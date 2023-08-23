Распознавание изображений No-Code — это передовое и интуитивно понятное решение для автоматизации процессов распознавания изображений с использованием алгоритмов машинного обучения и методов искусственного интеллекта (ИИ) без необходимости традиционных знаний в области программирования или кодирования. Упрощая процесс разработки, технология распознавания изображений No-Code позволяет частным лицам и предприятиям создавать высокоточные и сложные приложения для распознавания изображений за небольшую часть времени, усилий и затрат, обычно связанных с проектами такого типа. Такой подход существенно расширяет сферу применения и потенциал технологии распознавания изображений, делая ее доступной широкому кругу пользователей, независимо от их технической подготовки.

Недавние опросы и исследования показали впечатляющий рост внедрения технологий no-code. Согласно отчету, опубликованному MarketsandMarkets, рынок платформ для разработки no-code оценивался в 4,32 миллиарда долларов в 2017 году и, как ожидается, к 2022 году достигнет 27,23 миллиарда долларов, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 44,49% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на эффективные, масштабируемые и экономичные альтернативы традиционным системам распознавания изображений стал ключевым фактором, способствующим появлению решений для распознавания изображений No-Code.

С развитием таких платформ, как AppMaster, пользователи теперь могут легко создавать приложения для распознавания изображений, используя интуитивно понятные интерфейсы drag-and-drop и готовые компоненты. Это не только ускоряет процесс разработки, но и устраняет необходимость в специальных навыках программирования и снижает риск ошибок. Кроме того, мощные инструменты AppMaster no-code позволяют клиентам визуально создавать модели данных, проектировать бизнес-логику с помощью визуального конструктора бизнес-процессов (BP), а также беспрепятственно создавать конечные точки REST API и WebSocket Secure (WSS) для облегчения эффективной передачи данных и связи между ними. приложение и внешние системы.

Процесс распознавания изображений No-Code обычно начинается со сбора и организации данных изображений, которые могут быть получены из различных каналов, включая библиотеки изображений, платформы социальных сетей и каналы камер. Затем эти данные предварительно обрабатываются с использованием таких методов, как изменение размера изображения, нормализация и увеличение, чтобы обеспечить качество и согласованность набора данных. Затем к набору данных применяются алгоритмы машинного обучения (ML) для создания соответствующих функций и шаблонов для точной классификации изображений. Модели машинного обучения постоянно совершенствуются и совершенствуются по мере увеличения объема данных, что приводит к более высокой точности прогнозирования и надежным возможностям распознавания изображений.

Одним из ключевых преимуществ распознавания изображений No-Code является устранение технического долга, связанного с разработкой традиционных приложений. AppMaster интеллектуально создает приложения с нуля при изменении требований, обеспечивая плавную масштабируемость и адаптируемость к различным сценариям использования и отраслям. Этот процесс значительно снижает риск потенциальных узких мест и сбоев, возникающих из-за устаревших систем, устаревших функций или проблем совместимости. Кроме того, серверный подход AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store и Play Market, что оптимизирует цикл обслуживания и обновления приложений.

Решения для распознавания изображений No-Code широко применяются в различных отраслях, включая розничную торговлю, здравоохранение, безопасность, сельское хозяйство и транспорт. Например, ритейлеры используют технологию распознавания изображений для улучшения качества обслуживания клиентов посредством визуального поиска товаров, сравнения цен и персонализированных рекомендаций. Аналогичным образом, поставщики медицинских услуг используют возможности распознавания изображений для анализа медицинских изображений, помогая в диагностике и лечении таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Распознавание изображений No-Code — это революционная технология, которая упрощает доступ к расширенным возможностям распознавания изображений, позволяя пользователям с минимальными знаниями в области кодирования разрабатывать, внедрять и управлять мощными приложениями для распознавания изображений. Используя платформы no-code такие как AppMaster, компании могут ускорить сроки разработки приложений, сократить расходы и устранить техническую задолженность, что приведет к более эффективным и масштабируемым реализациям распознавания изображений. Учитывая быстро растущий рынок и расширяющиеся возможности приложений, нет сомнений в том, что распознавание изображений No-Code продолжит оставаться движущей силой эволюции разработки и внедрения приложений в ближайшие годы.