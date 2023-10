In de context van relationele databases verwijst herstel naar het proces waarbij een database in een consistente staat wordt hersteld door de verloren of beschadigde gegevens als gevolg van een storing, crash of corruptie te herstellen. Dit proces heeft tot doel de integriteit, consistentie en betrouwbaarheid van een databasesysteem te behouden door ervoor te zorgen dat de vastgelegde transacties permanent zijn en dat de effecten van mislukte of niet-vastgelegde transacties teniet worden gedaan. Het belang van een effectieve herstelstrategie kan niet genoeg worden benadrukt, aangezien databasesystemen cruciale componenten zijn van veel softwareapplicaties, inclusief applicaties die zijn gemaakt en geïmplementeerd met behulp van het AppMaster no-code platform.

Databaseherstel is vaak gebaseerd op twee sleutelconcepten: Write-Ahead Logging (WAL) en checkpointing. Write-Ahead Logging is een protocol dat voorschrijft dat voordat een wijziging in de database wordt toegepast, de wijziging eerst moet worden vastgelegd in de vorm van een logboekinvoer. In deze logboekvermelding wordt informatie vastgelegd over de transactie die tot de wijziging heeft geleid, inclusief de oorspronkelijke waarde en de gewijzigde waarde van de betrokken gegevens. Logboekgegevens worden opeenvolgend opgeslagen in een logbestand, dat tijdens het herstelproces kan worden gebruikt om de database terug te zetten naar de vorige staat voordat de fout optrad. Checkpointing daarentegen is een proces dat de hersteltijd helpt minimaliseren door de databasestatus periodiek te synchroniseren met de logboeken. Tijdens een controlepuntoperatie worden alle wijzigingen die in het logbestand zijn vastgelegd, toegepast op de database, waardoor feitelijk een stabiel punt wordt gecreëerd waarnaar het systeem kan terugkeren in geval van een storing.

Er zijn meerdere benaderingen voor databaseherstel, afhankelijk van het type fout, de omvang van de schade en de beschikbare back-up- en herstelbronnen. Enkele van de belangrijkste hersteltechnieken zijn:

Transactie terugdraaien : Deze techniek wordt gebruikt om de effecten van een mislukte of afgebroken transactie ongedaan te maken. Het gaat om het gebruik van de logboekvermeldingen om eventuele wijzigingen ongedaan te maken die de niet-vastgelegde transactie in de database heeft aangebracht. Het transactie-rollback-proces zorgt ervoor dat de database in een consistente staat blijft, zelfs als er een fout optreedt tijdens de uitvoering van de transactie.

: Deze techniek wordt gebruikt om de effecten van een mislukte of afgebroken transactie ongedaan te maken. Het gaat om het gebruik van de logboekvermeldingen om eventuele wijzigingen ongedaan te maken die de niet-vastgelegde transactie in de database heeft aangebracht. Het transactie-rollback-proces zorgt ervoor dat de database in een consistente staat blijft, zelfs als er een fout optreedt tijdens de uitvoering van de transactie. Transactie Rollforward : deze techniek wordt gebruikt bij het herstellen van een database vanaf een back-up. Het proces begint met het herstellen van de database naar de staat die wordt weerspiegeld in de back-up, en gebruikt vervolgens de logboekgegevens om eventuele vastgelegde transacties toe te passen die hebben plaatsgevonden nadat de back-up is gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de database up-to-date wordt gebracht en alle wijzigingen bevat die vóór de fout zijn doorgevoerd.

: deze techniek wordt gebruikt bij het herstellen van een database vanaf een back-up. Het proces begint met het herstellen van de database naar de staat die wordt weerspiegeld in de back-up, en gebruikt vervolgens de logboekgegevens om eventuele vastgelegde transacties toe te passen die hebben plaatsgevonden nadat de back-up is gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de database up-to-date wordt gebracht en alle wijzigingen bevat die vóór de fout zijn doorgevoerd. Mediaherstel : Mediaherstel is nodig wanneer een databasefout wordt veroorzaakt door schade aan de opslagmedia, zoals een schijfstoring of beschadiging. Dit proces omvat het herstellen van de database vanaf een back-up en het vervolgens toepassen van alle relevante logboekvermeldingen om de database up-to-date te brengen. Mediaherstel is essentieel voor het beschermen van gegevens tegen hardwarestoringen en andere fysieke catastrofes.

: Mediaherstel is nodig wanneer een databasefout wordt veroorzaakt door schade aan de opslagmedia, zoals een schijfstoring of beschadiging. Dit proces omvat het herstellen van de database vanaf een back-up en het vervolgens toepassen van alle relevante logboekvermeldingen om de database up-to-date te brengen. Mediaherstel is essentieel voor het beschermen van gegevens tegen hardwarestoringen en andere fysieke catastrofes. Point-in-Time Recovery : Deze techniek wordt gebruikt wanneer een database moet worden hersteld naar een specifiek tijdstip, in plaats van naar de laatste staat. Het omvat het herstellen van de database vanaf een back-up en het vervolgens doorrollen van de vastgelegde transacties naar de opgegeven tijdstempel. Deze herstelmethode wordt vaak gebruikt in gevallen waarin menselijke fouten of applicatiefouten hebben geleid tot gegevensbeschadiging of onbedoelde gegevensverwijdering.

Het implementeren van een effectieve herstelstrategie vereist passende planning, testen en monitoring. Het omvat het opstellen van back-up- en herstelbeleid, zoals het bepalen van de frequentie en het type databaseback-ups, het identificeren van de aanvaardbare Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO), het garanderen dat de back-up- en herstelinfrastructuur beschikbaar en betrouwbaar is, en het uitvoeren van regelmatige tests om de effectiviteit van de herstelstrategie te valideren. In de context van applicaties die met AppMaster zijn gemaakt, is het van cruciaal belang dat klanten de herstelvereisten van hun respectievelijke relationele databasesystemen begrijpen en passende maatregelen treffen om hun gegevens te beschermen en de integriteit ervan te behouden bij mogelijke storingen.

Samenvattend is herstel in relationele databases een cruciaal proces dat gegevens beschermt tegen verlies of corruptie veroorzaakt door verschillende fouten. Het garandeert database-integriteit en consistentie door het systeem in een stabiele staat te herstellen en de gevolgen van mislukte transacties ongedaan te maken. AppMaster klanten moeten zich bewust zijn van het belang van databaseherstel en moeten proactieve stappen ondernemen om effectieve herstelstrategieën voor hun applicaties op te zetten, inclusief het plannen, testen en monitoren van databaseback-up-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden.