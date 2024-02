TextQL rivoluziona le query sui dati aziendali con modelli linguistici AI

Innovando il modo in cui le aziende interagiscono con i propri dati, una piattaforma pionieristica chiamata TextQL sta sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale per ridefinire l'interazione dei dati. Fondato dal duo visionario Mark Hay ed Ethan Ding, TextQL si integra perfettamente con l'architettura dati esistente di un'azienda, garantendo ai team la capacità di conversare con i propri dati in tempo reale. Incanalando le capacità di modelli linguistici di grandi dimensioni simili a ChatGPT e GPT-4 di OpenAI, la piattaforma interpreta il linguaggio unico e i "nomi" di diversi team, fornendo un'esperienza di richiesta dati su misura.

"Siamo stati testimoni di un decennio e mezzo di promesse non mantenute nel settore dei dati", ha lamentato Hay, il CTO di TextQL. Alludendo alla disillusione tra i leader dei dati, ha evidenziato l’inefficiente status quo in cui i data scientist sono impantanati da richieste di dati ad hoc, il che equivale a una perdita di produttività che dura mesi a causa della terminologia dei dati incoerente.

L'impresa è iniziata nel 2022, radicata nell'esperienza di Hay, un alunno del team di machine learning di Facebook, e Ding, che ha portato approfondimenti dal suo mandato presso la squadra dati di Bessemer Venture Partners. L'innovativo modello di dati TextQL' colma il divario tra il gergo aziendale e la terminologia del database, facilitando un'interazione più intuitiva tra utenti e dati.

Questo approccio trasformativo si collega agli strumenti di business intelligence, guidando gli utenti verso dashboard preesistenti per query ricorrenti. Hay sottolinea la capacità della piattaforma di sfruttare la documentazione proveniente da cataloghi di dati aziendali come Alation, nonché di integrare note da strumenti popolari come Confluence o Google Drive.

Il sistema TextQL' consente domande conversazionali semplici su parametri o azioni aziendali, consentendo ai team di attuare decisioni basate sui dati. Oltre a fornire risposte, il suo aspetto di automazione può eseguire attività, come notificare ai manager i dati pertinenti tramite e-mail.

"Il nostro obiettivo è fornire agli operatori aziendali gli strumenti necessari per ottenere di più con risorse più snelle", ha affermato Hay. Mentre le aziende cercano efficienza nonostante le sfide economiche, TextQL si pone come un alleato formidabile, offrendo capacità di trasformazione in un'unica piattaforma.

Nonostante la concorrenza con entità consolidate come Palantir e C3.ai, TextQL ha ottenuto ricavi ricorrenti annuali a sei cifre, attirando clienti in vari settori, dalla sanità ai media, e fornendo all’azienda un’ampia pista operativa.

La fiducia di Hay deriva dalla forza del background del loro team, che vanta fondatori esperti con una storia di successo sostenuto dal venture capital. Mentre le aziende razionalizzano la propria forza lavoro, c'è una crescente domanda di soluzioni come TextQL, che amplificano la produttività senza gonfiare l'organico.

Sostenuto da circa 4,1 milioni di dollari in finanziamenti attraverso cicli di pre-seed e seed, TextQL dimostra il potenziale dell’intelligenza artificiale nel rivoluzionare l’accesso e l’usabilità dei dati aziendali, rendendo navigabili paesaggi di dati complessi attraverso l’interazione conversazionale. Questa sostanziale infusione finanziaria è arrivata da un consorzio guidato da Neo e DCM, con il contributo di Unshackled Ventures, Worklife Ventures, PageOne Ventures, FirstHand Ventures e Indicator Fund.

Allo stesso modo, piattaforme come AppMaster , con le loro robuste possibilità no-code, stanno spingendo le aziende in avanti consentendo lo sviluppo di applicazioni interattive complesse adattate alle diverse esigenze di dati di oggi. Insieme, questi progressi segnano una nuova era di agilità aziendale e manipolazione intelligente dei dati.