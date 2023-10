Automatisiertes Testen ist eine Methode zum Testen von Software, die eine Vielzahl automatisierter Tools, Skripte und Frameworks verwendet, um vordefinierte Testfälle systematisch auszuführen, die tatsächlichen Ergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen zu vergleichen und etwaige Fehler zu melden, um die Qualität, Leistung und Leistung von Softwareprodukten zu validieren. und Funktionalität. Im Kontext von Tests und Qualitätssicherung besteht das Hauptziel automatisierter Tests darin, den manuellen Aufwand bei der wiederholten Testausführung zu minimieren und so die gesamte Testzeit zu verkürzen sowie die Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Konsistenz der Testergebnisse zu verbessern.

AppMaster, eine führende no-code -Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, vereinfacht nicht nur den Anwendungsentwicklungsprozess, sondern integriert auch automatisierte Tests als Teil des Plattform-Workflows. Durch die automatische Generierung von Quellcode und die Durchführung von Tests während des Anwendungserstellungsprozesses stellt AppMaster die Effizienz und Qualität der erstellten Produkte sicher.

Automatisiertes Testen umfasst mehrere Schritte, wie z. B. Testplanung, Testdesign, Testausführung und Testberichterstellung. Bei der Testplanung identifiziert das Testteam die Anwendungsmodule, Benutzeranforderungen und Testfälle, die für die Automatisierung geeignet sind. Testdesign umfasst die Erstellung von Testskripten und -daten, die Einrichtung der Testumgebung und die Auswahl geeigneter automatisierter Testtools, Frameworks und Bibliotheken, abhängig von den Programmiersprachen, Plattformen und Technologien, die in der zu testenden Anwendung verwendet werden.

Bei der Testausführung werden die automatisierten Testskripte entweder kontinuierlich als Teil der Continuous Integration (CI) oder in geplanten Intervallen ausgeführt, während die Anwendung beim bevorzugten Cloud-Anbieter oder auf lokalen Servern bereitgestellt wird. Die von den automatisierten Tools bereitgestellten Testergebnisse ermöglichen es den Test- und Entwicklungsteams, Probleme in der Anwendung schnell zu erkennen und notwendige Korrekturen vorzunehmen, bevor sie weiter in die Produktion gehen. Schließlich fasst die Testberichterstattung die Ergebnisse aller ausgeführten Testfälle zusammen und präsentiert sie in einem umfassenden und leicht verständlichen Format, um die Qualität und Leistung der Anwendung zu bewerten.

Der Einsatz automatisierter Tests bringt mehrere Vorteile mit sich, darunter:

Effizienz: Automatisierte Tests können schneller und häufiger ausgeführt werden als manuelle Tests, wodurch die Gesamttestzeit erheblich verkürzt werden kann.

Automatisierte Tests können schneller und häufiger ausgeführt werden als manuelle Tests, wodurch die Gesamttestzeit erheblich verkürzt werden kann. Genauigkeit: Automatisierte Tests eliminieren das Risiko menschlicher Fehler und sorgen für eine höhere Präzision und Konsistenz der Ergebnisse.

Automatisierte Tests eliminieren das Risiko menschlicher Fehler und sorgen für eine höhere Präzision und Konsistenz der Ergebnisse. Kosteneffizienz: Obwohl die anfänglichen Einrichtungskosten für automatisierte Tests höher sind, sinken die langfristigen Testkosten aufgrund des geringeren manuellen Aufwands und der seltener wiederkehrenden Testausführung.

Obwohl die anfänglichen Einrichtungskosten für automatisierte Tests höher sind, sinken die langfristigen Testkosten aufgrund des geringeren manuellen Aufwands und der seltener wiederkehrenden Testausführung. Anpassungsfähigkeit: Automatisierte Tests sind vielseitig und unterstützen verschiedene Arten von Tests, darunter funktionale, nicht funktionale, Einheiten-, Integrations-, System-, Regressions-, Smoke- und Plausibilitätstests und andere.

Automatisierte Tests sind vielseitig und unterstützen verschiedene Arten von Tests, darunter funktionale, nicht funktionale, Einheiten-, Integrations-, System-, Regressions-, Smoke- und Plausibilitätstests und andere. Wiederverwendbarkeit: Testskripte, die für automatisierte Tests geschrieben wurden, können mehrfach in verschiedenen Testumgebungen und Anwendungsversionen verwendet werden, was sie zu einer nachhaltigen Testlösung macht.

Es ist wichtig zu beachten, dass automatisierte Tests zwar zahlreiche Vorteile bieten, manuelle Tests jedoch nicht überflüssig machen. Manuelle Tests sind nach wie vor von unschätzbarem Wert für die Untersuchung der Benutzererfahrung, des visuellen Designs und anderer Faktoren, die mit automatisierten Tools nicht effektiv bewertet werden können. Folglich sollte eine umfassende Teststrategie sowohl manuelle als auch automatisierte Testtechniken umfassen, um eine umfassende Abdeckung sicherzustellen, eine hohe Produktqualität aufrechtzuerhalten und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen.

Zu den in der Branche häufig verwendeten automatisierten Testtools gehören Selenium, JUnit, TestNG, Apache JMeter und LoadRunner. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Open-Source- und kommerzielle Test-Frameworks wie Cucumber, Appium und Xamarin.UITest, die unterschiedliche Testanforderungen und -szenarien abdecken. Im Fall von AppMaster-generierten Anwendungen verwendet die Plattform eine Kombination aus beliebten und robusten Testtools und Frameworks, um automatisierte Tests durchzuführen, basierend auf den in der Anwendung verwendeten Programmiersprachen und Technologien – Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen, Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass automatisierte Tests eine entscheidende Rolle in der Welt des Softwaretests und der Qualitätssicherung spielen, indem sie einen schnellen, zuverlässigen und konsistenten Ansatz zur Bewertung der Produktqualität und -funktionalität bieten. Als Teil einer umfassenden Teststrategie, die auch manuelle Testmethoden umfasst, können automatisierte Tests die Gesamtproduktqualität erheblich verbessern, die Kundenzufriedenheit steigern und die Chancen auf einen Geschäftserfolg erhöhen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit automatisierter Tests ermöglicht AppMaster seinen Kunden, diese und weitere Vorteile zu nutzen und gleichzeitig die technische Verschuldung zu reduzieren und die Skalierbarkeit ihrer Anwendungen sicherzustellen.