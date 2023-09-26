Автоматизированное тестирование — это метод тестирования программного обеспечения, в котором используются различные автоматизированные инструменты, сценарии и платформы для систематического выполнения заранее определенных тестовых примеров, сравнения фактических результатов с ожидаемыми и сообщения о любых дефектах с целью проверки качества, производительности и производительности программного продукта. и функциональность. В контексте тестирования и обеспечения качества основной целью автоматизированного тестирования является минимизация ручных усилий, связанных с повторным выполнением тестов, тем самым сокращая общее время тестирования, а также повышая надежность, точность и согласованность результатов тестирования.

AppMaster, ведущая платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, не только упрощает процесс разработки приложений, но и интегрирует автоматическое тестирование как часть рабочего процесса платформы. Автоматически генерируя исходный код и запуская тесты в процессе сборки приложения, AppMaster обеспечивает эффективность и качество создаваемых продуктов.

Автоматизированное тестирование включает в себя несколько этапов, таких как планирование тестирования, разработка теста, выполнение теста и составление отчета о тестировании. В ходе планирования тестирования группа тестирования определяет модули приложения, требования пользователей и тестовые сценарии, подходящие для автоматизации. Проектирование тестов предполагает создание тестовых сценариев и данных, настройку среды тестирования и выбор подходящих инструментов, инфраструктур и библиотек автоматического тестирования в зависимости от языков программирования, платформ и технологий, используемых в тестируемом приложении.

Выполнение теста включает запуск автоматических тестовых сценариев либо постоянно, как часть непрерывной интеграции (CI), либо через запланированные интервалы при развертывании приложения у предпочтительного облачного поставщика или на локальных серверах. Результаты тестирования, предоставляемые автоматизированными инструментами, позволяют группам тестирования и разработки быстро выявлять проблемы в приложении и вносить необходимые исправления, прежде чем отправлять его в производство. Наконец, отчеты о тестировании объединяют результаты всех выполненных тестовых случаев и представляют их в комплексном и легко понятном формате для оценки качества и производительности приложения.

Использование автоматизированного тестирования сопровождается рядом преимуществ, в том числе:

Эффективность. Автоматические тесты можно выполнять быстрее и чаще, чем ручные, что позволяет значительно сократить общее время тестирования.

Автоматические тесты можно выполнять быстрее и чаще, чем ручные, что позволяет значительно сократить общее время тестирования. Точность: автоматизированное тестирование исключает риск человеческих ошибок, обеспечивая большую точность и последовательность результатов.

автоматизированное тестирование исключает риск человеческих ошибок, обеспечивая большую точность и последовательность результатов. Экономическая эффективность: хотя первоначальные затраты на настройку автоматического тестирования выше, долгосрочные затраты на тестирование снижаются за счет сокращения ручных усилий и меньшего количества повторных тестов.

хотя первоначальные затраты на настройку автоматического тестирования выше, долгосрочные затраты на тестирование снижаются за счет сокращения ручных усилий и меньшего количества повторных тестов. Адаптивность. Автоматизированное тестирование является универсальным и поддерживает различные типы тестов, включая функциональное, нефункциональное, модульное, интеграционное, системное, регрессионное, дымовое тестирование и тестирование работоспособности и другие.

Автоматизированное тестирование является универсальным и поддерживает различные типы тестов, включая функциональное, нефункциональное, модульное, интеграционное, системное, регрессионное, дымовое тестирование и тестирование работоспособности и другие. Возможность повторного использования. Тестовые сценарии, написанные для автоматического тестирования, можно использовать несколько раз в разных тестовых средах и версиях приложений, что делает их устойчивым решением для тестирования.

Важно отметить, что хотя автоматическое тестирование дает многочисленные преимущества, оно не устраняет необходимости ручного тестирования. Ручное тестирование остается неоценимым для изучения пользовательского опыта, визуального дизайна и других факторов, которые не могут быть эффективно оценены с помощью автоматизированных инструментов. Следовательно, хорошо продуманная стратегия тестирования должна включать в себя как ручные, так и автоматизированные методы тестирования, чтобы обеспечить всесторонний охват, поддерживать высокое качество продукции и соответствовать ожиданиям клиентов.

Несколько широко используемых в отрасли инструментов автоматизированного тестирования включают Selenium, JUnit, TestNG, Apache JMeter и LoadRunner. Кроме того, существует множество платформ тестирования с открытым исходным кодом и коммерческих платформ, таких как Cucumber, Appium и Xamarin.UITest, которые удовлетворяют различным требованиям и сценариям тестирования. В случае приложений, созданных AppMaster, платформа использует комбинацию популярных и надежных инструментов и сред тестирования для выполнения автоматического тестирования на основе языков программирования и технологий, используемых в приложении — Go (golang) для серверных приложений, фреймворк Vue3 и JS/TS для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

В заключение, автоматическое тестирование играет решающую роль в мире тестирования программного обеспечения и обеспечения качества, обеспечивая быстрый, надежный и последовательный подход к оценке качества и функциональности продукта. При использовании в рамках комплексной стратегии тестирования, которая также включает методы ручного тестирования, автоматическое тестирование может значительно улучшить общее качество продукта, повысить удовлетворенность клиентов и увеличить шансы на успех в бизнесе. Используя возможности автоматизированного тестирования, AppMaster позволяет своим клиентам достичь этих и многих других преимуществ, одновременно сокращая технический долг и обеспечивая масштабируемость своих приложений.