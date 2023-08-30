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Виртуализация развертывания

30, авг. 2023

Виртуализация развертывания в контексте разработки программного обеспечения означает использование технологий виртуализации для создания, эксплуатации и управления программными приложениями в децентрализованной, изолированной и масштабируемой среде. Он предполагает инкапсуляцию приложения и его зависимостей внутри виртуального контейнера, который можно развернуть в различных системных инфраструктурах, физических или облачных, без необходимости изменения базового кода приложения. Виртуализация развертывания повышает общую эффективность, мобильность и гибкость жизненного цикла разработки программного обеспечения, обеспечивая более быстрое, экономичное и согласованное развертывание приложений.

В основе виртуализации развертывания лежит контейнеризация, представляющая собой легкую портативную технологию упаковки приложений и их необходимых библиотек, сред выполнения и других зависимостей. Контейнеры позволяют разработчикам создавать изолированные среды для последовательного запуска приложений на различных платформах. Docker и Kubernetes — две популярные технологии контейнеризации, которые внесли значительный вклад в внедрение виртуализации развертывания при разработке программного обеспечения. Кроме того, виртуальные машины (ВМ) являются еще одной распространенной технологией виртуализации; они обеспечивают более высокую степень изоляции за счет эмуляции целых операционных систем, хотя и с большим потреблением ресурсов.

AppMaster, современная платформа no-code, использует преимущества виртуализации развертывания, обеспечивая беспрепятственное создание и развертывание серверных, веб- и мобильных приложений. AppMaster упрощает процесс разработки, позволяя пользователям визуально проектировать модели данных, бизнес-процессы и API. Создавая исходный код для серверных, веб- и мобильных приложений с использованием передовых технологий, таких как Go, Vue.js и серверных платформ для Android и iOS, AppMaster обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и экономическую эффективность.

Более того, AppMaster использует возможности виртуализации развертывания за счет использования контейнеров Docker, позволяя быстро и последовательно развертывать приложения в различных конфигурациях облачной инфраструктуры. Серверные приложения без сохранения состояния, созданные AppMaster, особенно хорошо подходят для виртуализации развертывания, поскольку они обеспечивают превосходную масштабируемость для различных корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

В последние годы виртуализация развертывания получила распространение в разработке программного обеспечения благодаря своим многочисленным преимуществам:

  • Переносимость и согласованность. Виртуализация гарантирует, что приложения будут работать согласованно и вести себя одинаково в различных инфраструктурах, снижая риски, возникающие из-за несоответствий среды и зависимостей инфраструктуры.
  • Масштабируемость и эффективность использования ресурсов. Инкапсулируя приложения и их зависимости в легко воспроизводимом формате, виртуализация упрощает процесс горизонтального или вертикального масштабирования приложений для удовлетворения меняющегося спроса. Кроме того, контейнеризация, в отличие от виртуальных машин, обеспечивает повышенную эффективность использования ресурсов за счет совместного использования ресурсов хостовой операционной системы и создания нескольких контейнеров на одном хост-компьютере.
  • Изоляция и отказоустойчивость. Виртуализация развертывания обеспечивает изоляцию между приложениями и их базовой инфраструктурой, а также между отдельными контейнерами или виртуальными машинами. В результате сбои программного обеспечения и уязвимости безопасности с меньшей вероятностью будут распространяться и влиять на другие приложения, находящиеся в той же инфраструктуре.
  • Скорость и гибкость. Благодаря технологиям виртуализации развертывания разработчики могут быстро предоставлять новые экземпляры, среды или услуги, что позволяет ускорить циклы выпуска, тестирования и конвейеры непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD). Он расширяет возможности методов DevOps и гибких методологий за счет оптимизации процессов разработки, тестирования и развертывания.

В заключение отметим, что виртуализация развертывания играет решающую роль в современной разработке программного обеспечения, обеспечивая повышенную эффективность, переносимость и масштабируемость. Изолируя приложения и их зависимости внутри виртуальных контейнеров или виртуальных машин, эта технологическая парадигма обеспечивает более быстрое и экономичное развертывание приложений. Платформа AppMaster no-code демонстрирует возможности виртуализации развертывания, создавая и развертывая серверные, веб- и мобильные приложения быстро, последовательно и с минимальным техническим долгом. Использование виртуализации развертывания открывает путь к более отказоустойчивым, адаптируемым и перспективным программным решениям, которые могут идти в ногу с постоянно меняющимися бизнес-требованиями и технологическими достижениями.

Изучите больше терминов:
Агент развертывания Безопасность развертывания История развертываний Кластер развертывания Конвейер развертывания Модуль развертывания Окно развертывания Оркестровка развертывания Отзывы о развертывании Панель развертывания Последовательное развертывание Предварительное развертывание Развертывание сине-зеленого цвета Рекомендации по развертыванию Согласованность развертывания Стратегия развертывания

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