

Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS), laboratuvarlarda oluşturulan verileri yönetmek ve işlemek için tasarlanmış, laboratuvar ile diğer sağlık kuruluşları arasında kesintisiz iletişim sağlayan özel bir yazılım çözümüdür. LIS, verimliliğin artırılması, hataların azaltılması ve laboratuvar iş akışlarının kolaylaştırılması açısından çok önemlidir. LIS'in temel işlevleri şunları içerir:

Numune takibi ve yönetimi

Kalite kontrol ve güvence

Kayıt tutma ve raporlama

Veri analizi ve yorumlama

Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR'ler) ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) gibi diğer sağlık sistemleriyle entegrasyon

Verimliliği ve doğruluğu artırmak için rutin süreçlerin otomatikleştirilmesi

Laboratuvar personeli, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalar arasında güvenli ve etkili iletişimi kolaylaştırmak

Doğru ve zamanında laboratuvar verilerine olan talebin artmasıyla birlikte sağlık kuruluşları sürekli olarak kendilerine özgü gereksinimlerine uyum sağlayabilecek ve karar verme süreçlerini hızlandırabilecek gelişmiş LIS çözümleri arıyor.

Geleneksel LIS Geliştirmenin Sınırlamaları

LIS'in modern sağlık bakım ortamlarındaki önemine rağmen, geleneksel laboratuvar bilgi sisteminin geliştirilmesi çoğu zaman aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda zorluk ve sınırlama içerir:

Zaman alıcı ve pahalı geliştirme : Geleneksel programlama yöntemlerini kullanarak sıfırdan özel bir LIS oluşturmak aylar hatta yıllar alabilir. Bu süreç, finansal ve insan kaynaklarına önemli bir yatırım gerektirmekte ve sağlık bütçeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır.

: Geleneksel programlama yöntemlerini kullanarak sıfırdan özel bir LIS oluşturmak aylar hatta yıllar alabilir. Bu süreç, finansal ve insan kaynaklarına önemli bir yatırım gerektirmekte ve sağlık bütçeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Zor özelleştirme : Geleneksel geliştirme yöntemlerinde değişiklik veya güncellemelerin uygulanması, kapsamlı programlama bilgisi ve geliştirme ekipleri arasında yoğun koordinasyon gerektirebilir. Bu, önemli güncellemelerin dağıtımında gecikmelere yol açabilir ve LIS'in çevikliğini azaltabilir.

: Geleneksel geliştirme yöntemlerinde değişiklik veya güncellemelerin uygulanması, kapsamlı programlama bilgisi ve geliştirme ekipleri arasında yoğun koordinasyon gerektirebilir. Bu, önemli güncellemelerin dağıtımında gecikmelere yol açabilir ve LIS'in çevikliğini azaltabilir. Yüksek bakım maliyetleri : Geleneksel yöntemler kullanılarak geliştirilen bir LIS'in bakımı, devam eden bir mali yük olabilir. Düzenli bakım, sorun giderme ve güncellemeler laboratuvar bütçesinin önemli bir kısmını tüketebilir ve bazen özel bir LIS'e sahip olmanın avantajlarından daha ağır basabilir.

: Geleneksel yöntemler kullanılarak geliştirilen bir LIS'in bakımı, devam eden bir mali yük olabilir. Düzenli bakım, sorun giderme ve güncellemeler laboratuvar bütçesinin önemli bir kısmını tüketebilir ve bazen özel bir LIS'e sahip olmanın avantajlarından daha ağır basabilir. Programlama bilgisi gereksinimleri : Geleneksel LIS geliştirme, yüksek düzeyde programlama uzmanlığı gerektirir, bu da sınırlı kodlama deneyimine sahip laboratuvar personelinin sistemin aktif olarak oluşturulmasına veya değiştirilmesine katılmasını zorlaştırır.

Bu sınırlamalar, sağlık kuruluşlarının gelişen laboratuvar gereksinimlerine ayak uydurabilecek güçlü laboratuvar bilgi sistemlerini benimseme yeteneğini engellemekte, karar verme süreçlerinin yavaşlamasına ve operasyonel verimliliğin azalmasına yol açmaktadır.

No-Code Geliştirmenin Yükselişi

Teknolojideki ilerlemeler, kodsuz platformların ortaya çıkmasına neden oldu ve kullanıcılara herhangi bir kodlama uzmanlığı olmadan yazılım uygulamaları oluşturma ve özelleştirme olanağı sağladı. No-code geliştirme, bina uygulamalarına daha erişilebilir, verimli ve çevik bir yaklaşım sunarak, kişiye özel laboratuvar bilgi sistemleri oluşturmak için ideal bir çözüm haline getiriyor.

no-code geliştirmenin temel unsurları şunları içerir:

Görsel geliştirme arayüzü : No-code platformlar, kullanıcıların uygulamalarını oluşturmasını ve özelleştirmesini kolaylaştıran kullanıcı dostu, sürükle ve bırak arayüzü sağlar. Bu, laboratuvar personelinin geliştirme sürecine doğrudan katılmasına olanak tanır ve nihai ürünün kendi gereksinimlerini doğru şekilde yansıtmasını sağlar.

: platformlar, kullanıcıların uygulamalarını oluşturmasını ve özelleştirmesini kolaylaştıran kullanıcı dostu, sürükle ve bırak arayüzü sağlar. Bu, laboratuvar personelinin geliştirme sürecine doğrudan katılmasına olanak tanır ve nihai ürünün kendi gereksinimlerini doğru şekilde yansıtmasını sağlar. Önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler : Bu platformlar genellikle kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına kolayca uyarlayabilecekleri çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler içerir. Bu, geliştirme sürecini daha da hızlandırır ve kapsamlı özelleştirme ihtiyacını azaltır.

: Bu platformlar genellikle kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarına kolayca uyarlayabilecekleri çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler içerir. Bu, geliştirme sürecini daha da hızlandırır ve kapsamlı özelleştirme ihtiyacını azaltır. Geliştirme süresi ve maliyetlerinin azaltılması : No-code geliştirme platformları, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırarak kullanıcıların geleneksel programlama yöntemleri için gereken sürenin çok altında bir sürede özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak sağlık kuruluşları, kaynaklarını hasta sonuçlarını ve bakım kalitesini doğrudan etkileyen diğer kritik alanlara yatırabilir.

: geliştirme platformları, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırarak kullanıcıların geleneksel programlama yöntemleri için gereken sürenin çok altında bir sürede özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak sağlık kuruluşları, kaynaklarını hasta sonuçlarını ve bakım kalitesini doğrudan etkileyen diğer kritik alanlara yatırabilir. Low-code veya no-code beceriler gerekli : no-code platformlarda, kullanıcıların uygulamaları tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için programlama uzmanlığına ihtiyacı yoktur. Bu, geliştirme sürecini demokratikleştirerek daha geniş bir ekip üyesinin içgörüleriyle katkıda bulunmasına olanak tanır ve daha kapsamlı ve etkili bir LIS sağlar.

Bu avantajlar göz önüne alındığında, no-code geliştirme platformları, laboratuvar bilgi sistemlerini geliştirmek isteyen sağlık kuruluşları için giderek daha popüler bir seçim haline geliyor. Laboratuvarlar, no-code teknolojilerden yararlanarak geleneksel geliştirme yaklaşımlarının sınırlamalarının üstesinden gelebilir ve daha çevik, uygun maliyetli ve verimli bir çözümü benimseyebilir.

Laboratuvar Bilgi Sistemleri İçin No-Code Avantajlar

No-code geliştirme platformları, Laboratuvar Bilgi Sistemlerinin (LIS) oluşturulması, özelleştirilmesi ve çalıştırılması için çok sayıda avantaj sunar. Kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran ve geliştirme sürelerini kısaltan no-code çözümler, LIS uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir ve çevik hale getirir. İşte başlıca faydalardan bazıları:

Daha Hızlı Geliştirme: Geleneksel kodlama yöntemleriyle özel bir LIS geliştirmek, karmaşık kodun yazılmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını içeren uzun bir süreç olabilir. No-code platformlar, drag-and-drop işlevi ve görsel tasarım araçlarıyla bu süreci kolaylaştırır. Bu, programcı olmayanların geleneksel yöntemleri kullanarak harcayacağı zamanın çok daha kısa bir sürede uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Geleneksel kodlama yöntemleriyle özel bir LIS geliştirmek, karmaşık kodun yazılmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını içeren uzun bir süreç olabilir. platformlar, işlevi ve görsel tasarım araçlarıyla bu süreci kolaylaştırır. Bu, programcı olmayanların geleneksel yöntemleri kullanarak harcayacağı zamanın çok daha kısa bir sürede uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Uygun Maliyet: Kısaltılmış geliştirme döngüleri, LIS oluşturma ve sürdürme maliyetlerinin azalması anlamına gelir. Kod yazmaya ve test etmeye harcanan zamanı azaltmanın yanı sıra, no-code platformlar, uzman geliştiricilerin işe alınması ihtiyacını en aza indirerek veya ortadan kaldırarak paradan tasarruf sağlar.

Kısaltılmış geliştirme döngüleri, LIS oluşturma ve sürdürme maliyetlerinin azalması anlamına gelir. Kod yazmaya ve test etmeye harcanan zamanı azaltmanın yanı sıra, platformlar, uzman geliştiricilerin işe alınması ihtiyacını en aza indirerek veya ortadan kaldırarak paradan tasarruf sağlar. Özelleştirme: no-code LIS geliştirmenin temel faydalarından biri, uygulamaları benzersiz laboratuvar gereksinimlerine ve iş akışlarına göre özelleştirebilme yeteneğidir. Programcı olmayanlar, uygulamalarını değişen ihtiyaçları karşılayacak ve süreçleri optimize edecek şekilde hızla uyarlayabilir; aksi takdirde bu, önemli miktarda geliştirme süresi ve uzmanlık becerileri gerektirir.

LIS geliştirmenin temel faydalarından biri, uygulamaları benzersiz laboratuvar gereksinimlerine ve iş akışlarına göre özelleştirebilme yeteneğidir. Programcı olmayanlar, uygulamalarını değişen ihtiyaçları karşılayacak ve süreçleri optimize edecek şekilde hızla uyarlayabilir; aksi takdirde bu, önemli miktarda geliştirme süresi ve uzmanlık becerileri gerektirir. Ölçeklenebilirlik: No-code platformlar, küçük klinik laboratuvarlardan büyük ölçekli araştırma tesislerine kadar çeşitli ölçeklerde veri işlemeyi gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu, LIS'inizin kuruluşunuzla birlikte büyüyebileceği, artan veri yüklerini karşılayabileceği ve önemli bir yeniden geliştirmeye ihtiyaç duymadan yeni süreçlere uyum sağlayabileceği anlamına gelir.

platformlar, küçük klinik laboratuvarlardan büyük ölçekli araştırma tesislerine kadar çeşitli ölçeklerde veri işlemeyi gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu, LIS'inizin kuruluşunuzla birlikte büyüyebileceği, artan veri yüklerini karşılayabileceği ve önemli bir yeniden geliştirmeye ihtiyaç duymadan yeni süreçlere uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Güvenlik: Sağlık alanında güvenlik çok önemlidir, özellikle de hassas hasta verilerinin korunması söz konusu olduğunda. No-code geliştirme platformları veri güvenliğini ön planda tutarak uygulamaların Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi gerekli düzenlemelere uygun olmasını sağlar.

Sağlık alanında güvenlik çok önemlidir, özellikle de hassas hasta verilerinin korunması söz konusu olduğunda. geliştirme platformları veri güvenliğini ön planda tutarak uygulamaların Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi gerekli düzenlemelere uygun olmasını sağlar. Kolay Entegrasyon: No-code platformlar, LIS'inizi Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR'ler), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) veya faturalandırma sistemleri gibi diğer sistemlerle entegre etmenizi kolaylaştırır. Bu sistemler arasındaki kusursuz entegrasyonlar, sağlık kuruluşunuz içindeki veri akışını iyileştirir ve iş akışlarını kolaylaştırır.

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AppMaster LIS Geliştirmeyi Nasıl Geliştirir?

AppMaster , Laboratuvar Bilgi Sistemleri de dahil olmak üzere web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmayı basitleştiren çok yönlü no-code bir geliştirme platformudur. Laboratuvar personelinin herhangi bir kodlama uzmanlığı olmadan özel LIS uygulamaları tasarlamasına, oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olacak çok çeşitli araçlar ve özellikler sunar. AppMaster LIS gelişiminize nasıl fayda sağlayabileceği aşağıda açıklanmıştır:

Görsel Tasarım Araçları

AppMaster kullanıcılara ön uç ve arka uç uygulamalar oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle drag-and-drop arayüzü ve görsel tasarım araçları sağlar. Bu araçlar, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların laboratuvar gereksinimlerini karşılayan özel LIS uygulamaları tasarlamalarına olanak tanır.

İş Süreci Tasarımcısı

AppMaster platformu, kullanıcıların laboratuvar iş akışlarını tanımlamasına ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan görsel bir iş süreci tasarımcısına sahiptir. Bu, uygulama geliştirmeyi hızlandırır ve LIS'in laboratuvar tarafından kullanılan süreçlere ve en iyi uygulamalara bağlı kalmasını sağlar.

Entegrasyonlar ve API Desteği

AppMaster önceden oluşturulmuş konektörler ve REST API endpoints aracılığıyla diğer sağlık yönetimi sistemleriyle kusursuz entegrasyonu destekler. Bu, LIS'inizin EHR'ler ve LIMS gibi diğer sistemlerle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak kuruluşunuz genelinde akıcı veri paylaşımını kolaylaştırır.

Hızlı dağıtım

AppMaster ile özel LIS uygulamalarınızı hızlı bir şekilde bulutta veya şirket içinde dağıtabilir, böylece sisteminizi kısa sürede çalışır duruma getirmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Platform ayrıca uygulamanızın tasarımında veya işlevselliğinde değişiklik yaptığınızda kesintisiz güncellemeler sağlar.

Ölçeklenebilir Mimari

AppMaster Go'da (golang), Vue3 ile web uygulamalarında ve Kotlin ve SwiftUI ile mobil uygulamalarda arka uçlar oluşturarak yüksek performanslı, ölçeklenebilir uygulamalar sağlar. Bu, özel LIS'inizin verimlilik veya performanstan ödün vermeden laboratuvarınızla birlikte büyüyebileceği anlamına gelir.

Kaynak Kodu ve İkili Dosya Dışa Aktarma

Kuruluşunuzun şirket içi dağıtıma veya yazılım üzerinde daha fazla kontrole ihtiyacı varsa AppMaster, ikili dosyaları ve hatta özel LIS uygulamanız için kaynak kodunu dışa aktarmanıza olanak tanıyan abonelik planları sunar. Bu, LIS'inizi kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre barındırabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlar.

LIS'i No-Code Teknolojilerle Bütünleştirme

Kod gerektirmeyen LIS'iniz ile diğer sağlık yönetimi sistemleriniz arasındaki entegrasyon, akıcı ve verimli bir laboratuvar operasyonu için çok önemlidir. Neyse ki, AppMaster gibi no-code platformlar kusursuz entegrasyon sağlayarak LIS'inizi çeşitli sistemlere bağlamayı kolaylaştırır.

EHR Entegrasyonları

Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) sistemleri, tıbbi geçmişinden tedavi planlarına kadar kritik hasta bilgilerini saklar. LIS'inizi EHR'lerle entegre etmek, laboratuvarların ilgili klinik verilere erişmesine ve test sonuçlarını paylaşmasına olanak tanıyarak karar verme sürecini hızlandırır ve hasta bakımını iyileştirir.

LIMS Entegrasyonları

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS), laboratuvardaki idari görevleri, numune takibini ve kalite güvencesini yönetir. LIS'inizi bir LIMS ile entegre ederek, iki sistem arasındaki bilgi aktarımını otomatikleştirerek manuel veri girişini azaltabilir ve veri doğruluğunu artırabilirsiniz.

Faturalandırma Sistemi Entegrasyonları

LIS'inizi bir faturalandırma sistemiyle entegre etmek, finansal iş akışlarını kolaylaştırmaya ve faturalandırma süreçlerinin doğru ve zamanında olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. LIS ile faturalandırma sistemi arasındaki kusursuz arayüz sayesinde laboratuvarlar hızlı bir şekilde fatura oluşturabilir ve işlemleri takip edebilir.

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Üçüncü Taraf Araç Entegrasyonları

Laboratuvarlar genellikle veri analitiği, raporlama ve görselleştirme görevleri için özel üçüncü taraf araçları kullanır. Bu araçları LIS'inizle entegre etmek, LIS'ten ayrılmadan veya verileri manuel olarak aktarmadan bunların özelliklerinden yararlanmanıza olanak tanır. AppMaster API desteği ile popüler analiz ve raporlama platformlarına kolayca bağlanarak LIS'inizin işlevselliğini artırabilirsiniz.

AppMaster gibi no-code platformlardan yararlanmak, Laboratuvar Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesini ve dağıtımını büyük ölçüde geliştirebilir. Daha hızlı geliştirme sürelerinden ve artan özelleştirmeden diğer sistemlerle kusursuz entegrasyona kadar no-code çözümler, laboratuvar personelinin LIS uygulamalarını daha etkili ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak laboratuvar iş akışlarında ve hasta bakımında devrim yaratır.

No-Code LIS ile Sonsuz Olanakların Kilidini Açmak

no-code geliştirme platformlarının çok yönlülüğü, mevcut laboratuvar bilgi sistemleri (LIS) işlevselliğinin basit bir şekilde iyileştirilmesinin çok daha ötesine uzanır. Laboratuvarlar bu platformları benimseyerek LIS'leri için geniş bir yelpazedeki olasılıkların kilidini açabilirler. No-code geliştirme, erişilebilir ve kullanıcı dostu tasarım, kusursuz entegrasyon ve uyarlanabilir mimari sağlayarak LIS'in potansiyelini genişletir.

Erişilebilir ve Kullanıcı Dostu Tasarım

No-code platformlar, laboratuvar personelinin kendi sistemlerinin geliştirilmesinin sorumluluğunu üstlenmesine olanak tanır ve tüm sürece daha uygulamalı bir yaklaşımı kolaylaştırır. Bu, LIS'in belirli laboratuvar uygulamaları ve gereksinimleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olabilecek yazılım geliştiricilerine güvenmek yerine laboratuvarın gerçek ihtiyaçları etrafında oluşturulabileceği anlamına gelir.

Üstelik personel, programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan kendi iş akışlarını veya arayüz öğelerini doğrudan özelleştirebilir. Bu, ikinci tahminlerin önlenmesine yardımcı olur ve tasarım sürecini düzene sokarak nihai ürünün laboratuvarın özel ihtiyaçlarını gerçekten yansıtmasını sağlar.

Sorunsuz Entegrasyon Yetenekleri

no-code geliştirmenin en büyük avantajlarından biri LIS'in diğer sağlık sistemleriyle kolayca entegre edilebilmesidir. Geleneksel kodlamanın karmaşık engellerini ortadan kaldıran no-code platformlar, LIS'in Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR'ler), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) ve otomatik veri toplama için birden fazla laboratuvar makinesi gibi sistemlerle verimli bir şekilde senkronize edilmesine olanak tanır.

Bu kesintisiz bağlantı, LIS'in ölçeklenebilirliğini ve genişletilebilirliğini geliştirerek laboratuvarın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarken aynı zamanda yüksek düzeyde birlikte çalışabilirliği korur. Basitçe söylemek gerekirse, no-code geliştirme, LIS'i diğer önemli sağlık sistemlerinden ayıran duvarları yıkar.

Uyarlanabilir ve Çevik Mimari

no-code platformların çevikliği, LIS geliştirmede oyunun kurallarını değiştiriyor. Bir laboratuvarın ihtiyaçları geliştikçe sistemin de bunlara uyum sağlayabilmesi gerekir. AppMaster gibi No-code platformlar, laboratuvarların uygulamalardaki ve iş akışlarındaki büyüme veya değişikliklere uyum sağlamak için LIS'lerini hızla oluşturmasına, değiştirmesine ve yeniden oluşturmasına olanak tanır.

Çevik bir mimarinin LIS'e dahil edilmesi, herhangi bir değişikliğin kolayca hesaba katılmasını sağlayarak maliyetli geliştirme ve bakım bağımlılıkları riskini azaltır. Bu yaklaşım, sistemi laboratuvarın devam eden ihtiyaçlarına göre giderek güncel tutarken teknik borcu etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Laboratuvarda Vatandaş Geliştiricilerini Güçlendirmek

No-code geliştirme platformları yalnızca laboratuvarlara fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda laboratuvar ortamındaki vatandaş geliştiricilere de güç verir. Laboratuvar iş akışları hakkında daha derin bilgiye sahip olan ancak kodlama uzmanlığı olmayan bu kişiler artık LIS'in geliştirilmesinde aktif katılımcılar olacak araçlara sahip.

Vatandaş geliştiricileri sürece dahil etmenin faydaları çok büyüktür; sistemin tasarımı ve oluşumu konusunda değerli içgörüler ve bakış açıları sunar. Bu insanları aramıza katarak, LIS'in tamamı laboratuvarın özel gereksinimlerine göre daha iyi uyarlanabilir; bu, geleneksel geliştirme ortamlarında erişilemeyen bir şeydir.

Yenilikçi Laboratuvar Hizmetleri

Son olarak, no-code geliştirme, laboratuvar hizmetlerinin stratejik inovasyonunda yeni bir çağ açıyor. Laboratuvarlar, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için uygulamalarına yaklaşımlarını yenileyerek yeni iş modelleri ve hizmet tekliflerini denemek için no-code platformların gücünden yararlanabilir. no-code LIS'in benzersiz özelliklerinden yararlanan laboratuvarlar, daha verimli, doğru ve hızlı yanıt veren hizmetler sunarken aynı zamanda sektörlerinin ön sıralarında yer alabilir. Bu dönüşüm, daha bağlantılı ve entegre bir laboratuvar topluluğunun yolunu açıyor.

No-code geliştirme, LIS'lerini geliştirmek veya optimize etmek isteyen laboratuvarlar için birçok olasılığın kilidini açar. Bir laboratuvar, AppMaster gibi no-code platformları benimseyerek LIS tasarımını, entegrasyonunu ve uyarlama yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilir. Bu temel faydalar, laboratuvarın özel gereksinimlerine yanıt olarak sürekli olarak gelişebilen daha çevik, verimli ve kullanıcı dostu bir LIS'e katkıda bulunur. no-code laboratuvar bilgi sistemleri çağı geldi ve laboratuvarların veri yönetimine ve iş akışlarına yaklaşımları değişiyor.