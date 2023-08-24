Управление проектами No-Code в контексте разработки программного обеспечения относится к процессу планирования, организации, выполнения и контроля проектов с использованием платформ и инструментов no-code, которые позволяют людям без формального опыта программирования проектировать, разрабатывать и развертывать полные полноценные программные приложения с минимальным кодированием или вообще без него. В последние годы разработка no-code приобрела значительную популярность, поскольку позволяет быстро разрабатывать и развертывать настраиваемые приложения, значительно сокращая при этом затраты, время и сложность разработки.

Согласно отчету Gartner, к 2024 году более 65% проектов по разработке программного обеспечения будут включать в себя инструменты no-code или low-code, с упором на быструю разработку приложений и управление бизнес-процессами. Эта тенденция подпитывается растущей потребностью предприятий быстро и эффективно реализовывать стратегии цифровой трансформации, а также растущей нехваткой разработчиков программного обеспечения на рынке труда.

Одной из образцовых платформ no-code, которая появилась, чтобы помочь предприятиям удовлетворить растущий спрос на быструю и экономически эффективную разработку программного обеспечения, является AppMaster. AppMaster — это мощный инструмент no-code, который позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения. С помощью AppMaster люди могут визуально разрабатывать модели данных, бизнес-процессы, API REST и endpoints WebSocket для серверных приложений. Кроме того, платформа позволяет пользователям разрабатывать интерактивные пользовательские интерфейсы для веб- и мобильных приложений с использованием компонентов drag-and-drop, а также создавать необходимую бизнес-логику для каждого компонента.

AppMaster берет на себя весь жизненный цикл приложения: от создания исходного кода до компиляции, тестирования, упаковки и развертывания приложения в нужной среде. Такой уровень автоматизации не только упрощает процесс разработки, но и гарантирует, что приложения не будут иметь технической задолженности, поскольку они создаются с нуля для каждой итерации.

Управление проектами No-Code играет решающую роль в процессе разработки приложений, особенно когда речь идет о совместной работе, общении и распределении ресурсов. Благодаря внедрению платформ no-code, таких как AppMaster, руководители проектов и заинтересованные стороны могут эффективно объединить разнообразную команду разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и экспертов в предметной области, способствуя эффективному общению и сотрудничеству на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Поскольку платформы no-code стали более совершенными и всеобъемлющими, управление проектами No-Code эволюционировало и теперь охватывает широкий спектр действий и обязанностей, таких как:

Определение содержания, целей и результатов проекта в среде no-code

Разработка планов и графиков проекта, включая распределение ресурсов и сроки.

Создание и поддержание каналов связи между членами команды и заинтересованными сторонами.

Мониторинг и управление проектными рисками, проблемами и изменениями

Обеспечение качества и соответствия отраслевым стандартам, нормам и передовым практикам.

Измерение и отчетность по эффективности и прогрессу проекта с использованием инструментов и показателей, специфичных для платформы.

Координация и контроль работы межфункциональных команд для достижения целей проекта.

Обеспечение обучения, наставничества и поддержки членов команды по использованию инструментов и методологий no-code

Оценка эффективности инструментов и стратегий no-code и принятие новых подходов по мере необходимости.

Управление проектами No-Code — это новая парадигма в разработке программного обеспечения, которая использует возможности платформ и инструментов no-code для более эффективной, экономичной и с меньшими рисками доставки программных приложений. Применяя управление проектами No-Code, организации могут ускорить реализацию стратегий цифровой трансформации и гибко и уверенно реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. Поскольку функциональные возможности и возможности инструментов no-code таких как AppMaster продолжают расти, компании могут ожидать, что распространение управления проектами No-Code произведет революцию в сфере разработки программного обеспечения и позволит большему количеству людей участвовать в создании инновационных и эффективных программных решений.