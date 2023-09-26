Дымовое тестирование, также известное как проверочное тестирование сборки или тестирование работоспособности, — это тип предварительного тестирования, выполняемого для сборки программного обеспечения для обеспечения его стабильности, функциональности и производительности. Его основная цель — провести быструю оценку состояния программного обеспечения, проверив, что его критические функции и функции работают должным образом, не вдаваясь в подробности каждой функции.

Этот метод тестирования включает в себя выполнение минимального набора важных тестовых примеров или сценариев тестирования, которые охватывают основные функции приложения. Дымовое тестирование служит первой линией защиты от потенциальных дефектов программного обеспечения на ранней стадии процесса разработки. Это помогает выявить любые серьезные проблемы, которые могут помешать сборке программного обеспечения, например сбои установки, сбои системы или критические функциональные ошибки, тем самым экономя время и ресурсы.

Дымовое тестирование часто проводится как часть процесса непрерывной интеграции (CI), чтобы гарантировать, что новые изменения кода не окажут неблагоприятного воздействия на сборку программного обеспечения, сохраняя программное обеспечение в готовом к выпуску состоянии. Согласно отчету Standish Group, 88% программных проектов выполняются с превышением срока, бюджета или того и другого, что приводит к необходимости раннего выявления и устранения критических дефектов, которые эффективно устраняет дымовое тестирование.

Платформа AppMaster no-code была разработана для обеспечения бесперебойной разработки программного обеспечения путем создания, компиляции, тестирования и развертывания серверных, веб- и мобильных приложений с эффективностью и минимальным вмешательством. Используя концепцию дымового тестирования, AppMaster интегрирует эту технику в свой автоматизированный процесс тестирования, позволяя платформе быстро выявлять любые потенциальные проблемы в создаваемых приложениях до того, как они попадут в руки клиентов.

Некоторые ключевые преимущества включения Smoke Testing в жизненный цикл разработки программного обеспечения включают в себя:

Раннее обнаружение дефектов: проведение дымового тестирования на начальных этапах процесса разработки позволяет выявить и устранить критические проблемы на раннем этапе, сокращая время и затраты, связанные с устранением дефектов.

проведение дымового тестирования на начальных этапах процесса разработки позволяет выявить и устранить критические проблемы на раннем этапе, сокращая время и затраты, связанные с устранением дефектов. Повышенная уверенность в изменениях кода. Благодаря способности Smoke Testing быстро проверять стабильность кодовой базы после каждой интеграции разработчики обретают уверенность в изменениях своего кода и могут переходить к более сложным стратегиям тестирования.

Благодаря способности Smoke Testing быстро проверять стабильность кодовой базы после каждой интеграции разработчики обретают уверенность в изменениях своего кода и могут переходить к более сложным стратегиям тестирования. Эффективность времени и ресурсов: дымовое тестирование позволяет быстро выявлять серьезные дефекты в сборке, позволяя команде разработчиков расставить приоритеты в решении этих проблем, не тратя время на обширное тестирование второстепенных функций.

дымовое тестирование позволяет быстро выявлять серьезные дефекты в сборке, позволяя команде разработчиков расставить приоритеты в решении этих проблем, не тратя время на обширное тестирование второстепенных функций. Непрерывная интеграция и доставка. В рамках процесса CI дымовое тестирование может быть автоматизировано, что способствует более быстрому и эффективному выпуску кода и открывает путь к непрерывному развертыванию (CD).

Пример сценария использования дымового тестирования: несколько разработчиков работают над проектом и фиксируют изменения своего кода в центральном репозитории. Интеграция этих изменений кода может вызвать конфликты и привести к появлению невидимых проблем в системе. Здесь процесс дымового тестирования выполняется как часть обычного конвейера развертывания, гарантируя, что каждая новая сборка, созданная из объединенного кода, является стабильной и функциональной.

Со временем возросшая автоматизация тестирования и внедрение принципов DevOps подчеркнули роль дымового тестирования в процессе разработки программного обеспечения. Автоматизированное дымовое тестирование является жизненно важным компонентом стратегии обеспечения качества, помогая командам разработчиков быстро выявлять и устранять потенциальные проблемы на ранних этапах разработки. Такая практика гарантирует, что на дальнейшие этапы тестирования и развертывания переходят только стабильные и функциональные сборки, что приводит к созданию надежных и эффективных программных приложений.

В заключение отметим, что дымовое тестирование — это ценный метод тестирования, который помогает выявлять критические проблемы на ранних этапах цикла разработки, позволяя разработчикам устранять потенциальные риски и поддерживать стабильные сборки программного обеспечения на протяжении всего процесса разработки. AppMaster, как платформа no-code, интегрирует Smoke Testing в свои процедуры автоматического тестирования, обеспечивая создание высококачественных, надежных приложений, удовлетворяющих разнообразные потребности своих клиентов – от малого бизнеса до крупных предприятий.