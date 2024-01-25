TextQL революционизирует запросы к бизнес-данным с помощью языковых моделей искусственного интеллекта

Инновационная платформа TextQL, внедряющая инновации в способы взаимодействия компаний со своими данными, использует возможности искусственного интеллекта для переосмысления взаимодействия с данными. TextQL, основанный дальновидным дуэтом Марком Хэем и Итаном Дином, легко интегрируется с существующей архитектурой данных компании, предоставляя командам возможность работать со своими данными в режиме реального времени. Используя возможности больших языковых моделей, подобных OpenAI ChatGPT и GPT-4, платформа интерпретирует уникальный язык и «существительные» разных команд, обеспечивая индивидуальный подход к запросу данных.

«Мы стали свидетелями полутора десятилетий невыполненных обещаний в секторе данных», — посетовал Хэй, технический директор TextQL. Ссылаясь на разочарование среди лидеров в области данных, он подчеркнул неэффективный статус-кво, когда специалисты по обработке данных увязают в разовых запросах данных, что приводит к потере производительности, которая длится месяцы из-за противоречивой терминологии данных.

Проект стартовал в 2022 году и опирался на опыт Хэя, выпускника команды машинного обучения Facebook, и Дина, который поделился опытом своего пребывания в отделе обработки данных Bessemer Venture Partners. Инновационная модель данных TextQL' устраняет разрыв между деловым жаргоном и терминологией баз данных, способствуя более интуитивному взаимодействию между пользователями и данными.

Этот преобразующий подход сочетается с инструментами бизнес-аналитики, направляя пользователей к уже существующим панелям мониторинга для повторяющихся запросов. Хэй подчеркивает способность платформы использовать документацию из корпоративных каталогов данных, таких как Alation, а также интегрировать заметки из популярных инструментов, таких как Confluence или Google Drive.

Система TextQL' позволяет выполнять простые диалоговые запросы о бизнес-показателях или действиях, давая командам возможность принимать решения на основе данных. Помимо предоставления ответов, его аспект автоматизации может выполнять такие задачи, как уведомление менеджеров о соответствующих данных по электронной почте.

«Наша цель — снабдить операторов предприятий инструментами, необходимыми для достижения большего с меньшими ресурсами», — заявил Хэй. Поскольку компании стремятся к эффективности в условиях экономических проблем, TextQL выступает в качестве грозного союзника, предлагая преобразующие возможности на единой платформе.

Несмотря на конкуренцию с такими авторитетными организациями, как Palantir и C3.ai, TextQL получает шестизначный годовой регулярный доход, привлекая клиентов из различных секторов, от здравоохранения до средств массовой информации, и предоставляя компании широкие возможности для операционной деятельности.

Уверенность Хэя проистекает из солидного опыта его команды, состоящей из опытных основателей с историей успеха, поддерживаемого венчурным капиталом. По мере того как предприятия оптимизируют свою рабочую силу, растет спрос на такие решения, как TextQL, которые повышают производительность без увеличения численности персонала.

Благодаря финансированию в размере примерно 4,1 миллиона долларов США в рамках предварительных и начальных раундов, TextQL демонстрирует потенциал ИИ в революционном преобразовании доступа и удобства использования бизнес-данных, делая управление сложными данными возможными посредством диалогового взаимодействия. Это существенное финансовое вливание поступило от консорциума, возглавляемого Neo и DCM, при участии Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures и Indicator Fund.

Аналогичным образом, такие платформы, как AppMaster , с их надежными возможностями no-code, продвигают бизнес вперед, позволяя разрабатывать сложные интерактивные приложения, ориентированные на современные разнообразные потребности в данных. В совокупности эти достижения означают новую эру гибкости предприятия и интеллектуального манипулирования данными.