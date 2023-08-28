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Интерфейсные веб-API

28, авг. 2023

Интерфейсные веб-API в контексте разработки внешнего программного обеспечения относятся к набору предопределенных функций, методов, протоколов и инструментов, которые облегчают беспрепятственное взаимодействие между клиентскими веб-приложениями и различными веб-службами, ресурсами или внешними системами. Эти интерфейсы позволяют разработчикам получать доступ к определенным функциям или данным и манипулировать ими, предоставляя хорошо документированный набор точек входа, не требуя глубокого понимания базовой реализации или сложности рассматриваемой системы. Используя интерфейсные веб-API, веб-разработчики могут использовать широкий спектр функций, включая, помимо прочего, манипулирование DOM, связь с серверными API, геолокацию, веб-хранилище, мультимедийные возможности и обновления в реальном времени.

AppMaster, платформа no-code, предназначенная для разработки серверных, веб-приложений и мобильных приложений, предлагает комплексный набор инструментов для создания внешних приложений, которые взаимодействуют с веб-API через визуальный пользовательский интерфейс и конструкторы бизнес-логики. Это позволяет пользователям быстро создавать, тестировать и развертывать веб-приложения, построенные на современных платформах, таких как Vue.js, TypeScript и других передовых технологиях. Интерфейсные веб-API AppMaster соответствуют отраслевым стандартам, гарантируя, что созданные приложения остаются пригодными для обслуживания, при этом придерживаясь лучших практик в области производительности, безопасности и доступности.

Интерфейсные веб-API играют решающую роль в современной веб-разработке, поскольку они позволяют приложениям становиться более отзывчивыми, динамичными и интерактивными. Согласно опросу Stack Overflow, проведенному в 2021 году, более 75% веб-разработчиков используют JavaScript, язык программирования, преимущественно используемый для веб-разработки на стороне клиента, что указывает на высокий спрос на использование интерфейсных веб-API в веб-приложениях. Предоставляя разработчикам уровень абстракции, эти API помогают оптимизировать рабочие процессы разработки, что делает процесс более эффективным и экономичным.

Примеры популярных интерфейсных веб-API включают следующее:

  • Fetch API: современный, мощный и гибкий API для обработки HTTP-запросов и ответов. Он упрощает процесс получения ресурсов с сервера и предлагает улучшенные возможности обработки ошибок по сравнению со своим предшественником, XMLHttpRequest API.
  • API DOM (объектная модель документа): важный компонент веб-разработки. Он позволяет разработчикам перемещаться, манипулировать и взаимодействовать с иерархической структурой и элементами в документе HTML или XML.
  • API геолокации: обеспечивает доступ к данным о географическом местоположении пользователя (с разрешения), позволяя разработчикам создавать веб-приложения с учетом местоположения, используя GPS, Wi-Fi и другие источники данных.
  • API веб-хранилища: простой, но мощный механизм хранения и получения данных на стороне клиента. Он позволяет разработчикам сохранять данные между сеансами браузера и улучшать взаимодействие с пользователем за счет создания более отзывчивых и персонализированных приложений.
  • API веб-уведомлений: позволяет веб-приложениям отправлять push-уведомления для оповещения пользователей о важных обновлениях или событиях при условии согласия пользователя.

Интерфейсные веб-API также помогают облегчить взаимодействие между различными системами или компонентами как снаружи, так и внутри приложения. Например, разработчики могут использовать API WebSockets для создания двунаправленных каналов связи в реальном времени между клиентами и серверами, обеспечивая более отзывчивый и привлекательный пользовательский интерфейс. Аналогичным образом, проблемы совместимости, такие как совместное использование ресурсов между источниками (CORS), могут быть эффективно решены с помощью API CORS, который упрощает и защищает процесс запроса ресурсов между доменами.

Кроме того, с появлением прогрессивных веб-приложений (PWA) появилось новое поколение интерфейсных веб-API, которые дают разработчикам возможность создавать веб-приложения с возможностями, близкими к нативным. Service Workers, Push API и API фоновой синхронизации — это примеры технологий, которые позволяют создавать автономные, высокопроизводительные и устанавливаемые веб-приложения, которые устраняют разрыв между традиционными веб-приложениями и собственными мобильными приложениями.

В заключение отметим, что интерфейсные веб-API значительно обогатили сферу веб-разработки и позволили разработчикам относительно легко создавать захватывающие, гибкие и привлекательные веб-приложения. Платформа AppMaster no-code использует эти API в сочетании с надежным набором инструментов, инфраструктур и сгенерированного исходного кода, что позволяет предприятиям и предприятиям быстро разрабатывать и развертывать масштабируемые, поддерживаемые и расширяемые приложения, что позволяет им достичь конкурентного преимущества. в развивающемся цифровом ландшафте.

Изучите больше терминов:
Адаптивный дизайн интерфейса Анализ пакета внешнего интерфейса Анимация внешнего интерфейса Аппаратное ускорение внешнего интерфейса Архитектура внешних компонентов Запросы контейнера внешнего интерфейса Интерфейсное воспроизведение видео Интерфейсные веб-API Локализация и интернационализация внешнего интерфейса Отложенная загрузка внешнего интерфейса Практика обеспечения безопасности внешнего интерфейса Прогрессивное улучшение внешнего интерфейса Сообщество фронтенд-разработчиков Теория цвета внешнего интерфейса Фреймворки JavaScript для внешнего интерфейса Фронтенд-сеть доставки контента (CDN)

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