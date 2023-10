Il test automatizzato è un metodo di test del software che impiega una varietà di strumenti, script e framework automatizzati per eseguire sistematicamente casi di test predefiniti, confrontare i risultati effettivi con quelli attesi e segnalare eventuali difetti allo scopo di convalidare la qualità, le prestazioni, e funzionalità. Nel contesto dei test e della garanzia della qualità, l'obiettivo primario dei test automatizzati è ridurre al minimo lo sforzo manuale coinvolto nell'esecuzione ripetitiva dei test, riducendo così il tempo complessivo dei test e migliorando l'affidabilità, l'accuratezza e la coerenza dei risultati dei test.

AppMaster, una piattaforma leader no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, non solo semplifica il processo di sviluppo delle applicazioni ma integra anche test automatizzati come parte del flusso di lavoro della piattaforma. Generando automaticamente il codice sorgente ed eseguendo test durante il processo di creazione dell'applicazione, AppMaster garantisce l'efficienza e la qualità dei prodotti creati.

Il test automatizzato prevede più passaggi, come la pianificazione dei test, la progettazione dei test, l'esecuzione dei test e il reporting dei test. Durante la pianificazione del test, il team di test identifica i moduli applicativi, i requisiti utente e i casi di test adatti all'automazione. La progettazione del test implica la creazione di script e dati di test, la configurazione dell'ambiente di test e la selezione di strumenti, framework e librerie di test automatizzati adeguati, a seconda dei linguaggi di programmazione, delle piattaforme e delle tecnologie utilizzate nell'applicazione sottoposta a test.

L'esecuzione del test prevede l'esecuzione degli script di test automatizzati, in modo continuo, come parte dell'integrazione continua (CI) o a intervalli pianificati, durante la distribuzione dell'applicazione al provider cloud preferito o ai server locali. I risultati dei test forniti dagli strumenti automatizzati consentono ai team di test e sviluppo di identificare rapidamente i problemi nell'applicazione e di apportare le correzioni necessarie prima di spingerla ulteriormente in produzione. Infine, il reporting dei test aggrega i risultati di tutti i casi di test eseguiti e li presenta in un formato completo e facilmente comprensibile per valutare la qualità e le prestazioni dell'applicazione.

Numerosi vantaggi accompagnano l’uso dei test automatizzati, tra cui:

Efficienza: i test automatizzati possono essere eseguiti più velocemente e con maggiore frequenza rispetto ai test manuali, il che può ridurre significativamente il tempo totale di test.

i test automatizzati possono essere eseguiti più velocemente e con maggiore frequenza rispetto ai test manuali, il che può ridurre significativamente il tempo totale di test. Precisione: i test automatizzati eliminano il rischio di errori umani, garantendo maggiore precisione e coerenza dei risultati.

i test automatizzati eliminano il rischio di errori umani, garantendo maggiore precisione e coerenza dei risultati. Rapporto costo-efficacia: sebbene il costo di configurazione iniziale per i test automatizzati sia più elevato, il costo dei test a lungo termine diminuisce grazie al ridotto sforzo manuale e alla minore esecuzione ricorrente dei test.

sebbene il costo di configurazione iniziale per i test automatizzati sia più elevato, il costo dei test a lungo termine diminuisce grazie al ridotto sforzo manuale e alla minore esecuzione ricorrente dei test. Adattabilità: i test automatizzati sono versatili e supportano vari tipi di test, tra cui test funzionali, non funzionali, di unità, di integrazione, di sistema, di regressione, di fumo e di integrità, tra gli altri.

i test automatizzati sono versatili e supportano vari tipi di test, tra cui test funzionali, non funzionali, di unità, di integrazione, di sistema, di regressione, di fumo e di integrità, tra gli altri. Riutilizzabilità: gli script di test scritti per i test automatizzati possono essere utilizzati più volte in diversi ambienti di test e versioni dell'applicazione, rendendoli una soluzione di test sostenibile.

È importante notare che, sebbene i test automatizzati offrano numerosi vantaggi, non eliminano la necessità dei test manuali. I test manuali rimangono preziosi per esaminare l'esperienza dell'utente, il design visivo e altri fattori che non possono essere valutati efficacemente da strumenti automatizzati. Di conseguenza, una strategia di test completa dovrebbe incorporare tecniche di test sia manuali che automatizzate per garantire una copertura completa, mantenere un’elevata qualità del prodotto e soddisfare le aspettative dei clienti.

Diversi strumenti di test automatizzati comunemente utilizzati nel settore includono Selenium, JUnit, TestNG, Apache JMeter e LoadRunner. Inoltre, esistono numerosi framework di test commerciali e open source, come Cucumber, Appium e Xamarin.UITest, che soddisfano diversi requisiti e scenari di test. Nel caso delle applicazioni generate da AppMaster, la piattaforma utilizza una combinazione di strumenti e framework di test popolari e robusti per eseguire test automatizzati, in base ai linguaggi di programmazione e alle tecnologie impiegate nell'applicazione: Go (golang) per le applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

In conclusione, i test automatizzati svolgono un ruolo fondamentale nel mondo dei test del software e del controllo qualità fornendo un approccio rapido, affidabile e coerente per valutare la qualità e la funzionalità del prodotto. Se utilizzati come parte di una strategia di test completa che include anche metodi di test manuali, i test automatizzati possono migliorare significativamente la qualità complessiva del prodotto, aumentare la soddisfazione del cliente e aumentare le possibilità di successo aziendale. Sfruttando la potenza dei test automatizzati, AppMaster consente ai propri clienti di ottenere questi vantaggi e altro ancora, riducendo al tempo stesso il debito tecnico e garantendo la scalabilità delle loro applicazioni.