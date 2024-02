TextQL revolutioniert Geschäftsdatenabfragen mit KI-Sprachmodellen

Eine bahnbrechende Plattform namens TextQL revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Daten interagieren und nutzt die Leistungsfähigkeit der KI, um die Dateninteraktion neu zu definieren. TextQL wurde vom visionären Duo Mark Hay und Ethan Ding gegründet und lässt sich nahtlos in die bestehende Datenarchitektur eines Unternehmens integrieren, sodass Teams in der Lage sind, in Echtzeit mit ihren Daten zu kommunizieren. Durch die Kanalisierung der Fähigkeiten großer Sprachmodelle wie ChatGPT und GPT-4 von OpenAI interpretiert die Plattform die einzigartige Sprache und „Substantive“ verschiedener Teams und bietet so ein maßgeschneidertes Datenabfrageerlebnis.

„Wir haben eineinhalb Jahrzehnte unerfüllter Versprechen im Datensektor erlebt“, beklagte Hay, der CTO von TextQL. In Anspielung auf die Ernüchterung unter Datenverantwortlichen betonte er den ineffizienten Status quo, bei dem Datenwissenschaftler durch Ad-hoc-Datenanfragen festgefahren sind, was aufgrund inkonsistenter Datenterminologie zu einem Produktivitätsverlust über Monate führt.

Das Unternehmen begann im Jahr 2022 und basiert auf der Expertise von Hay, einem Absolventen des Facebook-Teams für maschinelles Lernen, und Ding, der Erkenntnisse aus seiner Zeit im Datenteam von Bessemer Venture Partners einbrachte. Das innovative Datenmodell TextQL' schließt die Lücke zwischen Geschäftssprache und Datenbankterminologie und ermöglicht eine intuitivere Interaktion zwischen Benutzern und Daten.

Dieser transformative Ansatz verbindet sich mit Business-Intelligence-Tools und leitet Benutzer für wiederkehrende Abfragen zu bereits vorhandenen Dashboards. Hay unterstreicht die Fähigkeit der Plattform, Dokumentationen aus Unternehmensdatenkatalogen wie Alation zu nutzen und Notizen aus beliebten Tools wie Confluence oder Google Drive zu integrieren.

Das System TextQL' ermöglicht unkomplizierte Konversationsabfragen zu Geschäftskennzahlen oder -aktionen und versetzt Teams in die Lage, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Über die Bereitstellung von Antworten hinaus kann die Automatisierungskomponente Aufgaben ausführen, beispielsweise die Benachrichtigung von Managern über relevante Daten per E-Mail.

„Unser Ziel ist es, Unternehmensbetreiber mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um mit schlankeren Ressourcen mehr zu erreichen“, erklärte Hay. Während Unternehmen angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen nach Effizienz streben, ist TextQL ein hervorragender Verbündeter, der transformative Funktionen auf einer einzigen Plattform bietet.

Obwohl TextQL mit etablierten Unternehmen wie Palantir und C3.ai konkurriert, hat es einen wiederkehrenden Jahresumsatz im sechsstelligen Bereich erzielt, Kunden aus verschiedenen Sektoren vom Gesundheitswesen bis zu den Medien angezogen und dem Unternehmen ausreichend operative Möglichkeiten geboten.

Das Selbstvertrauen von Hay beruht auf der Stärke des Hintergrunds seines Teams, das sich aus erfahrenen Gründern mit einer Erfolgsgeschichte durch Risikokapital rühmen kann. Da Unternehmen ihre Belegschaft rationalisieren, steigt die Nachfrage nach Lösungen wie TextQL, die die Produktivität steigern, ohne den Personalbestand zu erhöhen.

Unterstützt durch rund 4,1 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln durch Pre-Seed- und Seed-Runden demonstriert TextQL das Potenzial von KI, den Zugriff und die Nutzbarkeit von Geschäftsdaten zu revolutionieren und komplexe Datenlandschaften durch Konversationsinteraktion navigierbar zu machen. Diese beträchtliche Finanzspritze kam von einem von Neo und DCM geführten Konsortium, zu dem auch Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures und Indicator Fund beigetragen haben.

In ähnlicher Weise treiben Plattformen wie AppMaster mit ihren robusten no-code Möglichkeiten Unternehmen voran, indem sie die Entwicklung komplexer interaktiver Anwendungen ermöglichen, die auf die vielfältigen Datenanforderungen von heute ausgerichtet sind. Zusammen bedeuten diese Fortschritte eine neue Ära der Unternehmensflexibilität und der intelligenten Datenmanipulation.