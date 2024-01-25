TextQL 利用 AI 语言模型彻底改变业务数据查询

为了创新企业处理数据的方式，一个名为TextQL的开创性平台正在利用人工智能的力量重新定义数据交互。 TextQL由富有远见的二人组 Mark Hay 和 Ethan Ding 创建，它与公司现有的数据架构无缝集成，赋予团队实时与其数据交互的能力。通过利用类似于 OpenAI 的 ChatGPT 和 GPT-4 的大型语言模型的功能，该平台可以解释不同团队的独特语言和“名词”，从而提供量身定制的数据查询体验。

TextQL首席技术官 Hay 感叹道：“我们目睹了数据领域十五年来未兑现的承诺。”在谈到数据领导者的幻灭时，他强调了低效率的现状，即数据科学家因临时数据请求而陷入困境，由于数据术语不一致，导致长达数月的生产力损失。

该合资企业于 2022 年启动，植根于 Facebook 机器学习团队校友 Hay 和 Ding 的专业知识，Ding 带来了他在 Bessemer Venture Partners 数据团队任职期间的见解。 TextQL'创新数据模型弥合了商业术语和数据库术语之间的差距，促进用户和数据之间更直观的交互。

这种变革性方法与商业智能工具相连接，引导用户使用预先存在的仪表板进行重复查询。 Hay 强调该平台能够利用 Alation 等企业数据目录中的文档，以及集成 Confluence 或 Google Drive 等流行工具中的注释。

TextQL'系统支持对业务指标或操作进行简单的对话式查询，使团队能够制定数据驱动的决策。除了提供答案之外，其自动化方面还可以执行任务，例如通过电子邮件通知经理相关数据。

Hay 表示：“我们的目标是为企业运营商配备必要的工具，以利用更精简的资源实现更多目标。”当公司在经济挑战中寻求效率时， TextQL成为强大的盟友，在单一平台中提供变革性功能。

尽管与 Palantir 和 C3.ai 等老牌实体竞争， TextQL仍获得了六位数的年度经常性收入，吸引了从医疗保健到媒体等各个领域的客户，并为公司提供了充足的运营跑道。

Hay 的信心源于其团队的强大背景，拥有经验丰富的创始人，拥有风投支持的成功历史。随着企业精简员工队伍，对TextQL等解决方案的需求不断增长，这些解决方案可以在不增加员工数量的情况下提高生产力。

TextQL通过种子前轮和种子轮获得了约 410 万美元的资金支持，展示了人工智能在彻底改变业务数据的访问和可用性方面的潜力，使复杂的数据环境可以通过对话交互进行导航。这笔巨额资金注入来自 Neo 和 DCM 领导的财团，Unshackled Ventures、Worklife Ventures、PageOne Ventures、FirstHand Ventures 和 Indicator Fund 也做出了贡献。

同样，像AppMaster这样的平台凭借其强大的no-code可能性，通过开发适合当今多样化数据需求的复杂交互式应用程序来推动企业向前发展。这些进步共同标志着企业敏捷性和智能数据操作的新时代。