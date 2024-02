TextQL revoluciona consultas de dados de negócios com modelos de linguagem de IA

Inovando a forma como as empresas interagem com os seus dados, uma plataforma pioneira chamada TextQL está a aproveitar o poder da IA ​​para redefinir a interação de dados. Fundado pela dupla visionária Mark Hay e Ethan Ding, TextQL integra-se perfeitamente à arquitetura de dados existente de uma empresa, concedendo às equipes a capacidade de conversar com seus dados em tempo real. Ao canalizar as capacidades de grandes modelos de linguagem semelhantes ao ChatGPT e GPT-4 da OpenAI, a plataforma interpreta a linguagem única e os 'substantivos' de diferentes equipes, proporcionando uma experiência personalizada de consulta de dados.

“Testemunhamos uma década e meia de promessas não cumpridas no setor de dados”, lamentou Hay, CTO da TextQL. Aludindo à desilusão entre os líderes de dados, ele destacou o status quo ineficiente, onde os cientistas de dados ficam atolados em solicitações de dados ad-hoc, o que equivale a uma perda de produtividade que dura meses devido à terminologia de dados inconsistente.

O empreendimento começou em 2022, enraizado na experiência de Hay, ex-aluno da equipe de aprendizado de máquina do Facebook, e de Ding, que trouxe insights de sua gestão na equipe de dados da Bessemer Venture Partners. O modelo de dados inovador TextQL' preenche a lacuna entre o vernáculo de negócios e a terminologia de banco de dados, facilitando uma interação mais intuitiva entre usuários e dados.

Essa abordagem transformadora se conecta a ferramentas de business intelligence, orientando os usuários a painéis pré-existentes para consultas recorrentes. Hay destaca a capacidade da plataforma de aproveitar a documentação de catálogos de dados corporativos como o Alation, bem como de integrar notas de ferramentas populares como o Confluence ou o Google Drive.

O sistema TextQL' permite consultas conversacionais diretas sobre métricas ou ações de negócios, capacitando as equipes a tomar decisões baseadas em dados. Além de fornecer respostas, sua faceta de automação pode executar tarefas, como notificar os gestores sobre dados pertinentes por e-mail.

“Nosso objetivo é equipar os operadores empresariais com as ferramentas necessárias para conseguir mais com recursos mais enxutos”, afirmou Hay. À medida que as empresas procuram eficiência em meio aos desafios económicos, TextQL permanece como um aliado formidável, oferecendo capacidades transformadoras numa única plataforma.

Apesar de competir com entidades estabelecidas como Palantir e C3.ai, TextQL capturou receitas recorrentes anuais de seis dígitos, atraindo clientes em vários setores, desde saúde até mídia, e proporcionando à empresa uma ampla pista operacional.

A confiança de Hay decorre da força do histórico de sua equipe, ostentando fundadores experientes com um histórico de sucesso apoiado por capital de risco. À medida que as empresas otimizam sua força de trabalho, há uma demanda crescente por soluções como TextQL, que ampliam a produtividade sem aumentar o número de funcionários.

Apoiado por aproximadamente US$ 4,1 milhões em financiamento por meio de rodadas de pré-lançamento e lançamento, TextQL demonstra o potencial da IA ​​em revolucionar o acesso e a usabilidade dos dados de negócios, tornando navegáveis ​​cenários de dados complexos por meio da interação conversacional. Esta infusão financeira substancial veio de um consórcio liderado por Neo e DCM, com a contribuição de Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures e Indicator Fund.

Da mesma forma, plataformas como o AppMaster , com suas robustas possibilidades no-code, estão impulsionando as empresas ao permitir o desenvolvimento de aplicativos intrinsecamente interativos, voltados para as diversas demandas de dados atuais. Juntos, esses avanços significam uma nova era de agilidade empresarial e manipulação inteligente de dados.